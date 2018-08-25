葡萄酒界中最雷的十句話：三歲小孩才喝甜酒？紅酒不能跟魚搭配？

一、「我只喝......」、「我才不喝......」

這些句子怎麼看都不太對。葡萄酒的世界又廣又大，世界上有超過1,400種可用來釀酒的葡萄品種，並有上千個獨特的葡萄酒產區。若只喝特定的酒款、或將某些酒拒之門外，雖然不是件了不得的大事，但可說是畫地自限，非常可惜！

二、 「不對，這隻酒的發音應該是......」

葡萄酒來自世界各地，它們的名字及發音亦同。當然，若你可以不費一絲力氣，完美的唸出Alicante Bouschet、Gewürztraminer或是Txakoli，當然是再厲害不過了，但若別人無法唸出正確的發音時，也別咄咄逼人，能達到溝通的目的才是最重要的！

三、「甜酒？你是三歲小孩嗎？」

首先，小孩並不能喝酒，甜酒也不是專屬於女生的。任何人都有權享受波特酒、貴腐酒等口感豐富且令人尊崇的美味甜酒！「甜酒＝入門款」的錯誤觀念也非空穴來風，畢竟最一開始使大家進入葡萄酒世界的酒款，很可能就是某支甜葡萄酒。

四、「旋轉瓶蓋？品質應該不怎麼樣吧！」

舊世界的葡萄酒偏好使用軟木塞來封瓶，而金屬旋蓋則多用於低階酒款。這現象使得部分的人對旋轉瓶蓋觀感不佳。然而，封口的方式絕對不代表酒的品質，尤其來自澳洲及紐西蘭的酒幾乎全是使用旋轉瓶蓋封口的。金屬無氣孔，可以完全密封保存酒款的風味，過一段時間開瓶也能嚐到如剛裝瓶時的新鮮口感。並且使用金屬旋蓋也避開了酒被軟木塞污染的風險。

五、「白酒才不能陳年呢！」

的確，有許多的白酒並不適合長時間存放（但其實大部分的紅酒亦同）。但也有許多白酒在存放一小段時間後會變得更美味，如：香檳、波爾多白酒、勃根地白酒、里歐哈白酒、義大利產的索阿維和德國產的麗思玲。

六、「香檳如果不是產自法國香檳區的話，就不能稱為香檳！」

這句話一點都沒錯，但在世界各地，尤其是不甚懂酒的外行人們，仍普遍將氣泡酒統稱為香檳。所以，與其義正嚴詞地指正對方，不如心平氣和地坐下來，為他斟上一杯氣泡酒，好好地談談氣泡酒和香檳的差別。

Photo Credit: Sam Howzit @ Flickr CC By 2.0

七、「紅酒絕對、絕對不能跟魚一起搭配！」

不只是魚的品種，烹調方式和上頭的醬料都與餐酒搭配息息相關。黑皮諾（Pinot Noir）、佳美（Gamay）和薄酒萊（Beaujolais）都有機會可以和魚料理一同完美上桌。

八、「你怎麼知道酒有皮革味？你吃過棒球手套？」

田帕尼優（Tempranillo）可說是西班牙最具代表性的葡萄品種，而此款葡萄在各國著名酒評家口中最鮮明的特性便是：皮革味。這些專家們真的在家啃過棒球手套或是真皮沙發嗎？不然他們怎麼知道什麼是「喝起來有皮革味」？

我們總是鼓勵大家，別只覺得酒喝起來就是酒味，要用心從不同的角度感受手中的那杯酒，可能是蔬果、動物或是礦石味，盡可能多多開發自己舌尖上的味蕾。但別忘了，嗅覺對味覺有極大的影響力，對於我們從來沒有嚐過的東西，我們就會使用嗅覺做聯想，這也是為什麼酒評家們有辦法嚐出皮革味的原因。

Photo Credit: Reuters/達志影像

九、「你嚐不出這款酒的單寧？明明很明顯啊」

別這樣，感受一款酒的香氣已非易事，要描述單寧和酸度可說是更難了！當你身邊的人無法體會你所說的特性時，別高高在上地說教，一步步帶領他，畢竟，能有人一起分享和討論才是最快樂的！

十、「這款酒嚐起來，宛如早晨的一陣霧，從山坡上緩緩滑落，終化為小草上的露珠」

的確是很美的句子，但別忘了，我們是在寫酒評，不是瓊瑤小說！人的味覺沒有對或錯，我們也需要記下品酒當下的感受，不過，讓品酒經驗量化是很重要的，這樣才可以讓閱讀酒評的人，在沒喝到酒的情況下，也可以想像出該酒款的氣味。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航