南韓最大佛教團體發動首次「不信任投票」，醜聞纏身的院長黯然下台

南韓最大佛教教派曹溪宗（Jogye Order）的總務院長雪靖法師（Ven.Seoljeong）今（22）日辭職，他近來遭受多項指控包偽造學歷、累積巨額財富以及違反宗法有一私生女等；基層的教徒和民間團體不斷抗議，甚至有名僧侶為此絕食41天送醫，曹溪宗的中央宗會投票通過對他的不信任案後，他自行請辭並離開寺廟。

《South China Morning Post》報導，曹溪宗擁有3000多座佛寺、1萬3000名和尚以及700萬名教徒，是南韓最大的佛教教派，有超過1000年的歷史；多數在南韓的佛教徒信仰此教派，因此在宗教仍是強大社會力量的韓國，曹溪宗擁有很大影響力。但長期以來這個教派一直無法擺脫貪腐指控和派系紛爭，常常登上媒體頭版。

《新頭殼》報導，14歲出家的雪靖法師，在叢林學院修習佛法，曾在1994年到1998年間擔任第11代中央宗會議長職務，76歲的雪靖去年11月當選總務院長，任期為期四年，掌握曹溪宗最高行政權力，對於財務和行政決定都有決策權，地位僅次於住持，當時韓國總統文在寅也向他致賀。

私生女、偽造資料，多項醜聞纏身惹議

《多維新聞》報導，南韓MBC電視台的調查報導節目《PD手冊》，在今年五月的節目中公布一段30年前的錄音檔，錄音內容是一名女子說她與僧人有染，而那個僧人就是雪靖法師。



雪靖法師則聲稱，該女子的女兒是該女子被強暴後生下來的，和他無關，雪靖法師還對最早曝光他親生女兒的網站Bulkyo.com提起訴訟，要求賠償。然而他並沒有接受DNA測試來證明自己的清白。



《自由時報》報導，雪靖法師也因助理捲入性醜聞而陷入困境，甚至還有人加碼爆料，指出他自2009以來已陸續挪用公款1.94億韓元（約528萬新台幣）並將這筆錢轉給兩名女子，疑似是他的私生女及其生母。

調查還顯示，南韓的大學否認雪靖從這所學校畢業，與他自傳中所述相互矛盾。而且儘管他發願過清貧生活，但背地裡卻擁有大量房產。

一名高齡88歲，同屬曹溪宗教派的的Seoljo法師，在七月早些時候接受媒體採訪時表示，雪靖法師不能算是真正的佛教僧侶，因為沒有正式受戒過，《多維新聞》報導，Seoljo法師指出，雪靖出生於1944年，而他公布的資料顯示他在1962年受戒，這不符合規定，因為寺廟僅收20歲及以上的人為僧，他不算正式的入室僧人，所以他擔任教派的高層和住持都是不合規矩的，雪靖法師後來也承認，他曾在受戒紀錄上有捏造資料。

許多基層成員和民間團體進行長達數月的抗議活動，要求雪靖法師辭職下台，《自由時報》報導，Seoljo法師還在位於首爾的曹溪宗主廟「曹溪寺」靜坐絕食抗議，呼籲曹溪宗罷免雪靖法師。

據韓媒報導指出，雪靖曾於七月底時曾看望絕食的Seoljo法師，並希望高齡的Seoljo法師能停止絕食，但Seoljo法師仍堅持到上個月30日被送醫，引發輿論批評的壓力排山倒海湧向雪靖。

數百年來首次「不信任投票」

《中國時報》報導，曹溪宗的中央宗會在壓力下，上週16日舉行史無前例的「不信任投票」，以56比14票通過，然而一直否認大多數指控的雪靖法師卻堅持自己「無過」而拒絕辭職，並且反控是曹溪宗內部不同派系要鬥垮他，才出此招數。

《新頭殼》報導，韓國《KBS》電視台指出，曹溪宗中央宗會的投票，相當於對雪靖法師進行「彈劾」，已經創下該宗派成立數百年來的先例；即將在今（22）日的舉行的「元老會議」，可能對此彈劾案柏板定案。



雖然日前有韓國官員與雪靖法師曾經進行談話，不過官員已表明韓國是政教分離的國家，政府不會介入。韓國佛教界的改革派則發起下週在首爾曹溪寺舉行大集會，除要求雪靖下台外，中央宗會的老勢力也必須離開，以進行改革。

由於在元老會議拍板後可能就會遭到革職，雪靖法師今天先決定自行請辭，《中央社》報導，雪靖法師在首爾召開記者會，表示「我加入這個宗派，希望為有缺陷的韓國佛教帶來改變，但未能實現我的願望，我將回到山中。」然後向首都首爾總本山的信徒和員工告別，接下來前往首爾南方一座他曾經服務數年的佛寺。

南韓蓋洛普（Gallup）2014年一項調查顯示，22%南韓人認為自己是佛教徒，將近30%民眾為基督教徒。





新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜