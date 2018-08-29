《我每天都想離職》：你想像的退休生活，是從人生懸崖急墜而下的起點嗎？

文：朴英祿

學習歐美做退休準備及心理建設

比韓國早了二三十年邁入高齡化社會的歐美國家，退休人士很早之前就有「人生第二幕」的概念。多虧了比東洋更發達的醫療與福利措施，他們能夠很自然地將人生分成四個時期，並很具體地建立人生每個時期的計畫。

退休前，我們應能從比我國更早有老年準備、人生第二幕這類概念的歐美先進國家或鄰近的日本身上學習到一些經驗才是。

現在就讓我們透過豐富的案例來了解先進國家和我們對退休的認知和計畫有多麼不同吧。

民丹島的老紳士

到國外旅行時，常常有機會在度假村之類的地區看到年紀特別大的歐美老夫婦或老先生悠閒享受假期，和近年來特別喜歡參加旅行團的韓國長輩相比，他們享受生活的方式多少有些不同。

不久前我和家人一起到印尼民丹島玩，到晚上肚子有些餓了，在房間裡也沒什麼事，就帶著家人出門去度假村裡的小酒吧喝杯啤酒，順便找點東西吃。在那裡遇上了一個上了年紀的歐美老爺爺，不知道是覺得我女兒很可愛還是什麼原因，過來主動搭了話，我們很自然就坐到了一起。

聊了天後才知道，這位老先生來自美國，一輩子都在美國廣告公司上班，直到兩年前才退休。從去年起，他開始自己到世界各地旅行。五年前太太過世後，只留下他一個人。因為子女都還在美國，所以他一年會有三個月時間待在美國，其他時間就幾乎都在海外，一個人在世界各地居住。在民丹島已待了將近一個月的他，預計還要在當地再停留兩週，一邊尋找下一個去處。

我們一方面覺得他一個人竟然在我們全家只待三天的度假村留了一個月，很是神奇，另一方面也為他擔心，不知道他會不會覺得很孤單寂寞。幸好幾天觀察下來，我們在他身上一點都看不到獨居老人流露出的孤寂感。

已經很習慣自己生活的老先生每天都悠閒地在度假村裡的餐廳吃飯、散步、偶爾看點書，想和其他人交流時，就會參加度假村舉辦的各種運動、娛樂活動，或是到酒吧點杯飲料和大家閒聊。過了一陣子之後，我更發現，和他一樣長期投宿的老夫婦和老人滿多的，所以老先生很容易就找到人聊天、交到朋友，一點都不無聊。他說他的悠閒生活大概到今年秋天就會結束，在那之後，他想回美國展開新事業，目前正在規畫中。

其實像這樣悠閒幸福享受人生的歐美人士很常見，每次到國外出差或旅行時，看到手牽著手快樂旅行的老夫婦，我也好想要像他們一樣變老。

究竟為什麼我們的退休生活和歐美人有這麼大的不同呢？ 面對即將到來的百歲時代超高齡社會，我們該向他們學習什麼呢？

美國

美國有一個平均年齡八十一歲，團員年紀最小七十三歲、最大年紀九十三歲的知名樂團「Young@Heart」，用中文來說就是「年輕的心」。這個樂團是由住在麻薩諸塞州北安普頓的銀髮族所組成的特別組合，主要曲風為搖滾，描述他們成軍故事的自傳電影還曾感動了全世界，這部電影被取名為《搖滾吧！ 爺奶》（Young@Heart），相信不少人都有印象。我每次看這部電影時，都深深感受到生命的寶貴，也能體會之所以必須熱情度過人生的理由。

這樣的感受不僅止出現在電影中。美國人普遍把退休當成一個自我實現的重要機會，也因為有著必須在退休後實現自我的認知，很多人會提早開始籌備退休生活，從年輕時就開始把一部分所得儲蓄起來的習慣也很普遍；除此之外，美國人投資在子女身上的費用，和我們也很不相同，我們國家的父母多半會負擔小孩出生開始到大學畢業的所有花費，甚至在子女結婚時還會幫忙準備結婚、買房費用，存好的錢又一次在子女身上被榨得一乾二淨，近年來「長頸鹿族」（大學畢業後已經到了獨立的年紀，卻還是依靠父母過活）也有越來越多的趨勢。

然而我們都知道，美國早已經建立下一代長大成人後便自己賺錢、不該用學費或結婚為由向父母索討的文化。在這樣的文化下，美國老年階層退休後的所得中，子女所支援的費用僅占家庭所得的百分之一．六，而大部分所得都倚靠公家機關提供的年金或個人財產所得，以及勞務所得等等，從子女身上取得的支援微乎其微。

但在韓國，老人的家庭所得竟有百分之五十六以上仰仗子女支援，也就是說，家庭的主要所得都取自子女，和所得幾乎都來自國家政策補助或個人資產所得的先進國家，有著天壤之別。

雖然你可能會想問：既然我們是對子女支出較高的國家，從子女身上拿回比較多的金援，哪有什麼問題？ 但要想想，現在是個自己的職業和成功與否都無法順自己或父母心意的時代，一直把錢投資在子女身上，也無法保證可以回收，更不難想見未來很可能只會需要一直付出下去。

在英國倫敦政經學院根據不同年齡所做的幸福感調查報告顯示，一般人覺得自己人生最不幸的年紀是五十歲中半，多半是因為五十歲中半容易陷入以下五大項陷阱：創業、被詐騙、健康問題、熟年離婚、子女問題。

專家們把「子女問題」當成韓國五十多歲父母人生的最大危險要素。只要看看韓國父母對子女懷抱的強烈責任感是如何造成近年來不斷增生的長頸鹿現象，就能明白專家這麼說的理由了。

日本

日本是所有先進國家之中，文化與韓國最相似的國家，也比我們更早進入高齡化社會，我們和日本最大的差異，則與我們和西方國家的差異不同，不在於是否能快樂享受退休生活，而在於經濟狀況。

日本整體的個人金融資產中，有百分之七十五都集中在六十歲老年人身上，有錢的日本老人相當多。那麼，韓國又是如何呢？

我國集中在六十歲以上的個人金融資產比率不到百分之二十，也就是說，年輕時所賺的錢，到退休前大部分已經花完了。日本比我國提早半世紀開始實施年金等福利制度，或許也可以說，日本老年的財富是基於活用年金的結果。

查資料時我也發現最近日本經濟週刊《President》雜誌發表了一篇很有趣的調查，也簡單跟大家分享。這份報告的調查對象是在日本都心居住的六十至六十五歲退休男性，根據退休當時的資產規模，分成了富裕退休族、中產退休族、貧困退休族三個族群，並追溯這些族群二十多歲時的經濟生活曾屬於哪個階層、當時的經濟程度是否造成決定性的影響等等，研究內容大概是如此。

而在這份報告裡，最引人注意的結果就是日本人果然很像日本人，從很年輕的時候便開始儲蓄。到了三十多歲時，年薪的差異反而不如儲蓄習慣影響來得大，儲蓄習慣的差異才是退休後成為富裕退休族或貧窮退休族的重要因素。報告顯示，一般人多半在三十多歲時以儲蓄的錢為基礎，投資在股票、債券、不動產等，才累積出退休時的個人財富。

此外，最近韓國也很關注日本男性退休後回歸家庭時所感受到的「退休後遺症」與「退休老公症候群」現象，現在這些狀況相較於以前，被重視的程度已高上許多，而日本退休人士為了克服這些現象，也正在多方努力。

所謂「退休後遺症」，指的是當事人退休後出現了精神混亂或絕望感的現象；「退休老公症候群」則是因為老公退休而平白承受更多壓力的太太，沒有特別的理由而出現身體不適的症狀。

日本在九○年代初期已經將退休老公症候群列為一種精神疾病，足以顯示這種社會現象從很早以前就已存在。因此政府也嘗試在男性退休時透過「退休老公教育」等計畫，讓男性從使用洗衣機、微波爐等電器開始，學習退休後和家人一起幸福地經營家庭的種種方式。

另外，社會上也展現各種努力改變的氛圍，退休者與伴侶一起分擔家事，同時家庭中也預留老公的個人空間，盡量減少退休後當事人容易罹患的退休後遺症及配偶的退休老公症候群現象，讓夫婦能夠一起幸福地度過剩下的人生，而實際成效也很不錯。

澳洲

澳洲是退休者最喜歡的國度，世界上有許多人希望退休生活能在澳洲度過，而眾多人偏好在澳洲退休的原因，正是因為齊全的健康保險系統、低廉的遺產繼承稅，以及對於經營亞洲事業而言最短的移動距離等等。除此之外，還要加上壯觀的自然環境與適合老年生活的退休環境和文化等，這些都充滿吸引人停留的魅力。

基於這些理由，最近世界資產調查機構「New World Wealth」統計，因為百萬富翁持續湧入，澳洲成為近期成長速度最快的富翁國家。實際上，在過去的十年間，澳洲財富增長超過百分之八十五，而在同樣的時期，美國與英國僅分別成長百分之三十和百分之二十八，相較之下，澳洲的富翁成長速度相當高。

不僅如此，澳洲在過去二十五年間不曾發生景氣沉潛的狀況，就結論來說，澳洲國民比美國或英國更有錢。也因為澳洲具備所有老年生活具備的要素，許多有錢人為了花錢而聚集在澳洲，如此一來，也為國家和國民經濟帶來正面的影響。這正是我們應該要學習的正面循環，眼看著許多國內的有錢人在退休之後就離開韓國、移民到外地，我不免有此感想。

澳洲的年金制度又是如何呢？ 十年前，世界銀行把比預期活得更長的「長壽風險」視為人類即將面對的最大災難，並認為澳洲年金制度是最能預防此災難的措施。而澳洲年金制度，簡而言之，就是國家強制規定企業負擔的強制儲蓄型退休年金。

這個退休年金制度稱為「superannuation」（養老基金），結構也很簡單：公司將一部分的勞工薪資定期存入員工戶頭，並將其投資在員工自己指定的基金中，一路管理到員工退休前，和我國的確定提撥制（DC, Defined Contribution）有些雷同。然而最主要的差異，正是在於國家是否強制所有人加入這項年金制度。

換句話說，當企業雇用具備一定條件的勞工時，就必須將薪資的百分之九以上金額提撥到這份基金中，除了企業提撥的金額以外，澳洲人多半會因為稅制福利因素而自行追加投資額，不僅如此，政府還會另外額外提撥給低所得勞工至多一千美金的互助額。

澳洲有超過百分之九十八的勞工加入了這個退休年金制度，除了公司代存的百分之九薪資外，一般國民最少自行提撥百分之十、平均百分之二十左右的薪資進去這份年金，等於每個月存起百分之二十～三十薪水為未來做準備，而這個薪資制度也成為老年生活的最佳基石。

我國也正在參考這些先進國家的方式，引進退休年金制度及其他豐富的福利措施，然而很可惜的是，我國老年貧困率還是時常位居壓倒性的第一名，總覺得未來要走的路還很長。

最近看到了一篇非常好玩的報導，內容是針對全世界十七個國家、共一萬七千人進行問卷調查，題目是：「聽到退休這個詞時最先想到什麼？」歐美先進國家的答案有許多是「自由、滿足、幸福」，相反的，我國大部分受試者卻回答：「經濟方面很困難。」接著表示「很害怕、很寂寞、很無聊」等等。

對西方社會而言，退休代表的是終於有時間自由過生活的機會，也是第二人生的開始；對我們韓國人來說，退休生活卻是失去經濟來源，是一段既痛苦又厭煩的孤獨時光，許多人對退休生活的看法很負面，真是令人感傷的現實。

對韓國人來說，退休是實在不得已，也會為了沒有收入而不安；之前一直待在組織內生活，突然之間卻要離開組織、自己過活的這個想法，更是讓人瞬間感到寂寞。一輩子這麼努力工作的結果，只是多了空閒時間，卻不知道如何玩起；和家人沒什麼交集，突然要退休了，只感覺餘生好無聊、令人生膩。如果要用一句話來做結論，大家所勾勒出的退休生活，就好像是從人生懸崖上急墜而下的起點一般。

然而做好準備的退休生活絕對不是這樣的，眼前有比上班時更幸福的人生在等著，還有機會找到真實的自我、展開第二人生，或是和自己親愛的伴侶以及朋友在一起，每天每天快樂地享受人生。

電影導演張項俊在「電影般的青春」演講上曾說過一句話：

「緊張就輸了，心情雀躍的話就能贏。」

不要只為退休和老年生活窮緊張，用期待和雀躍的心情提早做準備時，前方也會有幸福的老年人生在等著我們！

書籍介紹

本文摘錄自《我每天都想離職：終身職不存在！不當社畜，培養隨時可離職的工作體質》，麥田出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：朴英祿

譯者：黃子玲

歡迎來到「後職場」世代！

人生下半場，當我們不再隸屬於「公司組織」，

更要把自己當成一個獨立的「人」，

來思考關於「工作」的一切！

在職場中衝刺打滾多年，是因為真的熱愛工作，

還是因為不知道下一步怎麼走？

規畫「離職後想做的事」，是每個人都必須面對的人生課題！

在美國，現存職業中，近50%即將被人工智慧取代。

在韓國，90%以上的上班族除了工作，完全沒有個人志趣。

在台灣，65歲以上人口突破14%，正式邁入高齡社會！

第四次產業革命的洪流已然席捲全世界，

社會正全面邁向自動化，絕大部分人力將被機械取代。

同一時間，百歲時代來臨，中老年也過起斜槓人生。

當屆齡退休不代表能安心養老，不如認真思考：

從公司離開以後，未來的三十年怎麼過？

四五十世代應該一邊上班一邊準備，

二三十世代更該及早規畫！

韓國被年輕人稱為「地獄朝鮮」，雖然乍看與台灣發展型態相似，但韓國企業競爭更激烈、壓力更高、退休年齡更早。上班族在四十多歲就會感受到「離職即失業」的沉重壓力，所以及早做出轉職或創業的規畫，更是必要。本書點出韓國的職場整體現況，也反映出台灣所面臨的類似困境，無論新世代青年或正要展開人生下半場的中壯年，都能從中借鏡，勾勒出更適合自己的第二人生藍圖。

職場如戰場，但職場外是地獄。

離職這檔事，每個上班族都想過，可惜多數人只想藉由離職逃避現在的工作，

卻未能深入構思下一階段的人生。

在韓國，由於私人企業退休年限早，社會福利政策又未臻完善，許多人在離職後陷入「人生還長，但大把時間難以打發，退休金亦不足以支應無業生活」的窘境。除此之外，相較於台灣，韓國職場文化更重視集體精神，強調輩分與階級，一般上班族少有培養個人興趣的習慣，亦疏於維繫家庭感情，一旦從職場離開，就容易失去人生意義。

作者希望的，是幫大家找到人生新階段，

也就是「後職場生活」的目標。

本書作者將離職前最該事先考慮與調查的事項做了詳盡分析，並訪談不同領域的專業人士，包括他們的夢想、離職後的打算，以及不同世代針對離職「最悔不當初」的心路歷程，是即將轉職或直接引退的職場人最實用的參考。把每天都當成在公司的最後一天，更能珍惜眼前的工作及生活，並為下一個階段的人生做好準備。「每天都想著離職」，就是讓人生過得精神抖擻的武器！

本書特色

在平均壽命變長、薪水萬年不漲的時代下，本書讓你一次培養最正面的在職心態，最強大的離職優勢。

適用年齡橫跨老中青三代！無論是屆齡退休、中年轉職，或以進入大企業為目標的年輕人，都能從中學習到「隨時皆可瀟灑離職」的心理彈性與韌性。

針對多名退休及轉職人士做訪談，呈現出豐富多元的人生規畫方向。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰