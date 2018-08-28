2018/08/28, 健康

有心臟病請先緩緩：「拔罐」的顏色與禁忌症整理

Photo Credit：好痛痛
我們想讓你知道的是

整體來說，拔罐算是一個安全、有效的治療手段。透過物理性的放鬆，可以解除肌肉與筋膜的緊繃、促進局部循環。有助於舒緩肌肉僵硬、酸痛，增加肌肉與關節的活動度。

唸給你聽
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文：好痛痛黃冠維物理治療師

小明和小華打完籃球回到教室裡，小華說：「明，你今天狀態怎麼這麼好？」

小明脫下上衣，露出背部拔罐後的黑色圓形，說：「這，就是我的咒印，可以讓我發揮超乎平常的能力！（誤）」

小華：「拔罐就拔罐，搞得那麼中二。」

今天要來聊聊到底什麼是拔罐，為什麼除了較傳統的人以外，有些運動員也會嘗試拔罐呢？

拔罐的原理

拔罐是把一個罐子裡面的壓力降低後，讓罐子吸附在筋絡、穴位或是身體不舒服的地方，讓那個地方充血、瘀血或是起泡。

罐子有大有小，小的大概像shot杯那樣，大的也有比拳頭大些的。利用燃燒或是抽氣的方法降低裡面的壓力，就可以吸附在皮膚表面。他會把你的皮膚和肉往罐子內吸進去，這樣的力量會讓那個部位的微血管充血，或是充到破裂。這個就是你看到拔罐後的皮膚上深色圓形。

拔罐的功能
  1. 促進血液循環、增加新陳代謝：罐罐把你的皮肉吸起來，產生充血、瘀血、血管擴張，可以讓血液循環加快。有時拔罐也會讓你出汗，加上血液循環可以增加新陳代謝。
  2. 提高免疫力：微血管破裂後產生的溶血現象，會加強免疫系統的吞噬作用。
  3. 舒緩局部問題：譬如你上背有因為發炎、壓迫等原因造成肌肉、筋膜的組織缺氧、沾黏、痙攣，可以利用拔罐來加強局部循環來舒緩問題。
  4. 紓解疼痛：罐罐裡的負壓，會拉扯皮膚，皮膚底下的淺層肌肉、筋膜也會被一起拉扯，加上剛剛提到的促進血液循環，可以舒緩一些軟組織的疼痛、痙攣。

整體來說，拔罐算是一個安全、有效的治療手段。透過物理性的放鬆，可以解除肌肉與筋膜的緊繃、促進局部循環。有助於舒緩肌肉僵硬、酸痛，增加肌肉與關節的活動度。適合處理疲勞、高強度運動後的肌肉緊繃問題。這也是為什麼許多NBA球員、運動選手喜歡拔罐的原因之一。

拔罐小建議

拔罐一次建議五到十五分鐘，不要太久，太久可能會造成瘀青、水泡、潰傷、組織壞死等後遺症。也建議不要太頻繁拔罐，至於多久算頻繁，目前倒還未有一個公認的說法，大多還是要看每個人的身體狀況而定。所以請詢問你的中醫師、治療師、推拿師等等。

拔罐應選擇肌肉豐盈且沒有毛髮的部位，例如肩胛、腰部、背部、腹部等地方。拔罐時姿勢要舒適，常見的是坐姿、平躺、側臥或趴著。同時拔罐的手法要輕，需要避開心臟、腋下、鼠蹊部等血管或淋巴管密集的地方。

拔罐的禁忌症

如果你有以下問題，請勿拔罐：

  1. 心臟病
  2. 血友病
  3. 有全身浮腫症狀
  4. 全身皮膚病或局部受損，例如皮膚過敏、潰瘍、破裂
  5. 極度衰弱、消瘦、皮膚無彈性者
  6. 高燒不退、抽慉、痙攣者
拔罐後的皮膚顏色

在中醫的觀點中，拔罐後的皮膚顏色代表著身體不同狀態，或是可能有疾病存在。

  1. 紫黑色：供血不足、有積寒。
  2. 紫色並伴有黑斑：氣血不暢通。
  3. 紫點並有深淺不一的塊狀：風濕。
  4. 鮮紅、局部發熱：陽症、熱症、實症、熱毒熾盛、體質陰虛、火旺。
  5. 紅而暗：血脂粘稠、血脂高、供血不足。
  6. 瘀斑或血泡灰白、色淡：虛寒、濕邪。
  7. 皮膚微癢：風邪、濕症。
  8. 水泡、水腫、潮濕：寒症、濕氣盛。
  9. 罐中有水珠者：寒濕重。
  10. 紫紅、暗紅：陰症、寒症、血鬱。
好痛痛後記

其實從很早以前，我們就想寫一些關於非西醫的部分是如何來看待身體、運動的相關題目。訪問了很多人、經過很多跨領域的討論後，一直很難有個結果。困難點包括了：是否能經得起科學驗證、中醫不同流派的觀點、如何去定義與解釋一個名詞或概念等等。

但我們也不能因此裹足不前，好痛痛的基本理念是，只要能夠解決大眾、運動愛好者們的問題，我們就會想辦法去做。

但是一個題目的書寫方式、觀點一定無法滿足所有人，其實就連西醫自己也常常有不同派別，這是無可避免的事。我們也只能希望不同立場的人能互相多多包涵。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

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