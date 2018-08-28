有心臟病請先緩緩：「拔罐」的顏色與禁忌症整理

文：好痛痛、黃冠維物理治療師

小明和小華打完籃球回到教室裡，小華說：「明，你今天狀態怎麼這麼好？」

小明脫下上衣，露出背部拔罐後的黑色圓形，說：「這，就是我的咒印，可以讓我發揮超乎平常的能力！（誤）」

小華：「拔罐就拔罐，搞得那麼中二。」

今天要來聊聊到底什麼是拔罐，為什麼除了較傳統的人以外，有些運動員也會嘗試拔罐呢？

拔罐的原理

拔罐是把一個罐子裡面的壓力降低後，讓罐子吸附在筋絡、穴位或是身體不舒服的地方，讓那個地方充血、瘀血或是起泡。

罐子有大有小，小的大概像shot杯那樣，大的也有比拳頭大些的。利用燃燒或是抽氣的方法降低裡面的壓力，就可以吸附在皮膚表面。他會把你的皮膚和肉往罐子內吸進去，這樣的力量會讓那個部位的微血管充血，或是充到破裂。這個就是你看到拔罐後的皮膚上深色圓形。

拔罐的功能

促進血液循環、增加新陳代謝：罐罐把你的皮肉吸起來，產生充血、瘀血、血管擴張，可以讓血液循環加快。有時拔罐也會讓你出汗，加上血液循環可以增加新陳代謝。 提高免疫力：微血管破裂後產生的溶血現象，會加強免疫系統的吞噬作用。 舒緩局部問題：譬如你上背有因為發炎、壓迫等原因造成肌肉、筋膜的組織缺氧、沾黏、痙攣，可以利用拔罐來加強局部循環來舒緩問題。 紓解疼痛：罐罐裡的負壓，會拉扯皮膚，皮膚底下的淺層肌肉、筋膜也會被一起拉扯，加上剛剛提到的促進血液循環，可以舒緩一些軟組織的疼痛、痙攣。

整體來說，拔罐算是一個安全、有效的治療手段。透過物理性的放鬆，可以解除肌肉與筋膜的緊繃、促進局部循環。有助於舒緩肌肉僵硬、酸痛，增加肌肉與關節的活動度。適合處理疲勞、高強度運動後的肌肉緊繃問題。這也是為什麼許多NBA球員、運動選手喜歡拔罐的原因之一。

拔罐小建議

拔罐一次建議五到十五分鐘，不要太久，太久可能會造成瘀青、水泡、潰傷、組織壞死等後遺症。也建議不要太頻繁拔罐，至於多久算頻繁，目前倒還未有一個公認的說法，大多還是要看每個人的身體狀況而定。所以請詢問你的中醫師、治療師、推拿師等等。

拔罐應選擇肌肉豐盈且沒有毛髮的部位，例如肩胛、腰部、背部、腹部等地方。拔罐時姿勢要舒適，常見的是坐姿、平躺、側臥或趴著。同時拔罐的手法要輕，需要避開心臟、腋下、鼠蹊部等血管或淋巴管密集的地方。

拔罐的禁忌症

如果你有以下問題，請勿拔罐：

心臟病 血友病 有全身浮腫症狀 全身皮膚病或局部受損，例如皮膚過敏、潰瘍、破裂 極度衰弱、消瘦、皮膚無彈性者 高燒不退、抽慉、痙攣者

拔罐後的皮膚顏色

在中醫的觀點中，拔罐後的皮膚顏色代表著身體不同狀態，或是可能有疾病存在。

紫黑色：供血不足、有積寒。 紫色並伴有黑斑：氣血不暢通。 紫點並有深淺不一的塊狀：風濕。 鮮紅、局部發熱：陽症、熱症、實症、熱毒熾盛、體質陰虛、火旺。 紅而暗：血脂粘稠、血脂高、供血不足。 瘀斑或血泡灰白、色淡：虛寒、濕邪。 皮膚微癢：風邪、濕症。 水泡、水腫、潮濕：寒症、濕氣盛。 罐中有水珠者：寒濕重。 紫紅、暗紅：陰症、寒症、血鬱。

好痛痛後記

其實從很早以前，我們就想寫一些關於非西醫的部分是如何來看待身體、運動的相關題目。訪問了很多人、經過很多跨領域的討論後，一直很難有個結果。困難點包括了：是否能經得起科學驗證、中醫不同流派的觀點、如何去定義與解釋一個名詞或概念等等。

但我們也不能因此裹足不前，好痛痛的基本理念是，只要能夠解決大眾、運動愛好者們的問題，我們就會想辦法去做。

但是一個題目的書寫方式、觀點一定無法滿足所有人，其實就連西醫自己也常常有不同派別，這是無可避免的事。我們也只能希望不同立場的人能互相多多包涵。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航