「Pocketmod」讓你用一張A4紙，設計出自己的八頁小書

一台手機，一個Evernote App，當然也就可以滿足輕便隨身筆記的需求。不過對於紙筆的愛好者，或是為了應付特殊需求──「刻意遠離網路」（參考：避免數位干擾，我如何適時回歸紙本手寫筆記方法），除了帶著厚重筆記本外，也可以試試看自製「口袋筆記本」。

只要一張A4紙，用指定方式折疊剪裁，就能設計出自己的「八頁小書」，然後塞入錢包、口袋中。

「八頁小書」可以設計成一週的待辦清單，剛好可以有七天計劃加上一頁整週目標。「八頁小書」也可以設計成旅行途中的每日行程、記帳清單、重要聯絡資訊，八頁綽綽有餘。或者將「八頁小書」塞滿你正在學習的某些知識，英文單字、考試重點等，那麼也可以當作隨身複習的工具。

「Pocketmod」則是一個線上工具，可以幫助我們「快速」自訂各種格式的八頁小書，省去Word排版的麻煩，直接就能列印。

「Pocketmod」並不是一個新網站，但它最近做了一個很重要的更新，把原本依賴Flash的線上工具（但在很多目前瀏覽器上無法開啟），更新成直接可以在最新瀏覽器上使用。也因此，我決定特別寫一篇文章跟大家介紹。

打開「Pocketmod」網站，需要先登入帳號（可用Facebook帳號登入），接著才能點擊「Build」開始自製八頁小書。

圖片來源：作者提供

「Pocketmod」提供了許多模板，讓我們可以自訂「八頁」筆記內容。這些模板包含了：

待辦清單

每日、每週時間表

月曆

記帳本

聯絡人

樂譜

運動紀錄

寫作模板

遊戲表格等等

而且像是行事曆與計畫表，還可設定開始日期。這樣一來，我們不需花時間自己設計與排版，只要挑選模板，重新組合，就能產生：

每週或每月待辦清單的八頁小書

旅行重要計畫與資訊的八頁小書

例如下圖中，我構想一份「每月計畫八頁小書」，第一頁擺上當月最重要的五件事，接著四頁是每週的任務清單，第六頁是月曆，第七頁重要支出收入，第八頁則是要出差、開會、活動的聯絡資訊。

圖片來源：作者提供

如果「Pocketmod」提供的大量模板裡沒有你要的，你也可以自製。

「Pocketmod」提供了「Custom Page」功能，我們可以打字輸入內容，或是上傳圖片檔案，這樣就能列印出自己需要的頁面。

圖片來源：作者提供

設定完成後，按下右上方的「Print」列印。（如果你想保存檔案重複列印，可以在列印時選擇另存PDF檔案）

這時候，「Pocketmod」就會把八頁內容自動排版在一張A4紙上，根據等一下的特殊折疊與剪裁方式做好排列，我們不用自己花腦筋規劃，只要列印即可。

圖片來源：作者提供

列印出來的A4紙張，照著下面影片的教學，折疊好，裁切好，就會變成一本可翻頁的八頁口袋小書囉！

你想自製可以隨身攜帶、可以放入口袋的計畫表、行事曆、聯絡本、筆記本嗎？那麼可以試試看利用「Pocketmod」，快速自訂八頁小書的內容、格式，根據他設定好的版面，輕鬆就能完成折疊與裁切。

除了八頁小書，我的皮包裡，也長期放著一張年度計畫表，是用＜Mandalachart幫你列印一張紙本曼陀羅九宮格年度計劃表格＞所製作的。

如果你對這類紙本筆記範本有興趣，推薦還可參考：＜紙上生產力：免費列印12種高效率做計畫的筆記範本＞、＜一張紙計畫表在考試、專案截止日前專注衝刺，心得範本下載＞、＜用簡單數位方法提升六種整理紙本資料的效率＞。

Pocketmod網站

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航