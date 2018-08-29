《給40歲的嶄新開始》：向耀眼的70歲前輩學習「大人的豐饒」

文：松浦彌太郎

大方地為他人付出

不擺架子。

對待任何人都抱持著這個態度。

耀眼的七十歲長輩們，因為從不認為「自己是絕對正確的」，所以總是非常謙虛。

我們都應該學習，遇到不懂的事便坦承「我不懂」，並且能坦率地請教他人。

我有位透過書信認識的七十多歲朋友，他的興趣是駕駛遊艇四處旅行。有一次他直率地問我：「松浦先生，我這次打算去倫敦待一個月，你有沒有值得推薦的好地方呀？」

我聽了也絞盡腦汁思考，把我喜歡的倫敦飯店、餐廳和景點都告訴了他，

結果他真的去投宿我推薦的飯店，也照著我推薦的景點遊玩，旅途中還寄照片給我，說他玩得非常開心。

當然，我從他身上學到的東西遠遠多過我能夠推薦給他的，但他對於年紀相差甚遠的後輩的建議依然直率地聽進耳裡，正是這個人的魅力所在。

他身邊的朋友擔心開遊艇有風險，常勸他別開了，但他的好奇心依舊旺盛。工作方面，也有人勸他退休，但他仍然繼續工作，理由是：「我還有想為人們做的事。」

他態度謙遜，而且有著未竟的心願，所以能夠繼續人生的冒險。

再來看到七十多歲神采奕奕的女性前輩，給人感覺總是比年輕人還要年輕。

永遠精抖擻，更重要的是態度落落大方。

不論穿著品味、待人接物，她們總是大方展現出毫無矯飾的一面，顯得無比耀眼。每次我見到這樣的女性都覺得很佩服，她們最迷人的地方就是一點都不裝模作樣。

最近有一位讓我覺得很耀眼的女性前輩，身為企業經營者的她非常迷人，個性落落大方，年齡超過七十歲了，仍然相當有活力。

今年夏天她策畫了一場庭園餐會，我有幸受邀前往。場子上，她始終笑容滿面，大方地與賓客談笑，最厲害的是，沒有壓迫感，把在場的人照顧得無微不至。

像是她因為擔心獨自前往的我感到無聊，特地拉了人過來介紹給我認識，而且不只是介紹而已，她還大方地、詳細地向對方說明松浦彌太郎是怎樣的人，對她而言又是多麼重要的朋友。

她沒有說：「這位是《生活手帖》的總編輯，松浦彌太郎先生。」而是介紹：「這位是我非常重要的朋友，請你也多多指教喔。」多虧她的引薦，使得我和初次見面的人也有了非常充實的對話。

她的體貼之處不止這些，當餐會進行一段時間後，她翩然來到我身邊，倏地悄聲對我說：「松浦先生，你先離開也沒關係喔，不用跟大家打招呼了，就若無其事地先回家休息吧。」

她曉得我在餐會這種場合總是不太自在，又不會喝酒，而且還習慣早睡早起。

即便身為餐會的籌備人，她完全不在意餐會是否能夠在眾人的全程參與下圓滿落幕。多虧了她謙和的體貼，不習慣餐會的我才能夠度過一段愉悅自在的聚餐時光。那個夏日午後讓我再度下定決心：「我七十歲的時候也要成為如此耀眼的人！」

此外，她還非常勤於提筆。我自認為算是常寫文章的了，卻遠遠不及她的勤奮。作家桐島洋子女士也是非常耀眼的七十多歲女性，她曾說：「若說我有任何一丁點成就，原因無他，那就是勤寫文章。」

桐島女士二十歲時就已經在《文藝春秋》雜誌工作，當初工作的契機卻是她寄給友人的一封信。友人的父親是《文藝春秋》當時的編輯—作家永井龍男先生，永井先生讀了寄給女兒的信，對於寄件人的文筆驚豔不已。最初以總務職位錄用桐島女士，後來桐島女士回給讀者內容親切周到的信得到上司的肯定，才有機會轉往記者的職務發展。

寫信這回事常令人有些猶豫，因為把內心所思化為白紙黑字，多少會感到害臊。但說不定，能夠大方寫下心裡所想，正是這些大前輩們永遠耀眼的祕訣。

向前輩學習「大人的豐饒」

我一直深信，好奇心相當重要，因此每當遇到耀眼的人生前輩，我總會厚著臉皮抓住人家問東問西。

例如和長輩用餐時，看到對方穿著縫製精良的西裝，我便當場問道：「請問您這套西服是在哪裡買的呢？」大人的豐饒在網路上根本查不到資料，直接開口問最快。

「這套是在○○西服店訂做的，那家店每年會從義大利進一次布匹，我都挑那時候去選布。」

聽到他的回答，我腦中的想像更有畫面了：

「有機會我也要訂做一套自己的西服！」我也同時學習到：「果然真正質好的西服不能買現成的。」

當你踏入大人的世界，有那麼一天，價值觀會倏地有了一百八十度的轉變。

「得把手邊的東西都整理一番。」之前覺得很棒的東西，到了某個時間點，你會突然覺得怎麼看都很孩子氣。

然後自然而然地認為：「我也該進入下一個階段，換上適合大人的穿著打扮了。」

這正是往上爬一階的最佳時機，雖然站上新的人生舞台難免徬徨，但這些豐饒的大人、耀眼的七十歲人生前輩就是我們最好的指標。

向前輩請教時，不必覺得抱歉或有所顧慮，儘管放膽詢問，然後大量地學習。

我打從年輕時就交了許多長輩朋友，常有長輩對我說：「我是那家西服店的老主顧，要不要一起去逛逛？我買一套西服送你。」

年輕時候的我只想著不能這麼厚臉皮，連忙謝絕長輩的好意：「那怎麼好意思，不用啦、不用啦，西裝我自己買得起，我也在工作賺錢呀。」

後來有一天我突然發現這是非常失禮的態度。對方內心當時應該在嘀咕：「是嗎？真是遺憾，我還在想讓你穿穿看真正好的服裝，從中多學點東西呢。」

婉拒有時候等於是不給對方面子，因此當下應該開心地接受對方的好意。換句話說，要得人疼就要懂得給對方面子。

到了現在，每當有長輩說要買西服給我，我都會開心地接受。因為我明白到，大方接受才是回應給對方最大的敬意。

我的長輩朋友當中，有一位曾經做了一件非常瀟灑的事。他在我生日時送了訂製西服的禮券給我，因為他記得我們曾聊到訂做西裝的事。

這份禮物可是由一流的裁縫師傅幫我量身訂做全套西服呀！面對這份豪華大禮，我高興之餘也不免猶豫了起來：「怎麼辦？我能收人家這麼大的禮嗎？」

但是我想到，做個得人疼的晚輩就是對長輩最高的敬意。對方既然願意分享他大人的豐饒，我就該讓他盡興地傾囊相授才是。而且這位裁縫和長輩是老交情了，由如此資深的裁縫師傅幫我量身訂做衣服，一定能從中學到許多。於是我決定接受好意，和長輩一同前往西服店。

包括挑選布料，仔細地量尺寸，「想要什麼樣的鈕釦？口袋呢？打褶的部分呢？」在與師傅討論細節、規畫一套最適合我的西服過程中，我學習到了許多事物。而且試樣也不是一次就搞定，到縫製完成，花了將近半年的時間。每次去到店裡，對我而言都是非常珍貴的課程。

至於帶我到西服店的那位長輩，打從看著裁縫師幫我量尺寸時便一直笑容滿面，必定是他原本就喜歡送人東西，加上我接受餽贈讓他臉上有光的關係吧。他甚至對我說：「今天很謝謝你啊。」我嚇了一跳連忙說：「該道謝的是我呀！」

當我心懷感謝、厚著臉皮學習大人的豐饒時，總會心想：「如此的大禮，我要是獨吞，會遭報應的。」

我從前輩的餽贈當中學習到的事物，勢必要有所回饋才行。

我能為對方做的事，是什麼呢？

要回饋這份豐厚的禮物，我又能為社會或身邊的人做些什麼呢？

這些問題的答案，正是學習大人的豐饒時應該付的「學費」。我暗自下定決心，有一天一定要把收到的大禮一分不少地回饋出去。

以父母為學習範本

在想像七十歲的自己時，必須考慮到老年時期的觀點。

冷靜地預想自己會怎樣地老去也是很重要的。

而最佳的參考範本，便是自己的父母。照顧父母的老年生活很重要，但同時你可以仔細觀察，並深入理解老年生活會遇到的狀況。

因為父母是最接近自己的研究個案。

「到了這個年紀，無法做這件事的時候，該怎麼處理？」

「在還沒到這個年紀之前，應該先把這些事學起來。」

除了觀察健康狀態，手邊的金錢還有多少可用？擁有哪些財產？應當珍惜哪些事物？透過深入觀察父母，確實掌握自己老年生活可能發生的狀況，也就能夠知道事前該做哪些準備了。

坊間出版了許多關於「如何為老年生活做準備」的書籍，說不定我這本書也會被歸到這個類別裡頭吧，只是，這類書上寫的大多是一般論，不見得全部適用於自己。此外，不論書上寫了再好的建議，自己如果沒有切身感受，這些知識學也學不來。

因此，我建議男性觀察父親、女性觀察母親，從父母身上切實地感受與想像，如此一來七十歲的樣貌肯定會更加鮮明。

當我們四十歲左右時，雙親大約是七十多歲。我發現，這個時期大家通常都還不太關心父母的狀況。

一方面四十多歲的自己正是忙於工作與孩子的時期，又或者因為難過或不忍看到原本健朗的雙親日漸衰老的模樣，很多人因此別開眼睛不敢面對現實。

觀察父母，某種程度是有點殘酷。因為自己的父母不見得是「耀眼的大人」典範。然而不論雙親處於何種狀況，他們還是值得參考的範本。只要用心觀察，一定能夠從中學到東西。

例如父母在健康層面與金錢規畫方面完全沒有提早為老年生活做準備。現在出了狀況，身為兒女的你一邊照料他們的同時也會明白到，「為了讓老年生活不虞匱乏，我該先做好準備。」又或者你的父母非常深思熟慮、有遠見，老早就把老年生活安排妥當，你也能從中學習到：「對喔，提早做準備很重要。」

我出社會到四十歲之前，幾乎很少和父母碰面。

因為我二十歲左右就離家外出，偶爾返鄉和父母見到面時也幾乎沒有對話，雙方都很靦腆，不知該開口說些什麼。

然而四十歲之後，我開始定期回去看兩老，努力維繫這份血濃於水的親子關係。

常常關心他們錢還夠用嗎？身體狀況如何？現在最重視哪些事物？

對哪方面感到不安？擔心哪些事情？對哪些事感到恐懼？

我定期探視雙親，帶著「未來的自己就在那兒」的心情，努力去了解他們的生活細節，我想這些都是唯有父母才能教給自己的珍貴課程。

當然有些事是即使碰了面也無法得知的，父母自然有他們不想讓兒女知道的事，但是我們做兒女的面對這些糾結，只能努力一點一點去解開，別無他法。

如今我每次回去探視兩老，都會發現許多驚喜。我父親年輕時是個非常強勢的大男人，但上了年紀竟成了一個和藹謙沖的老先生，講話總是客客氣氣的，不論對方是年輕人或小孩子，一律使用敬語，也絕對不用命令語氣，看到父親如此謙遜的姿態我不禁大感佩服。

後來仔細回想，發現我的祖父和曾祖父也是如此。一想到我們松浦家族似乎有隨著年紀增長個性愈趨穩重的傾向，不知怎的忽然覺得很安心。

書籍介紹

本文摘錄自《給40歲的嶄新開始（新版）》，麥田出版

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作者：松浦彌太郎

譯者：阿夜

不論你正迎向哪個年紀，

思考自己將來的樣貌是非常重要的一件事。

即便那看似遙遠又陌生，就算再怎麼也想逃避，

卻總有一天會倏地來到眼前。

等到那一天來臨時，你會怎麼面對呢？

每個人在二十歲到四十歲的二十年間，都有過起起伏伏，談過戀愛，面臨過挑戰與失敗，

還有包括身為成人所不得不面對的無數現實。

這二十年來，自己到底都做了些什麼呢？

被喚醒的不好回憶、怯懦笨拙的過往，還有許多不願想起的空白，

如溺水般將自己捲繞愈往不安深處拉去。

在四十歲停下來思考時，第一件該做的事就是「客觀地認識自己」。

曾經有過的失敗、開心不已的事、和誰起過爭執，想到什麼就寫下來，

做成一張屬於自己的歷史年表，誠實檢視一路走來的軌跡，為未來嶄新的三十年做好準備：

不停往前衝的人，請暫時停下腳步，再度思考清楚你的目的地；

止步不前的人，再度回到備戰狀態，思考清楚你的目的地。

然後，把自己當成是一年級生，以初次接觸時的心情面對熟悉的事物，給自己重新出發的機會。

即使已經四十一、二歲，也或許不論幾歲，都還來得及——

請毅然拋去過去累積的經驗、知識與尊嚴，面對今後的一切事物時，都懷著宛如「閃閃發亮的一年級新生」的雀躍心情。

請回顧一下，從出了社會到現在的這段歲月，你都做了些什麼？辦得到的事，今後要努力做得更好；還未做到的事，在往後的日子裡，至少要盡心學習其中一項。

現在的你，擁有多少寶物呢？只挑出必要的東西留下，試著寫下對寶物所懷抱的感謝或歉意，好好盤點你所擁有的寶物。

人生的顛峰在七十歲，那麼四十歲後的三十年該如何度過？請具體想像自己七十歲的模樣，你認為什麼才是耀眼的七十歲？

四十歲以後的人生目標，不再是接受他人的付出過活，而是應該思考自己今後對於他人或社會能夠付出什麼。

若期許自己不依賴社會、不給人添麻煩，自始至終自食其力過生活，該怎麼做呢？

這本書的意義，除了指引我們用心活在當下的智慧，更具有如何寫下完美句點的工夫。

期盼能夠成為大家的助力，幫助每個人活出自我直到人生終點。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰