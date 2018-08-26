旅外軟體工程師：未來，只要有三分之一的人回台灣就夠了

採訪：Leslie Chung、Ellen Li

文：Leslie Chung

受訪人：菜包（軟體工程師）

Photo Credit：英語島雜誌

「等等，我好緊張，先讓我做個伏地挺身。」菜包的真性情讓人忍不住笑意，好像一秒從倫敦回到台灣。

蔡昆育，或者你可以叫他菜包，目前在倫敦擔任軟體工程師。公司產品是一個穿戴裝置的App，做給背部或膝蓋受傷、需要護墊的病人，讓病人可以直接在家做物理治療，是一間把醫療產業數位化的公司。

面試最重要的是「聊天」

菜包談起他如何面試這間公司。第一天，兩位面試他的工程師直接邀菜包一起吃午餐，中間閒聊了一下菜包過去的作品，也出了題目讓他回家試解；第二關則是現場present試作的內容；第三部分則是由單位主管簡介公司的產品；之後才由老闆給出offer。

乍聽之下跟台灣的工程師的面試流程差不多，但其實比起菜包的工作能力，這間新創公司面試時更看重「化學效應」。說穿了，就是互動的過程中，能不能「溝通」到正確的「頻率」。

美國生活不等於西方生活

溝通在這間公司特別重要，主要是公司一半以上的客戶在美國，公司大約50人的團隊也駐點在美國。這讓菜包也有機會觀察兩地不同的工作文化。

美國當然也重視工作與生活的平衡，但跟歐洲不太一樣的是，菜包感覺到美國似乎更重視工作一些，「多少有一點加班的文化」。

舉一個客觀的例子，美國私人企業平均年假15天起跳（五年資歷），歐盟則規定38天。菜包比較同公司兩地的工程師下班時間，美國工程師至少上到晚上6:30到7、8點，但倫敦分部每天是早10晚6，最晚不超過7點。

「美國可能更重視工作態度，但英國的工作氛圍是重視工作、生活的比重。」他個人偏好英國這一味，享受下班後的娛樂，無論是看戲或運動。

為什麼上班滑FB，一樣能高效率？

講到工時就是台灣人的痛點。菜包發現，他辦公室裡的工程師也沒有比較天才、比較不愛聊天，為什麼還是能準時下班？答案是：不花時間做沒必要的事。

菜包列出自己的三項觀察：

新創公司，只做毛利率大於50％的事，也想辦法開發新的市場 聰明地開會，討論方向跟邏輯都很清楚 沒有冗員，公司裡沒有領高薪卻不做事的人

這三點觀察呼應了最開始公司面試人的方法，讓我們恍然大悟。我們過去可能會以為新創或科技公司習慣用閒聊的方式面談，為的是強調公司自由的風氣，其實不然。若是公司能在一開始就確認了彼此的頻率合拍，那麼之後相處起來，速率只會提高，而不會浪費太多時間「溝通」。台灣的公司文化中，最難的部分通常不是處理事件，而是處理情緒。

Photo Credit：英語島雜誌 共享辦公室裡有舒適的討論空間，雙人桌、小組、會面沙發都有。

台灣的工程師薪水是被低估的

菜包自己在網路上是一個熱愛分享的人，就連履歷也不吝分享，有問必答，甚至跟朋友一起舉辦workshop，幫助更多想出國工作的工程師。

「倫敦現在很缺工程師，」菜包認為許多台灣工程師的薪水被低估，鼓勵大家到倫敦試試看：「這裡的工程師調薪快，有的新創公司半年就調薪一次，5到10％......如果你在台灣的年薪超過200萬，我覺得你不用考慮過來，但如果是150萬以下，我真的覺得你可以過來（倫敦）。」這裡工程師的薪水30,000～35,000英鎊，扣掉稅金後生活品質還是很好。

出國是解決台灣問題的方式之一

一直大力鼓勵年輕人出國挑戰，不擔心台灣人才流失嗎？這是個假議題，就像英國有脫歐問題，台灣也有自己的問題，工時太長、薪資太低、房價太高，菜包認為，這三個問題的其中一個解方，其實就是要讓年輕人出國看看。

「別人不一定，但我一定會回台灣，」菜包語氣堅定：「我要把我在這裡看到的東西帶回去，創業或帶案子回去都可以。」

菜包在倫敦4年，求職路也不是一路順遂，他曾經因為公司不幫他申請簽證，被迫要在兩個月內找到工作，也曾經每天只啃麵包，怕身上的錢不夠用......這都是選擇成為外籍工作者不可避免的難關，但他總是讓自己正向看待所有經歷過的事情，保持平常心。

10年內，把自己準備好

台灣現在正處於轉型期，你可以說是傳媒與新媒體的轉移，或者是世代間的的權力轉移，菜包相信在10年後、或至少20年內，台灣一定會有所改變，那就會是需要人才的時候。現在先把自己準備好，去有機會的地方，這樣，他很肯定地說：「這樣，只要有1/3的人回台灣就夠了！」

Photo Credit：英語島雜誌

共享辦公室的特色是交通方便（通常位於租金較貴的市中心）、提供多種辦公室、座位的選擇（1～50人都可以）、有前台服務跟飲食空間（每天下午補充足夠的蘋果酒）、還有所有必備的辦公室用品。 ──菜包的公司所在的 wework

Photo Credit：英語島雜誌

參考資料：thebalancecareers.com

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航