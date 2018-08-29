不因失智症而遠離人群，讓「高年級實習生」對社會有所貢獻

文：Flora｜圖：長庚醫院

你曾想過，台灣失智症人數已於2017年時，超過了27萬人次。高齡化社會伴隨著失智人口數的增加，依據國際失智症協會在2015年發佈的全球失智症報告中，推估該年將新增990萬名失智症患者，也就是平均每三秒就有一人罹患失智症。

包容是最大的關懷

長庚失智症中心呼籲友善包容失智，從你我生活中做起。失智症並不可怕，但令人擔心的是社會大眾對失智症的誤解。大家若可以在生活中多一點耐心及同理心回應失智者，這將是台灣面對失智人口攀升最厚實的軟實力。

長庚醫院失智症中心附設失智症日間照護中心「長智園」，是醫學中心等級之日照中心，以一名照服員照護三名失智症長者，高品質及親切溫暖的陪伴，對失智長者而言是一個安心又專業的好去處。長智園的失智者曾經於桃園長庚紀念醫院的7-11庚林門市共同舉辦「高年級實習生之驚奇服務」，邀請失智者擔任「高年級實習生」。

透過7-11工作人員的引導及醫療團隊的協助，「高年級實習生」協助門市簡單服務，如製作咖啡、協助貨物上架、收錢結帳等，希望透過簡易的工作內容與與社會互動，延緩疾病退化的速度。同時，讓社會大眾瞭解失智者能從事部分特定工作，發揮功能，透過你我的包容及引導，協助失智者將複雜的工作拆解及簡化步驟，失智者仍可保有不錯的工作品質。

讓失智症者找回自我價值

台灣失智症協會亦推出「Young咖啡坊」，讓年輕失智者拾回人生的尊嚴，桃園長庚紀念醫院結合自家醫院地下街商店推出「高年級實習生」，首推當天失智爺爺奶奶都感到十分驚喜，失智奶奶在補貨時和店員提醒說：「這些貨品都快要沒有庫存了，要趕快叫送貨的來，不然會不夠賣……」，令店員誇目相看。

其實失智者在失智後仍保有部分的工作能力。失智者在7-11與客人或店員產生的生活互動，增添了長者不一樣的工作感受。參與的失智爺爺奶奶甚至還十分可愛的問工作人員說：「下次我們還可以來嗎？」失智者在友善的環境中感到被尊重及成就感，自然而然也能保有原有的能力。

即使失智者會逐漸遺忘重要的事物，但每個當下與人互動的美好感受，都會烙印在失智者的心中，進而增進失智者的尊嚴感，不因疾病遠離人群。若大家願意給予「高年級實習生」友善包容的空間及態度，我群每日都是新開始的「高年級實習生」對社會而言，仍有所貢獻的。

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本文經退休好幸福授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航