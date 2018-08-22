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美國前外交官嘆：川普言行才是讓中國在中南美洲「有機可乘」的關鍵
我們想讓你知道的是
美國前駐巴拿馬大使費里表示，川普不重視外交事務上專業、不信任國務院官僚體系，他對區域國家的爭議言行，各國都看在眼裡，美國第一線外交官在中南美洲已不如過去如魚得水，台灣也因此受影響。
薩爾瓦多和台灣斷交並和中國建交，台灣的邦交國數量來到史上新低，剛剛外交出訪回台的總統蔡英文也嚴正譴責中國對台灣的打壓；美國國務院發表聲明，表示將審視和薩爾瓦多的關係，而數位和台灣關係友好的參議員、眾議員更提案要限制美國對薩爾瓦多的援助；事實上美國駐薩爾瓦多大使館在幾個月前就已經發出警示，但仍無力回天，而曾在中南美洲的前外交官則表示，美國在中南美洲的影響力已不如過去，台灣也因此受影響。
（中央社）中國挖走台灣友邦薩爾瓦多，多名美國聯邦參眾議員力挺台灣。美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納今（22）日提出修正案，希望限制美國對薩爾瓦多的援助。
賈德納與另一名參議員盧比歐（Marco Rubio）提案希望限制美國對薩爾瓦多的援助。賈德納（Cory Gardner）今天在推文上指出，薩爾瓦多對台灣做出錯誤決定，這將對美國與薩爾瓦多關係帶來負面影響。美國政府必須善用各種工具，對抗中國對台灣的霸凌行為。
賈德納在新聞稿指出，針對2019財政年度國防部撥款法案提出修正案，限制美國對薩爾瓦多的援助。他敦促將這項修正案納入法案最終版，向台灣傳達直接訊息，亦即美國運用各項工具支持台灣在國際的地位，並對中國的霸凌行為採取行動。
盧比歐則表示，薩爾瓦多選擇與民主台灣斷交，擁抱共產中國，令人失望，這是嚴重的錯誤，損及與美國關係，薩爾瓦多終會發現這項決定過於短視，中國的「債務陷阱」與在全球的經濟剝削，將令薩爾瓦多付出高昂代價。
對於薩爾瓦多的決定，盧比歐一連發出多則推文聲援台灣。他表示，很高興與賈德納共同行動，美國與其他民主國家必須站在一起，拒絕中國的金錢賄賂與經濟脅迫分化。他並透露，已經和美國總統川普談過限制對薩國援助一事。
聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）今天也發表聲明指出，驕傲有自信、渴望擁有大國地位的國家，不會執著於小鄰居的外交關係。
眾議院外委會榮譽主席羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）也透過推特表示，「中國在外交上孤立台北，危險程度與力道快速升高，薩爾瓦多與台灣斷交是其中令人沮喪的一步。美國不能讓北京繼續欺壓盟友，民主國家必須團結，阻止中國的惡性影響蔓延。」
美國駐薩爾瓦多大使馬尼斯（Jean Manes）曾在7月時公開示警，擔憂中國介入薩爾瓦多聯合港開法案動機不單純。他在推特上表示，美國正在分析薩爾瓦多的決定。無疑地，這將影響美國與薩爾瓦多政府的關係，但美國會繼續支持薩國人民。
聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）推文指出，「中國孤立台灣的強制性戰略，導致薩爾瓦多與台北斷交，我們必須對抗中國的霸凌，支持民主盟友。聯邦眾議員席瑞斯（Albio Sires）也推文指出，中國在西半球持續的經濟侵略，正在摧毀各國間共同的民主價值。」
美國務院：中國片面做法有害於區域穩定
（中央社）對於薩爾瓦多轉向中國，美國國務院今天除了深感遺憾，也高度關切任何決定台灣未來的非和平手段。美方並且罕見地表示，正在審視美國與薩爾瓦多之間的關係。
中華民國外交部昨天宣布與薩爾瓦多斷交，薩國隨後與中國建交。對此，美國國務院發言人以背景說明方式回覆郵件表示「注意到此事」，美國認同每個國家決定外交關係的主權，但對這項決定深表遺憾。
美國國務院還措辭嚴厲地表示，在薩爾瓦多做出這項決定後，美方正在審視與薩國關係。
這名發言人指出，中國片面改變現狀的做法，有害、也無助區域穩定，反而破壞已維持數十年的和平、穩定與發展框架。發言人表示，美方敦促中國揚棄對台灣人民安全、社會或經濟制度的脅迫。基於台灣關係法，美國對採取包括杯葛或禁運等作法，都視為以「非和平手段」決定台灣未來。美國對此高度關切。
發言人也重申，台灣是一個民主的成功故事、值得信賴的夥伴，也是世界一股良善力量。在台灣持續努力因應全球挑戰做出巨大貢獻，以及對抗在國際舞台適當參與受限之際，美國會持續支持台灣。
對於薩爾瓦多捨棄台灣轉向中國，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）分析指出，中國擔憂美國川普政府利用台灣向北京施壓，迫使北京作出讓步。中國也擔心美國的支持，可能會鼓勵總統蔡英文追求支持獨立。
美國國務院今天的聲明，不僅強硬表示要審視與薩爾瓦多關係，也罕見地未提一中政策與美中三公報，僅提到台灣關係法。葛來儀認為，美方應該清楚表明，強化美台關係是為了因應中國對台灣的軍事與外交壓力，無關美中雙邊貿易的緊張局勢。
美國在中南美洲外交影響力減弱，台灣因而受影響
《中央社》報導，雖然多位國會議員表態挺台，國務院也對薩爾瓦多提醒恐將影響兩國關係，但事實上美國作為中南美國家的近鄰，川普對這些國家的言行，反而才是助長北京在中南美洲發揮影響力的關鍵因素，包括對移民不友善的遣返政策、公開批評「鳥不生蛋」（shithole）國家的談話等，這次斷交的薩爾瓦多也都因此受影響。
美國駐薩爾瓦多大使馬尼斯（Jean Manes）早在7月就已經公開警示中國打算投資薩國的聯合港恐用於軍事，美國對此嚴正關切，美國駐薩爾瓦多大使館在台薩斷交前3天，更刻意將「華爾街日報」一篇報導翻譯成西班牙文，貼在官方推特上。
這篇報導內容是關於緬甸加入中國的「一帶一路」，開放孟加拉灣的港口建設後，恐陷入龐大的債務危機，美國的用心很明顯，要勸中美洲這些擁太平洋沿岸港口的國家，不要重蹈緬甸覆轍，如今美國和中南美洲的關係已大不如前，區域國家走自己的路，華府早已勸不住，巴拿馬2017年和中華民國斷交，就已現端倪。
美國前駐巴拿馬大使費里（John Feeley）日前接受《紐約客》專訪，難掩川普對美國外交破壞力的沮喪，他表示，
川普不重視外交事務上專業、不信任國務院官僚體系，他對區域國家的爭議言行，各國都看在眼裡，美國第一線外交官在中南美洲已不如過去如魚得水，台灣也因此受影響。
費里說，他2016年就注意到巴拿馬與中國展開建交談判，去年2月，他更將詢問巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）與北京接觸的資訊傳回華府，但是沒獲得任何進一步指示；瓦雷拉直到要與台灣斷交前約1小時，才在與費里討論其他事務的一通電話中，「順便」告訴他巴拿馬將與中共建交。
中南美洲國家的發展史，不脫美國的影子，薩爾瓦多也是如此，薩國1980年代前後經歷10多年的內戰，親美派政權在當時得到前美國總統雷根的資源支持、力戰反政府的游擊隊組織，薩國總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）是現在執政的馬蒂民族解放陣線（FMLN）前身、反政府的左翼陣線軍隊成員。
中南美洲國家和美國不再是關係好的近鄰，桑契斯寄望中國的經濟支持，為自己所屬政黨延續執政，就算美國提醒這會影響「美薩關係」，盧比歐更揚言要中斷美國的援助，但美國外交在中南美洲也有不敵中國的時候。
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核稿編輯：楊之瑜