美國前外交官嘆：川普言行才是讓中國在中南美洲「有機可乘」的關鍵

薩爾瓦多和台灣斷交並和中國建交，台灣的邦交國數量來到史上新低，剛剛外交出訪回台的總統蔡英文也嚴正譴責中國對台灣的打壓；美國國務院發表聲明，表示將審視和薩爾瓦多的關係，而數位和台灣關係友好的參議員、眾議員更提案要限制美國對薩爾瓦多的援助；事實上美國駐薩爾瓦多大使館在幾個月前就已經發出警示，但仍無力回天，而曾在中南美洲的前外交官則表示，美國在中南美洲的影響力已不如過去，台灣也因此受影響。

（中央社）中國挖走台灣友邦薩爾瓦多，多名美國聯邦參眾議員力挺台灣。美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納今（22）日提出修正案，希望限制美國對薩爾瓦多的援助。

賈德納與另一名參議員盧比歐（Marco Rubio）提案希望限制美國對薩爾瓦多的援助。賈德納（Cory Gardner）今天在推文上指出，薩爾瓦多對台灣做出錯誤決定，這將對美國與薩爾瓦多關係帶來負面影響。美國政府必須善用各種工具，對抗中國對台灣的霸凌行為。

賈德納在新聞稿指出，針對2019財政年度國防部撥款法案提出修正案，限制美國對薩爾瓦多的援助。他敦促將這項修正案納入法案最終版，向台灣傳達直接訊息，亦即美國運用各項工具支持台灣在國際的地位，並對中國的霸凌行為採取行動。

El Salvador has made the wrong decision regarding Taiwan, and it will negatively influence US relations with El Salvador. The US govt must stand up to China’s campaign to bully Taiwan with every tool we have. https://t.co/CfnJBKEck9 — Cory Gardner (@SenCoryGardner) 2018年8月21日

盧比歐則表示，薩爾瓦多選擇與民主台灣斷交，擁抱共產中國，令人失望，這是嚴重的錯誤，損及與美國關係，薩爾瓦多終會發現這項決定過於短視，中國的「債務陷阱」與在全球的經濟剝削，將令薩爾瓦多付出高昂代價。

對於薩爾瓦多的決定，盧比歐一連發出多則推文聲援台灣。他表示，很高興與賈德納共同行動，美國與其他民主國家必須站在一起，拒絕中國的金錢賄賂與經濟脅迫分化。他並透露，已經和美國總統川普談過限制對薩國援助一事。

聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）今天也發表聲明指出，驕傲有自信、渴望擁有大國地位的國家，不會執著於小鄰居的外交關係。

眾議院外委會榮譽主席羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）也透過推特表示，「中國在外交上孤立台北，危險程度與力道快速升高，薩爾瓦多與台灣斷交是其中令人沮喪的一步。美國不能讓北京繼續欺壓盟友，民主國家必須團結，阻止中國的惡性影響蔓延。」

Decisión d #ElSalvador d romper lazos c #Taiwan es otro paso triste en la peligrosa campaña d China para aislar a Taipei. No podemos permitir q Beijing siga intimidando a nuestro aliado. Naciones democráticas deben unirse y evitar q influencia maligna d China se extienda aún más. — Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) 2018年8月21日

美國駐薩爾瓦多大使馬尼斯（Jean Manes）曾在7月時公開示警，擔憂中國介入薩爾瓦多聯合港開法案動機不單純。他在推特上表示，美國正在分析薩爾瓦多的決定。無疑地，這將影響美國與薩爾瓦多政府的關係，但美國會繼續支持薩國人民。

聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）推文指出，「中國孤立台灣的強制性戰略，導致薩爾瓦多與台北斷交，我們必須對抗中國的霸凌，支持民主盟友。聯邦眾議員席瑞斯（Albio Sires）也推文指出，中國在西半球持續的經濟侵略，正在摧毀各國間共同的民主價值。」

美國務院：中國片面做法有害於區域穩定

（中央社）對於薩爾瓦多轉向中國，美國國務院今天除了深感遺憾，也高度關切任何決定台灣未來的非和平手段。美方並且罕見地表示，正在審視美國與薩爾瓦多之間的關係。

中華民國外交部昨天宣布與薩爾瓦多斷交，薩國隨後與中國建交。對此，美國國務院發言人以背景說明方式回覆郵件表示「注意到此事」，美國認同每個國家決定外交關係的主權，但對這項決定深表遺憾。

美國國務院還措辭嚴厲地表示，在薩爾瓦多做出這項決定後，美方正在審視與薩國關係。

這名發言人指出，中國片面改變現狀的做法，有害、也無助區域穩定，反而破壞已維持數十年的和平、穩定與發展框架。發言人表示，美方敦促中國揚棄對台灣人民安全、社會或經濟制度的脅迫。基於台灣關係法，美國對採取包括杯葛或禁運等作法，都視為以「非和平手段」決定台灣未來。美國對此高度關切。

發言人也重申，台灣是一個民主的成功故事、值得信賴的夥伴，也是世界一股良善力量。在台灣持續努力因應全球挑戰做出巨大貢獻，以及對抗在國際舞台適當參與受限之際，美國會持續支持台灣。

對於薩爾瓦多捨棄台灣轉向中國，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）分析指出，中國擔憂美國川普政府利用台灣向北京施壓，迫使北京作出讓步。中國也擔心美國的支持，可能會鼓勵總統蔡英文追求支持獨立。

美國國務院今天的聲明，不僅強硬表示要審視與薩爾瓦多關係，也罕見地未提一中政策與美中三公報，僅提到台灣關係法。葛來儀認為，美方應該清楚表明，強化美台關係是為了因應中國對台灣的軍事與外交壓力，無關美中雙邊貿易的緊張局勢。

美國在中南美洲外交影響力減弱，台灣因而受影響

《中央社》報導，雖然多位國會議員表態挺台，國務院也對薩爾瓦多提醒恐將影響兩國關係，但事實上美國作為中南美國家的近鄰，川普對這些國家的言行，反而才是助長北京在中南美洲發揮影響力的關鍵因素，包括對移民不友善的遣返政策、公開批評「鳥不生蛋」（shithole）國家的談話等，這次斷交的薩爾瓦多也都因此受影響。

美國駐薩爾瓦多大使馬尼斯（Jean Manes）早在7月就已經公開警示中國打算投資薩國的聯合港恐用於軍事，美國對此嚴正關切，美國駐薩爾瓦多大使館在台薩斷交前3天，更刻意將「華爾街日報」一篇報導翻譯成西班牙文，貼在官方推特上。



這篇報導內容是關於緬甸加入中國的「一帶一路」，開放孟加拉灣的港口建設後，恐陷入龐大的債務危機，美國的用心很明顯，要勸中美洲這些擁太平洋沿岸港口的國家，不要重蹈緬甸覆轍，如今美國和中南美洲的關係已大不如前，區域國家走自己的路，華府早已勸不住，巴拿馬2017年和中華民國斷交，就已現端倪。



美國前駐巴拿馬大使費里（John Feeley）日前接受《紐約客》專訪，難掩川普對美國外交破壞力的沮喪，他表示，

川普不重視外交事務上專業、不信任國務院官僚體系，他對區域國家的爭議言行，各國都看在眼裡，美國第一線外交官在中南美洲已不如過去如魚得水，台灣也因此受影響。



費里說，他2016年就注意到巴拿馬與中國展開建交談判，去年2月，他更將詢問巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）與北京接觸的資訊傳回華府，但是沒獲得任何進一步指示；瓦雷拉直到要與台灣斷交前約1小時，才在與費里討論其他事務的一通電話中，「順便」告訴他巴拿馬將與中共建交。

中南美洲國家的發展史，不脫美國的影子，薩爾瓦多也是如此，薩國1980年代前後經歷10多年的內戰，親美派政權在當時得到前美國總統雷根的資源支持、力戰反政府的游擊隊組織，薩國總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）是現在執政的馬蒂民族解放陣線（FMLN）前身、反政府的左翼陣線軍隊成員。



中南美洲國家和美國不再是關係好的近鄰，桑契斯寄望中國的經濟支持，為自己所屬政黨延續執政，就算美國提醒這會影響「美薩關係」，盧比歐更揚言要中斷美國的援助，但美國外交在中南美洲也有不敵中國的時候。



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核稿編輯：楊之瑜