《美國人的真正生活》：婚紗照隨興拍，但辦場婚禮貴到跟銀行貸款

文：Dr. Phoebe

「能夠愛與被愛，就足夠了，別奢求更多。」——維克多．雨果（Victor Hugo）

單膝跪下，鑽戒高舉，開囗問「妳願不願意嫁給我」，偶像劇常見的戲碼，實則是發生在美國各地的日常。進行一個「向女友求婚」的動作，不只是多金暖男才有的特例，而是美國男人婚前必做事項，若不悉心安排一個浪漫、充滿驚喜的求婚儀式，就會被定位為不用心的傢伙。

但女孩也別太得意，根據美國文化中不成文的規定，男生的義務基本上就到求婚（等同於訂下婚約）為止，接下來的婚禮大小細節和費用等，通通會交由準新娘籌畫。台灣的習俗是男方負責婚禮、甚至禮金禮品，女方負責訂婚，在美國卻是相反。以前常說生女兒是賠錢貨，若在美國舉辦婚禮，可能比台灣還更符合這個說法。

美國婚禮貴山山

美國婚禮沒有大聘小聘，儀式相對簡單，只要新人當著牧師或見證人的面交換誓詞，許諾生老病死都緊緊相依，互訴「我願意」後便禮成奏樂。宴席也不用請不熟的政治人物站台，而是請伴娘伴郎或知心好友致詞，與賓客分享新人的糗事和趣事。

美國婚禮氣氛溫馨、簡單隆重，但辦起來可一點也不便宜。根據婚禮網站「the knot」的資料顯示，在美國辦一場婚禮平均要價3.5萬美元（約台幣106萬元），而且價碼有逐年攀升的趨勢。如果辦在物價、房價都頗貴的加州，三、四萬只能得到一個有點寒酸的婚禮，可能直接在住家後院擺張桌子，塑膠餐盤加塑膠杯，買好市多的食物來宴客。若要找家飯店坐下來好好吃頓飯的婚禮，幾乎都是六、七萬美元起跳。因此為了辦一場夢想中的婚禮而去向銀行借貸、分期償還的大有人在。

想當然耳，只要和婚禮沾上邊的任何產業統統都雞犬升天，新人也會乖乖買單。美國的婚宴菜色通常只有前菜沙拉、主菜外加甜點，平常在高級飯店裡享用三道式料理，50到60美元已經綽綽有餘，但只要冠上「婚禮」二字，價格絕對是120到150美元起跳，而且場地費通常已占走開銷的一半，在燈光美氣氛佳的餐廳內，想吃飽很難，和台灣十道菜山珍海味全包的豐富菜色完全不能比。

喜歡故事自然風結婚照

美國人拍婚紗照與台灣新娘一定要瞳孔放大片、頭髮吹得老硬，拍完後大力修片那種大費周章的隆重婚紗照風格不同，在美國拍婚紗相對隨興，新人只會準備一到兩套像樣的衣服到選擇的地點拍攝，通常都會選對新人有意義的地方，如第一次約會的公園、第一次吃飯的餐廳，求婚的地點等。我和老公C的訂婚照則選擇在紐約的各大地標，做為我們在這個大蘋果交往、訂婚的紀念，現在回頭看照片，也會勾起許多故事。

而婚禮當天的攝影，對美國人來說更為重要，畢竟是親友齊聚送上祝福的珍貴時刻，美國婚攝不只幫拍攝新人和親友輪番坐在椅子上面大合照而已，會紀錄婚戒、婚紗、婚禮場景等各個細節，近年來更流行故事的呈現手法，新人擺pose微笑或在紅毯上熱吻不再是婚攝的唯一焦點，而是捕捉在婚禮中發生的各種有趣畫面，像是偷挖鼻孔的花童、賓客熱歌勁舞的空拍照、好姐妹致詞時熱淚盈眶的模樣等，拚湊出充滿故事性的可貴回憶。

如此說來，選擇婚禮攝影比婚紗照攝影重要太多，好的婚禮攝影師檔期可能半年前就會被訂走，價格自然也不斐，2,000起跳為陽春款，豪華款則至少5,000起跳。

我與老公C的訂婚照拍攝地點，就是在大蘋果交往的各個角落｜Photo Credit: 時報文化

新人才是主角

台灣婚禮習俗繁多，有時辦到最後都會覺得婚禮是以家人為主，但在美國，婚禮主角絕對是繞著新人打轉。

首先，營造出一個色調和諧的婚禮，是稱職的美國新娘的職責，不同於台灣婚禮大都以大紅、金色、粉色為主色調，美國婚宴布置並沒有限定顏色，而是新娘挑選最愛的一到兩個顏色做為主色，上至伴娘服，下至桌椅、甚至捧花、蛋糕擺飾，都會以主色調精心搭配。當天穿的婚紗也沒有租借習慣，新娘會親自購買，材質好的婚紗通常需3,000到4,000美元，因此大部分新娘會一件婚紗穿到底。伴娘禮服則會搭配新娘選擇的主色，而且根據習俗，女賓客也要避穿白色，好襯托出主角新娘的白紗。

如果新人剛好是你的死黨，而你被欽點為伴娘伴郎，那麼你最好準備存錢來支付一大筆開銷了。伴郎需負責籌辦新郎的告別單身派對（Bachelor/Bachelorette Party），像電影《醉後大丈夫（The Hangover）》那樣一群男人到賭城狂歡，或選在某個酒吧瘋狂一晚；而女生則舉辦「Bridal Shower」，找來新娘欽點的女性友人或親戚，一起喝喝假掰的下午茶，新娘會當著大家的面拆大家送的一件件性感內衣。這活動最主要的宗旨就是讓新郎、新娘爽，費用則全部由伴郎伴娘團買單。依照禮儀，新人也會準備小禮物回饋死黨，雖然價值往往遠低於伴郎伴娘的「付出」。

五花八門、不同文化的美麗結合

美國沒有謝親恩、迎娶的儀式，但整場婚禮最感動我的，絕對是父親牽著女兒的手走上紅毯，將新娘交給新郎的那一瞬間；晚宴開場前，新人跳完第一支舞後，新娘便會和爸爸接著跳第二支舞。無論參加哪一場婚禮，總會看到老淚縱橫的爸爸牽著依依不捨的女兒，深刻的感情在那一刻表露無遺。

我看過的婚禮五花八門，有溫馨感人的小婚禮、有碧海藍天的海灘婚禮、也有經濟實惠的海島型婚禮。許多美國新移民結婚時，也會加入自己原生國家的文化。我有一對朋友是港人第二代配印度裔第二代，因此他們的婚禮菜色就出現印度咖哩和大餅，搭配生猛蒜蓉大龍蝦和白飯的有趣結合。

不過最瘋狂的大概是我的牙醫系朋友小陶了，為了辦一場盛大風光的婚禮，小陶從牙醫系畢業後，便和男友開始全年無休的瘋狂工作存錢，再向銀行借貸了三、四萬美元，終於在兩年後備好資金。我特別從紐約飛去舊金山參加，當天小陶換了兩套Vera Wang的婚紗，外加一套越南傳統新娘服，腳踏Jimmy Choo的婚鞋。現場用玫瑰鮮花打造了一片花牆背景，端上烤鴨、明蝦、龍蝦、鮮魚等八、九道豪華菜餚，更請來專業歌手獻唱。這場婚禮不只排場到位，新人也和賓客一起跳舞狂歡，聯合把新郎灌醉，可說是我畢生參加最過癮的一場婚禮了。至於價錢呢？——破了美金六位數。

想辦一場美式婚禮嗎？從現在起，開始存錢吧！

相關書摘 ▶《美國人的真正生活》：在美國生了病？祝你好運！

書籍介紹

本文摘錄自《美國人的真正生活：美國遊留學、工作、生活必看！從美東到美西，大城市小牙醫的私房觀察》，時報文化出版

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作者：Dr. Phoebe

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Dr. Phoebe是小學就遠渡重洋來到美國求學的小留學生，也落地生根成為牙醫、ABC人妻。她對土長土長ABC與小留學生的不同有著深入觀察，更以自身經驗拆解傳統的東、西方文化，看遍美國東、西岸人性格，寫下在美國生活與台灣背景的交相衝擊下，自己的蛻變與心得，讓每個懷抱美國夢的你，都能找到最屬於自己的生活方式。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航