《怕生，其實是優勢》：內向又怕生的人是因為社會需要才存在的

文：清水榮司

怕生的人容易獲得他人信任

個性怕生的人最大的強項，就是「感受性高」。這份感受性已經高到對人際關係過於敏感，因此怕生的人往往會盡全力遵守約定；換句話說，這種個性容易獲得他人信任，並深信不移。

請回想一下之前提過的蘇珊・坎恩說的「內向者的力量」。內向的人大多會在深思熟慮後才發言，因此他們說的每一字每一句都充滿重量，可能會讓人留下「這個人可以相信」的印象。

外向的人因為很愛發言，容易讓人覺得他們說的字字句句聽起來都比較「輕」。這種人當業務的話，客戶雖然多，但簽到的合約可能獲利都比較少。

另一方面，怕生卻有實力的人雖然簽不到太多合約，但常常會突然拿到一筆利潤豐厚的大訂單，扳回劣勢。請在心裡刻畫這樣的形象，去相信內向者潛藏的力量。

現代社會中，外向的人容易被肯定，內向的人則不易獲得重用。然而，很多事情只有內向的人才做得到。

我希望內向的人能對自己的個性有自信到可以大聲說出：「我就是怕生，有什麼問題嗎？」也希望整個社會可以往接納內向個性的方向前進。

從現狀來看，整個社會還是很難認同所謂怕生的價值，但逐漸有人開始理解怕生者的優點。

既然如此，個性內向的你要不要努力學會最基礎的溝通技巧，並在不勉強自己的範圍內改善怕生狀況，讓自己身邊增加更多願意理解自己個性的人？

當然，目標絕對不是要變得舌粲蓮花，在設定目標時千萬不要搞錯重點！

基本上，只要治好怕生，就能讓自己過得輕鬆一些。可是，藏在怕生背後的良好本性，其實能為工作帶來正面影響。因此，請不要太悲觀地看待自己的怕生，將其當作自己的一項特徵就好。

能言善道又外向，並非生存的絕對利器

為了讓大家可以比較怕生和外向的不同，接下來就來說說「舌粲蓮花的K」的故事。

K是個業務員，業績非常好，對銷售物品相當有自信。的確，他天生能言善道，開朗又活潑——可惜的是，他不太誠實。

事實上，他常常被客戶抱怨：「聽你介紹之後，覺得商品應該還不錯才買的，但東西其實不好用！」

他因為能言善道，訂單總是源源不絕，但人際關係可以維持下去的沒有多少，也很難拿到大訂單。

雖然怕生者大多很羨慕能言善道的人，但以K的情況來說，他算是做過頭了。

你真的會羨慕K這種人嗎？其實，完全不必羨慕很會說話或很會打好人際關係的人。

K屬於太過遲鈍的人，而且不夠敏感，因此客戶抱怨多也是理所當然。由此可見，我們需要有一定程度的敏感與細膩才行。

這個社會是由對人際關係敏感的人及遲鈍的人組合而成，每種個性各有其優缺點。如果每個人的性格都一模一樣，難以想像這個世界會變成什麼樣子。

話說回來，生物基因本來就是以「多樣性」為優先原則。

例如火山在爆發前引發一場地震，村子裡敏感的人在地震時會急忙逃跑，遲鈍的人則會留在原地。這種狀況是因為遺傳來的個性不同，導致出現不同的行為。假設之後火山爆發，岩漿流往村內，有遲鈍基因的人就會因為沒逃跑而死傷，世界上也少了一些遲鈍基因的人。

另一方面，有敏感基因的人順利獲救，然後因為傳宗接代，使敏感基因的人增加。若世界上只有遲鈍基因的人，恐怕人類的基因無法流傳到現在，甚至可能因為面對災難時不逃跑而逐漸絕種。由此可知基因多樣性的重要性。

當然，岩漿也有可能流往逃跑的人聚集的避難所，而非流往村內，結果沒逃跑的人反而獲救。結論就是，我們無法預測未來會如何發展。

因此，為了避免物種滅絕，同一物種內會出現各式各樣的基因組合，再藉由各種天災人禍進行汰選，適者生存。這就是生物多樣性存在的理由。

同樣地，人類若不是有各式各樣的基因組合，可能在過去某階段就完全絕種了。

如果整個社會都是舌粲蓮花又外向的人，對社會來說沒有任何好處。因此，內向又怕生的人是因為社會需要才存在的。

即使你是個很怕生的人，也千萬不要為此哀傷。請挺起胸膛告訴自己：「正因為怕生才好！」

積極應對難搞之人的方法

無論是在協商或平常與人的往來中，有時都會遇到難搞的人。這種人即使是件小事也會拿來吹噓自己有多優秀，或者盡說些貶低他人的話。

當然，如果你和對方之間本來就有地位差異，這種狀況在所難免，但絕對不能讓這段對話發展成「權力騷擾」。所以，不能被對方牽著鼻子走，最好可以將整個狀況轉為自我肯定溝通。

所謂自我肯定溝通，就是積極地主張自我。不是強塞自己的意見給別人，而是尊重對方的意見，同時努力建立對等的人際關係。

學會自我肯定，就能讓每次的溝通有益於心理健康。

碰到難搞的對手，該如何應對才好？我們先來認識幾個名詞。

「你錯了」、「這樣不對」這種否定對方的說法，稱為攻擊性語言；另一方面，「我錯了」、「我不對」等否定自己的說法，則稱為消極性語言。至於一邊說「你是對的」、「你很棒」之類的話來肯定他人，同時用「我是對的」、「我很棒」來肯定自己的說法，稱為自我肯定（積極式）溝通。

身為業務員，應該常常會遇到說攻擊性語言的人，還會被對方以不合理的要求刁難。這時，絕對不要被對方的一字一句嚇倒，先仔細聽對方說的內容。

首先回一句：「嗯，我了解你想說的事了。」這句話可以表示你正站在對方的立場思考，同時表露出絕不屈服的態度。

以前面提到的「空中的圓盤」為例，聽到這樣的話，絕對不能在對方說完後立刻回道：「不可能啊，這世上根本不可能有在空中飛的圓盤。」如此一來就是從一開始便否定對方的想法了。因此，請盡量養成習慣，以「你很正常」等不會傷害對方的用語來回答。

如果是自我肯定溝通，這時應該會說：「我可以理解你的想法。不過，我是這麼想的，我們兩個的看法不同呢。」接著，與對方分享出現差異的癥結何在，再一同舉出該癥結的優缺點，最後一起努力找出兩人的共識。

「我無法接受你的觀點。我是這麼想的……」假如一開始就否定對方，並強調自己的看法，就會變成用攻擊性語言在溝通，無法與對方討論、協商。所以，請從承認彼此的差異開始，一步步開啟與對方的對話吧。

例如可以說：「你覺得有空中的圓盤存在啊。」重要的是先接納對方的價值觀，並肯定對方。不過千萬要記住，這樣做不代表要委曲求全地改變自己的想法。

凡事說好，反而不容易被信任

另一方面，明明不覺得有圓盤存在，卻回答對方：「的確有空中圓盤呢。」這種說法不算是自我肯定溝通，而是成了消極性語言。

用消極性語言溝通，整個交涉過程看似順利，但若交涉時間拉長，反而會讓自己壓力倍增。因為表面上一直承認對方圓盤論的你，心裡卻一心認為「空中不可能有圓盤在飛」，這之間的矛盾會讓你身心俱疲，累積壓力。

所以，最好的做法就是以肯定自我立場的說法，例如「可惜我沒有看過在空中飛的圓盤」，持續委婉地釋出「我是對的」的自我主張。

找出對方與自己見解差異之處的溝通法，才是真正的自我肯定溝通。

如果不將這種肯定自我主張的方式謹記在心，怕生的人很容易讓自己置身於消極式溝通之中。因為非常不想跟對方有任何衝突，於是委屈自己，變得無條件肯定對方，否定自身主張。

如果察覺你有委屈自己的傾向，請試著告訴自己：「那種很快就放棄自身想法、隱藏真心話或委屈自己的人，才是最不可信的。」

聽了這句話，你現在感覺如何？

人只要聽到對方無條件地贊同自己說的任何事，就會懷疑自己是不是成了《國王的新衣》裡的國王，開始感到不安，並警戒對方。

話說回來，我們也沒必要勉強自己去指著難搞之人的鼻子說他不對。只是，如果可以在某種程度上提出自己的想法，更能獲得對方信任。

書籍介紹

本文摘錄自《怕生，其實是優勢》，先覺出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：清水榮司

譯者：高宜汝

其實，有超過六成的人怕生！

怕生的人細膩、敏銳、謹慎、善於傾聽、深思熟慮……

只要稍加調整和練習，你就能擁有強大的力量！

給害怕與人往來者的自我訓練書，

怕生者的生活、工作、人際關係最佳指南！

你是否害怕在眾人面前說話、受人注目？

你是否害怕去人多的地方參加活動？

你是否害怕與他人對上眼？

你是否在別人面前要戴著口罩或墨鏡才安心？

你是否遇見不熟的人不知道該如何打招呼？

你是否怕在眾人面前出糗，或是怕他人給自己負面評價？

和人說話時，對方看了一下手表，你是否就會覺得「這個人已經不想跟我說話了」？

如果是，可能，你就是一個「怕生的人」！

明明有喜歡的髮型，卻因為和髮型師講話太痛苦，只能丟一句「簡單整理一下就好」；

因為不擅長與客戶溝通，不只遲遲無法開發新客源，連老客戶都和你漸行漸遠；

發燒、咳嗽或頭痛等症狀都出現了，卻因為不想跟醫生交談，遲遲不敢去看病……

這些煩惱看似不同，其實都源自「怕生」！

怕生，是一種「對人際關係感到強烈不安」的狀態，

但其實，只要透過一些簡單的自我訓練，就能大幅改善，

甚至善用自身優勢，將怕生變成戰力，工作與人生大突破！

你會在本書學到：

改善怕生狀況！鍛鍊「承受不安的肌肉」

改變想法！拋棄讓你掉入怕生漩渦的10大思考惡習

社交恐懼退散！擺脫怕生的10大技巧

怕生可以靠自我訓練治好！一個人也能進行的10大克服怕生訓練法

怕生不再來！避免怕生復發的3種方法

怕生的人其實適合當業務？將怕生轉為戰力的職場解困訣竅

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰