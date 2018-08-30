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《怕生，其實是優勢》：內向又怕生的人是因為社會需要才存在的
我們想讓你知道的是
基本上，只要治好怕生，就能讓自己過得輕鬆一些。可是，藏在怕生背後的良好本性，其實能為工作帶來正面影響。因此，請不要太悲觀地看待自己的怕生，將其當作自己的一項特徵就好。
文：清水榮司
怕生的人容易獲得他人信任
個性怕生的人最大的強項，就是「感受性高」。這份感受性已經高到對人際關係過於敏感，因此怕生的人往往會盡全力遵守約定；換句話說，這種個性容易獲得他人信任，並深信不移。
請回想一下之前提過的蘇珊・坎恩說的「內向者的力量」。內向的人大多會在深思熟慮後才發言，因此他們說的每一字每一句都充滿重量，可能會讓人留下「這個人可以相信」的印象。
外向的人因為很愛發言，容易讓人覺得他們說的字字句句聽起來都比較「輕」。這種人當業務的話，客戶雖然多，但簽到的合約可能獲利都比較少。
另一方面，怕生卻有實力的人雖然簽不到太多合約，但常常會突然拿到一筆利潤豐厚的大訂單，扳回劣勢。請在心裡刻畫這樣的形象，去相信內向者潛藏的力量。
現代社會中，外向的人容易被肯定，內向的人則不易獲得重用。然而，很多事情只有內向的人才做得到。
我希望內向的人能對自己的個性有自信到可以大聲說出：「我就是怕生，有什麼問題嗎？」也希望整個社會可以往接納內向個性的方向前進。
從現狀來看，整個社會還是很難認同所謂怕生的價值，但逐漸有人開始理解怕生者的優點。
既然如此，個性內向的你要不要努力學會最基礎的溝通技巧，並在不勉強自己的範圍內改善怕生狀況，讓自己身邊增加更多願意理解自己個性的人？
當然，目標絕對不是要變得舌粲蓮花，在設定目標時千萬不要搞錯重點！
基本上，只要治好怕生，就能讓自己過得輕鬆一些。可是，藏在怕生背後的良好本性，其實能為工作帶來正面影響。因此，請不要太悲觀地看待自己的怕生，將其當作自己的一項特徵就好。
能言善道又外向，並非生存的絕對利器
為了讓大家可以比較怕生和外向的不同，接下來就來說說「舌粲蓮花的K」的故事。
K是個業務員，業績非常好，對銷售物品相當有自信。的確，他天生能言善道，開朗又活潑——可惜的是，他不太誠實。
事實上，他常常被客戶抱怨：「聽你介紹之後，覺得商品應該還不錯才買的，但東西其實不好用！」
他因為能言善道，訂單總是源源不絕，但人際關係可以維持下去的沒有多少，也很難拿到大訂單。
雖然怕生者大多很羨慕能言善道的人，但以K的情況來說，他算是做過頭了。
你真的會羨慕K這種人嗎？其實，完全不必羨慕很會說話或很會打好人際關係的人。
K屬於太過遲鈍的人，而且不夠敏感，因此客戶抱怨多也是理所當然。由此可見，我們需要有一定程度的敏感與細膩才行。
這個社會是由對人際關係敏感的人及遲鈍的人組合而成，每種個性各有其優缺點。如果每個人的性格都一模一樣，難以想像這個世界會變成什麼樣子。
話說回來，生物基因本來就是以「多樣性」為優先原則。
例如火山在爆發前引發一場地震，村子裡敏感的人在地震時會急忙逃跑，遲鈍的人則會留在原地。這種狀況是因為遺傳來的個性不同，導致出現不同的行為。假設之後火山爆發，岩漿流往村內，有遲鈍基因的人就會因為沒逃跑而死傷，世界上也少了一些遲鈍基因的人。
另一方面，有敏感基因的人順利獲救，然後因為傳宗接代，使敏感基因的人增加。若世界上只有遲鈍基因的人，恐怕人類的基因無法流傳到現在，甚至可能因為面對災難時不逃跑而逐漸絕種。由此可知基因多樣性的重要性。
當然，岩漿也有可能流往逃跑的人聚集的避難所，而非流往村內，結果沒逃跑的人反而獲救。結論就是，我們無法預測未來會如何發展。
因此，為了避免物種滅絕，同一物種內會出現各式各樣的基因組合，再藉由各種天災人禍進行汰選，適者生存。這就是生物多樣性存在的理由。
同樣地，人類若不是有各式各樣的基因組合，可能在過去某階段就完全絕種了。
如果整個社會都是舌粲蓮花又外向的人，對社會來說沒有任何好處。因此，內向又怕生的人是因為社會需要才存在的。
即使你是個很怕生的人，也千萬不要為此哀傷。請挺起胸膛告訴自己：「正因為怕生才好！」
積極應對難搞之人的方法
無論是在協商或平常與人的往來中，有時都會遇到難搞的人。這種人即使是件小事也會拿來吹噓自己有多優秀，或者盡說些貶低他人的話。
當然，如果你和對方之間本來就有地位差異，這種狀況在所難免，但絕對不能讓這段對話發展成「權力騷擾」。所以，不能被對方牽著鼻子走，最好可以將整個狀況轉為自我肯定溝通。
所謂自我肯定溝通，就是積極地主張自我。不是強塞自己的意見給別人，而是尊重對方的意見，同時努力建立對等的人際關係。
學會自我肯定，就能讓每次的溝通有益於心理健康。
碰到難搞的對手，該如何應對才好？我們先來認識幾個名詞。
「你錯了」、「這樣不對」這種否定對方的說法，稱為攻擊性語言；另一方面，「我錯了」、「我不對」等否定自己的說法，則稱為消極性語言。至於一邊說「你是對的」、「你很棒」之類的話來肯定他人，同時用「我是對的」、「我很棒」來肯定自己的說法，稱為自我肯定（積極式）溝通。
身為業務員，應該常常會遇到說攻擊性語言的人，還會被對方以不合理的要求刁難。這時，絕對不要被對方的一字一句嚇倒，先仔細聽對方說的內容。
首先回一句：「嗯，我了解你想說的事了。」這句話可以表示你正站在對方的立場思考，同時表露出絕不屈服的態度。
以前面提到的「空中的圓盤」為例，聽到這樣的話，絕對不能在對方說完後立刻回道：「不可能啊，這世上根本不可能有在空中飛的圓盤。」如此一來就是從一開始便否定對方的想法了。因此，請盡量養成習慣，以「你很正常」等不會傷害對方的用語來回答。
如果是自我肯定溝通，這時應該會說：「我可以理解你的想法。不過，我是這麼想的，我們兩個的看法不同呢。」接著，與對方分享出現差異的癥結何在，再一同舉出該癥結的優缺點，最後一起努力找出兩人的共識。
「我無法接受你的觀點。我是這麼想的……」假如一開始就否定對方，並強調自己的看法，就會變成用攻擊性語言在溝通，無法與對方討論、協商。所以，請從承認彼此的差異開始，一步步開啟與對方的對話吧。
例如可以說：「你覺得有空中的圓盤存在啊。」重要的是先接納對方的價值觀，並肯定對方。不過千萬要記住，這樣做不代表要委曲求全地改變自己的想法。
凡事說好，反而不容易被信任
另一方面，明明不覺得有圓盤存在，卻回答對方：「的確有空中圓盤呢。」這種說法不算是自我肯定溝通，而是成了消極性語言。
用消極性語言溝通，整個交涉過程看似順利，但若交涉時間拉長，反而會讓自己壓力倍增。因為表面上一直承認對方圓盤論的你，心裡卻一心認為「空中不可能有圓盤在飛」，這之間的矛盾會讓你身心俱疲，累積壓力。
所以，最好的做法就是以肯定自我立場的說法，例如「可惜我沒有看過在空中飛的圓盤」，持續委婉地釋出「我是對的」的自我主張。
找出對方與自己見解差異之處的溝通法，才是真正的自我肯定溝通。
如果不將這種肯定自我主張的方式謹記在心，怕生的人很容易讓自己置身於消極式溝通之中。因為非常不想跟對方有任何衝突，於是委屈自己，變得無條件肯定對方，否定自身主張。
如果察覺你有委屈自己的傾向，請試著告訴自己：「那種很快就放棄自身想法、隱藏真心話或委屈自己的人，才是最不可信的。」
聽了這句話，你現在感覺如何？
人只要聽到對方無條件地贊同自己說的任何事，就會懷疑自己是不是成了《國王的新衣》裡的國王，開始感到不安，並警戒對方。
話說回來，我們也沒必要勉強自己去指著難搞之人的鼻子說他不對。只是，如果可以在某種程度上提出自己的想法，更能獲得對方信任。
書籍介紹
本文摘錄自《怕生，其實是優勢》，先覺出版
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作者：清水榮司
譯者：高宜汝
其實，有超過六成的人怕生！
怕生的人細膩、敏銳、謹慎、善於傾聽、深思熟慮……
只要稍加調整和練習，你就能擁有強大的力量！
給害怕與人往來者的自我訓練書，
怕生者的生活、工作、人際關係最佳指南！
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- 你是否在別人面前要戴著口罩或墨鏡才安心？
- 你是否遇見不熟的人不知道該如何打招呼？
- 你是否怕在眾人面前出糗，或是怕他人給自己負面評價？
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如果是，可能，你就是一個「怕生的人」！
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因為不擅長與客戶溝通，不只遲遲無法開發新客源，連老客戶都和你漸行漸遠；
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這些煩惱看似不同，其實都源自「怕生」！
怕生，是一種「對人際關係感到強烈不安」的狀態，
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰