冰島三大地獄美食：鯊魚肉、黑死酒，還有整張端上桌的羊臉

文：卡瓦納

發酵鯊魚肉（Rotten Shark，冰島文Hákarl）

發酵鯊魚是由「小頭睡鯊」的肉，經過發酵、晾乾四至五個月後製作而成的冰島傳統美食，這個「美食」讓許多人聞之色變！剛過世的美國名廚安東尼・波登曾說發酵鯊魚肉是他吃過最可怕的東西，「地獄廚神」戈登・拉姆齊更誇張，吃了居然還吐出來！連地獄廚神都嘔吐的「地獄美食」味道到底如何呢？讓我來說個明白。

它通常會被切成小方塊，用牙籤插著吃，剛吃下去時也只有淡淡的鹹味，但咀嚼幾口後強烈的阿摩尼亞味就從喉頭直往鼻腔爆發，越咀嚼味道越重，簡單來說吃起來就是「尿做成的果凍」或是「阿摩尼亞味道重十倍的皮蛋」，無法接受的人可能會一口吐出來吧！不過我倒不覺得有這麼可怕，在餐廳嘗鮮過後，我還在超市買了一小罐發酵鯊魚肉，準備讓此後的晚餐更有「冰島味」呢！但旅伴們吃過一次後就被嚇到了，後來死也不吃，看來接受這個味道的外國人畢竟還是少數啊！

Photo credit:高寶國際出版

黑死酒（Brennivín）

黑死酒是以穀物、馬鈴薯發酵蒸餾後再加入香菜等各式香草調味的蒸餾酒，是冰島最具代表性的酒類。網路上有人將黑死酒形容成「世界最難喝的酒之一」，可說是另類的「威名遠播」，但實際上它真的有那麼可怕嗎？

不論什麼事都想親自嘗試看看的我，離開冰島前在機場買了小瓶的黑死酒，回國後打開來試試味道究竟如何。它聞起來有淡淡的香菜味，剛入口時味道有些辛辣，一口吞下去後先是香草的餘味從喉頭至鼻腔延伸，味道也變得溫順、沒有那麼辛辣，接著整個食道到胃部都有著溫暖的灼熱感，讓人有著慵懶又舒服的感覺。說實在話我滿喜歡的，下次去冰島還想要多買幾瓶來喝呢！

Photo credit:高寶國際出版

羊臉

第一次去冰島在超市中發現了「羊臉」這個冰島的地獄食材後，就很想吃吃看，後來終於在2018年的第三次冰島行中在Mýrin品嚐到了這道冰島傳統料理。

店員建議我們先加熱過後再食用，還特別說「臉頰特別有肉特別好吃喔！」當完整的羊臉在我們面前還真的有些不知所措，最後終於鼓起勇氣、用刀叉開始切割羊臉上的肉。羊臉的味道吃起來就和一般的羊肉沒有太大的差別，但一刀刀將把肉切割下來後羊頭骷髏慢慢出現，真的很像是在「解剖」而不是吃飯啊！最大的難關是「羊眼」，友人將羊眼挖出後桌邊四人沒人敢將其吃下肚，最後巍峨男子我一口將羊眼咬進口中、咀嚼起來，富含膠質的羊眼口感奇特，用一句話來形容羊眼的味道：「有羊騷味的皮蛋」。

羊臉是「冰島三大地獄美食」中我唯一不願意再吃一次的料理，並不是因為羊臉在味道上有多可怕，而是食用過程好像在解剖、如地獄圖一般可怕！這道料理被稱為「地獄美食」實在當之無愧！

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書籍介紹

本文摘錄自《卡瓦納X冰島：極光、冰川、藍冰洞、神級行程全攻略》，高寶國際出版

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作者：卡瓦納

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Photo credit:高寶國際出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航