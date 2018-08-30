人生只有三萬天，時時刻刻把重要事物放心上

文：菅原道仁

人生只有三萬天

意識到人生的終點

本書序章也提過，我認為「人生的目的是做想做的事情」、「人活著是為了實現自己的人生目標」。

然而，愛操煩的人因為一直以來都活得謹慎小心，也有一些人因為過於在意別人，最後逐漸聽不見自己的心聲，當中甚至還有不少人因此迷失自己的人生目標。

人如果懷著目標的願景，就能跨出果斷的步伐；但如果失去願景，就搞不清楚該朝哪個方向前進，不知道該避開哪條道路，或是哪條路不該閃避。

有些人為了消除這個時候的莫名心慌，想用亂七八糟的事情塞滿行程。

他們胡亂在行程中塞滿課程、講習、與朋友的聚會，透過忙得團團轉來取得模糊的心安。

但如果只是漫無目的的忙碌，一旦面臨關鍵時刻，說不定會後悔「我浪費了好多時間」（當然，無論什麼事情都能找出益處，即使是「浪費時間」的學習也會有所收穫）。

我認為，不管是不安全感強烈的人，還是不強烈的人，若無法明確想像人生目標，都是因為沒有意識到人生的終點。

你有想過自己還能活多久嗎？

如果人類的平均壽命是80年，365天×80年＝29,200天。

人生就連三萬天也不到。

而且一天睡六小時的人，在這三萬天當中大約有四分之一的時間都在睡覺。扣掉睡眠時間之後，醒著的時間剩下21,900天，只比二萬天稍微多一點。

假設你現在20歲，你已經用掉了這二萬天當中的四分之一，剩下的時間大約是一萬六千天左右。如果你現在40歲，則用掉了二分之一，剩下的時間大約只有一萬天。

而且前提是你得活到平均壽命。活不了這麼久的可能性也很高。

剩下的時間，至少想做這些事

人生有限。而且遠比自己想像的還要短。

既然如此，你在剩下的短暫人生中，「至少想要完成」的事有那些呢？

你想去某個地方旅行嗎？

你想要對興趣更投入嗎？

你有想要完成的工作嗎？

你想談戀愛嗎？

剩下的人生當中，還想再見到父母幾次呢？

還想再見到孩子幾次呢？

想要長久往來的朋友是誰呢？

想要和誰一起歡笑直到最後一刻呢？

難得有機會，我希望你至少能認真思考這裡提出的問題。

因為人生，就是為了實現你的人生目標而存在的。

蘋果電腦創辦人賈伯斯曾經說過：「提醒自己總有一天會死，是我所知避免掉入畏懼『失去的陷阱』裡最好的方法。」

他總是把死亡這件事，擺在心上。「我總有一天會死，所以沒有時間困在瑣碎的事情中猶豫。」正因為他總是懷著這樣的想法，所以才能迅速而果斷地做出決定吧！

「人生有限」的這個意識，推著他往前邁進。

平常就把重要事物放心上

我認識的一位公司經營者曾說過，他在決定當天要和誰一起共進晚餐之前，會先計算剩下的人生還能吃幾次晚餐。

時間有限，他希望能與對自己而言重要的人一起度過。

只要每天都把這個念頭放在心上，就會大幅改變對人生的感受吧？

你在剩餘的人生中，想和誰一起，做什麼事呢？

想像自己站在人生終點回首來時路，什麼樣的事情能讓你慶幸「做了這件事真是太好了」呢？

現在請你立刻將想做的事寫在記事本或手機的備忘錄中。並且盡量每天，或是每周一次，拿出這份備忘來看，以免忘記自己真正的願望。

只要對人生目標擁有確實的想像，遇到不知該如何是好的問題時，立刻就能知道該朝哪個方向邁進。

也能知道什麼樣的挑戰必須全力以赴、什麼樣的挑戰可以偷懶、什麼樣的人必須珍惜、什麼樣的人不需要隨他起舞。

光是弄清楚自己該往哪裡邁進，就能大幅減少擔心的事情。

對於知道自己該往哪裡前進的人而言，不管是一萬天、一千天、還是一百天，都能成為有意義的時間。

提高行動力的目標設定訣竅

設定能夠達成的目標有四個重點

無論是單板滑雪還是雙板滑雪，從坡道滑下來時，只要將視線對準前進的方向，自然就能滑過彎道。

人生也一樣，只要設定明確目標，就能自然而然地朝著目標達成而採取行動。

不過目標的設定方式有幾個訣竅。

如果不了解訣竅就設定目標，將很難到得了想去的地方，因此必須注意。

訣竅就是，你所設定的目標，必須符合以下四個重點：

肯定的 主體的 具體的 調和的

各個重點的說明如下。

1. 你的目標是肯定的嗎？

我們的大腦會追求自己的幸福，因此會積極面對肯定的事物，譬如「得到會開心的事物」。反過來說，如果設定「不想變成這樣」的否定目標，就難以提升動力。譬如：「我想變瘦變漂亮！（肯定的）」與「我不想變胖（相比）」相比，前者明顯較能令人情緒高漲。所以最重要的是，首先必須想像肯定的狀態，譬如「自己變成這個樣子會覺得幸福」，並以此為目標。

就算出錯，也不要以「自己不想變成這樣」的否定形式進行思考。

舉例來說，當你想著「明天的簡報不想失敗」的時候，腦中浮現出什麼樣的畫面呢？是不是因簡報失敗而垂頭喪氣、一臉愁容的自己？

你的情緒將受這個想像的影響而鬱悶，而且還因為「心情一致性效果」，只有沉鬱的資訊才會映入眼簾。因為如果想像失敗，就只能看見導致失敗的訊息。

相反的，如果將目標設定為「我想進行一場成功的簡報！」肯定地想像自己期望的樣子，眼睛自然就會開始搜索幫助自己獲得成功的資訊。

2. 你的人生目標以自己為主體嗎？

我們的大腦基本上，不會去聽自己以外的人所說的話，因為我們希望帶領自己前往自己想去的地方。所以確認人生目標是否以「自己」為主體非常重要。如果主體不是自己，就無法產生動力。

舉例來說，如果我們心裡想著「努力進入能夠取得穩定收入的上市企業吧！」這就是自己的希望，所以具有主體性。

但如果是「既然爸媽這麼說，那我就想辦法進入上市企業吧」，主體就是爸媽。如此一來大腦就不會認真實踐，目標也將變得難以達成。

3. 你的人生目標夠具體嗎？

你能夠具體想像實現人生目標的場景嗎？這個想像實際嗎？

假設你訂下的人生目標是「我想成為受別人信賴的人」。這時候你所想像的「受到信賴」是什麼樣的狀況呢？是「能讓老客戶放心地把工作交給自己」，還是「朋友願意找自己商量」，亦或是「培養可靠的氣質，讓不認識的人也會前來問路」呢？

又或者，如果你的人生目標是「將來想要買間房子」，那麼這是一間什麼樣的房子、規模有多大呢？是華廈還是獨棟建築？想要使用哪些建材？地點位在哪裡呢？

畫面的想像，或許比用語言思考更容易。而想像的畫面愈具體，我們就愈容易將人生轉往想去的方向。

4. 你的人生目標是調和的嗎？

無論自己再怎麼希望，人生目標都不能損及家人、朋友或夥伴的利益。思考自己的目標會對他人帶來什麼樣的影響也很重要。

即使你想要「在全世界旅行」，如果遭到家人或同事反對，這也不會是一個好的目標。這種時候，或許可以思考一些對身邊的人有利的提議，譬如偶爾也帶家人一起去，或是在當地收集對公司有益的資訊等。

好的目標不是只有獨善其身，也不能為周遭的人帶來困擾，最好還能帶給他們幸福。

你的人生目標，是否完全符合這四個重點呢？

這時候不能偷懶，靜下心來花時間調整人生目標，就能大幅提高自己邁向理想人生的機率。

書籍介紹

本文摘錄自《有本事的人，九成九都愛操煩：將不安化為行動的科學方法》，先覺出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：菅原道仁

譯者：林詠純

松下幸之助、賈伯斯、鈴木一朗……

這些成功人士，都有一個共同特性，

就是——愛操煩。

他們都懂得善用「擔憂」，把心中的思慮轉化成讓自己變強的動力！

「不安不是無時不刻如影隨形嗎？我總是認為，像我這種演員就算離開了，也不會有任何人感到困擾。即使我忽然消失，不是還有其他許多演員在嗎？（中略）現在有工作做很好，但這股不安總是隨時存在。」——日本演藝界泰斗竹中直人

「提醒自己總有一天會死，是我所知避免掉入畏懼『失去的陷阱』裡最好的方法。」——蘋果電腦創辦人賈伯斯

「經營，需要近乎病態的擔心。」——日本最大系統整合顧問公司大塚商會創辦人大塚實

「擔心，就是社長的工作。」——松下電器創辦人松下幸之助

「正因為愛擔心所以才認真努力、謹慎小心。這才是本來的我。」——日本歌舞團體放浪兄弟團長HIRO

愛操煩，是種「天賦」

愛操煩、想太多的人，智商通常比較高，比較有創意，危機管理能力也較好。

所以，愛操煩，是讓人獲得成功必不可少的「驅動力」。

然而，更多人的經驗是，當心中升起一絲不安，反而無法再往前邁進……

本書將為讀者介紹如何控制心中的多思多煩，並將不安化為行動的方法：

試著改變單一模式化的行動

改變單一模式化的行動，就有可能從過去的思考習慣中解放，帶來解決問題的契機。

不安的時候不要接觸資訊

收集過多資訊，反而導致選項變得太多難以判斷，而更加不安。

暫時保留，不要立即回覆

只要從「必須立刻回覆才行」的壓力中解放，就能冷靜地重新檢視自己的狀況。

正確評價自己的實力

因緊張而無法發揮實力，是由於自我形象意識過高造成的。

不要擅自想像對方的情緒

有些愛操煩的人，會過度解讀對方的臉色，產生偏離現實的想像。

逃避雖然可恥，但有用

如果無法對違背自己意願的事情說「不」，就永遠無法過自己的人生。

試著停止「自己想辦法」

請鼓起勇氣，找可以信賴的人商量吧！

不需要改變自己謹慎多慮的個性，勉強自己正向思考。因為愛操煩對於成功而言，反而是加分的特質！

本書從腦神經科學角度，解讀成功人士如何成為頂尖，原來他們都懂得如何「輕鬆駕馭焦慮」，讓心裡的不安焦慮徬徨，成為讓自己變強的力量。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰