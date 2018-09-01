《外科醫生與瘋狂大腦決鬥的傳奇》：晚節不保因戀童癖鋃鐺入獄的諾貝爾得主

文：山姆．肯恩

到了一九六○年代末，庫魯症的人口曲線開始轉變，數量日漸減少。隨著葬禮盛宴消失，「大書」裡的死者平均年齡逐年增加，感染的年輕人越來越少。庫魯症並未完全滅絕，但是到了一九七五年巴布亞新幾內亞脫離澳洲獨立時，高地人終於感覺到，可以把之前那四分之三個世紀的可怕夢魘拋到腦後。

此外，一九七六年，他們的鬥士蓋達謝克（Daniel Carleton Gajdusek）因為發現慢病毒而獲頒諾貝爾獎。在蓋達謝克的帶頭下，那年的科學界颳起一陣美國旋風，經濟學家米爾頓．傅利曼（Milton Friedman）和作家索爾．貝婁（Saul Bellow）相繼得獎。對於這個獎項所引發的大驚小怪和形式主義，蓋達謝克照例感到厭煩。（朋友推測，頒獎典禮之前他可能從沒打過領帶。）不過，得到諾貝爾獎等於確認庫魯症是一項重大疾病。此外，可以帶他的八個養子去瑞典讓他頗開心。他們下榻在斯德哥爾摩最時髦的一家旅館──睡在地板的睡袋裡。

然而，即便有諾貝爾獎的保證，有個問題還是困擾著科學家：導致庫魯症、羊搔癢症和庫賈氏病的慢病毒，究竟是什麼呢？

慢病毒理論的問題之一是血腦障壁。早在一八八五年，科學家就知道，如果你在血液裡注入藍色染料，那麼心、肺、肝和幾乎所有器官，都會變成藍色。但大腦不會，因為血腦障壁只會讓某些預先得到批准的分子通過。（不幸的是，它也會把我們吃進去或注射進去的大部分藥物阻絕在外，造成阿茲海默症和帕金森氏症這類疾病很難治療。）微生物甚至更難跨越這道壁壘：除了某些例外，像是困擾吉托的螺旋狀梅毒病菌，多數病菌無法滲透到這塊至尊無上的神經聖殿。

此外，庫魯症的腦子不曾出現發炎現象，這和任何一種已知的微生物都不相符。而事實證明，那所謂的病毒對於滅菌也具有驚人的抵抗力。感染庫魯症的組織即便經過烤箱烘烤、腐蝕性化學藥劑浸泡、紫外線灼曬、脫水乾燥成肉乾，或是暴露在核輻射下，都還是具有傳染力。沒有任何活物能在這類虐待後依然倖存。因此，有些科學家認為，那個傳染性的病原體可能不是真的活物；也許只是某種生命的殘片，類似劣變蛋白質。但由於這種想法與當時生物學家所知的一切完全相反，誰敢把它納入考慮，就等於承認自己和蓋達謝克一樣頑固。

圖片來源 年輕的庫魯症患者

那個頑固的某人就是史坦利．布魯希納（Stanley Prusiner），他將開啟庫魯症研究的下一個偉大時期。但這不表示，他的職業生涯曾經有過輝煌的起點。一九七八年，當神經科學家布魯希納第一次造訪高地時，差一點就被淘汰。當地的男孩得用雙手撐著他的背才能讓他爬上山，才看完第一個病人不久，他就被腸道不舒服給擊垮，還得勞煩當地村民把他拖回去。儘管如此，布魯希納還是帶著一堆偉大的計畫回到他位於舊金山的實驗室。他特別在劣變蛋白質上投下大把賭注，把它當成庫魯症和庫賈氏病的生物性傳播媒介。和細胞不同，蛋白質不是活物；事實上，大多數蛋白質在細胞之外就變得無依無靠。但也許，只是也許，布魯希納指出，某些蛋白質可以獨立存活，甚至可以某種方式複製。因為蛋白質比較簡單，應該比細胞容易熬過滅菌處理存活下來，應該也比較容易穿過血腦障壁，並避免在腦裡啟動發炎反應，因為它們沒有正確的記號可讓我們的免疫細胞辨識。

雖然布魯希納還沒有任何證據可證明這些劣變蛋白質存在，但他竟然有些魯莽地先幫它們取了名字：普里昂蛋白（prion），由蛋白質（protein）和感染（infection）組成的混合詞。（當然，這裡i和o的順序並不正確，但布魯希納認為，最後的結果可彌補這個拼法上的小過失。「這是個可怕的字眼，」他有一次脫口而出，「它很暴躁。」肯定比拼成proin暴躁。）

大多數科學家都蔑視普里昂蛋白，常用「那個p開頭的字」來稱呼它，認為那是一種模糊不清的虛構物。就和他們討厭普里昂蛋白一樣，許多同僚也對布魯希納本人發展出一種正常合理的厭惡感。在某些圈子裡，p開頭的字代表了咄咄逼人和大肆宣傳，因為布魯希納非常會精心打扮和自我推銷，甚至還雇用了一位公關經紀人。但持平而言，布魯希納不斷提出請求，希望和同僚合作，但大多數人唾棄他，包括蓋達謝克的團隊。還有一次，布魯希納將蓋達謝克並列為一篇論文的共同作者，以此向他致敬，沒想到蓋達謝克卻因此把持了整個寫作過程，還要求布魯希納不得發表，直到他把論文裡的「普里昂蛋白」刪光為止。為了累積信用和名聲，布魯希納對這些羞辱全都一笑置之。經過幾年的辛苦工作後，他的團隊終於在一九八二年分離出普里昂蛋白。

這項發現差點毀了他。在後續研究中，他的實驗室判定，正常的大腦細胞會製造一種蛋白質，和普里昂蛋白擁有一模一樣的胺基酸序列。（胺基酸是蛋白質的建構分子。）換句話說，健康的腦子會理所當然地生產出和普里昂蛋白幾乎相同的東西。但是，如果此說為真，為什麼我們沒有得到庫魯症或庫賈氏病呢？布魯希納也不知道答案，這項挫折讓他沉思了好幾個月。

布魯希納從來就不是一個容易灰心喪志的人，他很快就曉得，這個新結果非但不能證明他的傳染性蛋白質理論無效，反而還讓它變得更有趣。關鍵點在於，雖然胺基酸的序列確實可幫助我們界定蛋白質的身分，但蛋白質的界定還包括它們的三維形狀。就好比，你可以用不同的角度把順序相同的五十塊樂高積木組合成不同的結構，同樣的胺基酸也可以扭成不同的蛋白質，擁有不同的形狀和屬性。在這個案例裡，布魯希納的團隊發現，在健康細胞製造的普里昂蛋白上，有一個關鍵的螺旋形狀在致命的普里昂蛋白上被破壞後又重新摺疊，就像個頂端沒有扭在一起的衣架。顯然，有一種「好的」普里昂和一種「壞的」普里昂，而庫魯症和庫賈氏病似乎和前者轉變成後者有關。

那麼，導致這項轉變的原因是什麼？怪的是，事實證明，催化劑就是壞普里昂本身。也就是說，壞普里昂有本事鎖定漂浮而過的正常普里昂，先將它們破壞掉，然後改造它們的形狀，直到它們變成壞普里昂的複製品（克隆）。這些壞的複製品會叢集在一起，形成微小的蛋白質斑塊，傷害神經。這樣已經夠糟了，但每隔一段時間，當叢集的斑塊長得太大，就會一分為二。而當好普里昂轉變成壞普里昂的速度加倍，就進入關鍵時刻，因為分出來的另一半可漂走，然後獨自對其他好普里昂下毒手。更糟的是，這兩叢壞普里昂還會繼續長大，然後各自分裂，變成四叢壞普里昂。接著從四叢變八叢，以此類推。換句話說，普里昂是一種緩慢的反應鏈。最後的結果是這些普里昂吸血鬼以倍數方式不斷增加──造成大量的死細胞和海綿狀孔洞。

最近，普里昂研究已經跨入主流的神經科學。因為庫魯症腦子裡那些脾氣暴躁的蛋白質斑塊，它們的成長和散播方式，和在阿茲海默症、帕金森氏症以及其他神經退化性疾病腦子裡肆虐的蛋白質斑塊非常接近──先是讓純潔的蛋白質劣化，然後叢聚成斑塊，毒化神經並干擾突觸。（甚至有證據顯示，阿茲海默症的斑塊特別需要有正常的普里昂蛋白存在讓它搞破壞。）所幸，我們不會「染上」阿茲海默症或帕金森氏症這樣的疾病。但如果有其他科學家能夠以這種普里昂研究為基礎，減緩甚至治好這類病痛──單是美國就有六百多萬人罹患這類病症，而且隨著我們的平均年齡增加數量還會更多──肯定會有更多諾貝爾獎等著他們。

蓋達謝克本人幾十年前就曾暗示過庫魯症與阿茲海默症之間的關聯，但他並未深入研究。事實上，贏得諾貝爾獎後，他變得越來越沒生氣。他在世界各地還是有許多講座巡迴，偶爾跑到西伯利亞之類的地區去研究疾病。但因為他把很久以前在新幾內亞甩掉的體重又養了回來，行動變得遲緩許多，於是把越來越多時間花在家裡陪伴他收養的孩子。

或者該說，他收養的男孩，因為圍繞在他身邊的年輕人絕大多數是男性。有些同事留意到其中的模式──全都是人高馬大的小伙子，哦？──每當蓋達謝克提到「我那些男孩們」，他們就開始竊笑和互使眼色。但在美國中情局眼中，這情況就沒那麼好笑。

早在一九八九年初，馬里蘭州警方就開始因性侵的指控調查蓋達謝克。美國中情局在一九九五年介入，開始搜索他出版的學報和田野筆記。有些段落讓他們感到難為情。例如描繪不同男孩的陰毛；描繪有些男孩「只要給他們一咪咪鼓勵，就會在我的口袋裡摸索」；還有談到他在聖誕節早上醒來，「又是一夜好眠，就像一隻母狗身上有六隻小狗躺著、爬著」；以及有些父親「微笑並……暗示我應該讓那些男孩陪我玩性遊戲」。雖然這些段落都有點曖昧模糊的指涉，但這些畢竟都是發生在新幾內亞。

於是中情局開始盤問他的養子們，最後終於找到一個承認，蓋達謝克確實曾和青少年時期的他在馬里蘭州發生過性關係。（之後陸續有受害者挺身而出。）那名年輕人同意打電話給當時七十二歲的科學家，並在交談中問他：「你知道戀童癖是什麼嗎？」據說蓋達謝克回答：「我就是」，然後坦承他也跟其他男孩有過性行為。蓋達謝克求他別說出去，但那通電話已經被錄音了。一九九六年復活節前夕，矮胖又帶著時差的蓋達謝克，剛結束一場有關狂牛症的會議，從斯洛伐克搭機返回美國，他才把車開進自家車道，埋伏在旁邊的六輛警車隨即出現，紅藍燈號齊鳴。蓋達謝克以「變態行為」的罪名遭到逮捕監禁，他在牢房裡咆哮，發誓要「祈禱我的萬神」來拯救他，並攻擊那些指控者是因為「嫉妒、懷恨……大概是神經病」。不過最後他認了罪，服了八個月徒刑。

在接下來的訪問裡，蓋達謝克幾乎是坦承一切指控。「所有男孩都想要一個愛人，」他如此表示，後來還加了一句：「如果我發現他們玩我的雞雞，我就會說，幹得好，然後我也會玩他們的。」他進一步為自己辯護說，男孩靠近他永遠是為了性，反之亦然，而且在他們原來的文化裡，男人和男孩之間有性行為並無不當，也不會造成傷害。（身為知識分子，他當然也援引了古希臘普遍存在的孌童戀。）事實上，新幾內亞高地人並不像他宣稱的那麼性狂放：他們很清楚那些定居在他們的土地上並利用他們文化的戀童癖者，他們看不起這些人，覺得很變態。蓋達謝克似乎也對他這位監護人和主人對其美國養子們所擁有的權力視而不見。總之，他從未道歉，並在服刑期滿後逃往歐洲。他夏天待在巴黎和阿姆斯特丹，冬天則跑到挪威北部，享受冬至的永夜。二○○八年，他在挪威極北城市特羅姆瑟（Tromsø）的旅館房間裡，狂狷而孤獨地死去。

相關書摘 ►《外科醫生與瘋狂大腦決鬥的傳奇》：把親人當成「替身」的卡普格拉症候群

書籍介紹

《外科醫生與瘋狂大腦決鬥的傳奇：神經學奇案500年，世界最古怪病症的不思議之旅》，臉譜文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：山姆．肯恩

譯者：吳莉君

著名科普作家山姆．肯恩以清晰鋒利的機智，挖掘出許多神經學奇案背後的故事，像是幻肢、吃掉記憶的病毒，以及用舌頭看世界的盲人。他講述這些凡夫俗子的奮鬥、堅韌和深刻人性如何打造出神經科學，在過程中揭露大腦的祕密通道。

本書深入剖析500年來神經醫學的傳奇，主題由小而大，從神經元擴展到神經迴路、感知系統、腦部與身體的溝通、腦部與心智的關聯，最後是腦神經與意識的關係。每一章以一位腦神經受損者的故事論述相關主題，帶領我們造訪一個不同的地方、遊歷一個不同的時代，讓那些國王、食人族、侏儒和探險家的生命重新復活，他們的掙扎與奮鬥，使現代的神經科學成為可能。

Photo Credit：臉譜出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航