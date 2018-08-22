川普放寬燃煤電廠管制，碳排將比歐巴馬政府多12倍

（中央社）美國川普政府今（22）日公布一項削弱對美國燃煤電廠監管的計畫，嘉惠全美燃煤電廠，與前總統歐巴馬希望逐步關閉燃煤電廠，以削減導致全球暖化的有害氣體排放量背道而馳。



美國環保署（EPA）公布的新「平價潔淨能源法規」，允許各州自行決定現有燃煤電廠的排放標準，而非遵照聯邦制定的單一標準。環保署說，這項措施目的在取代歐巴馬2015年提出的「清潔電力計畫」（Clean Power Plan），這項計畫致力削減燃煤電廠排放的溫室氣體，轉向太陽能、風力和汙染較低的天然氣。



這是川普政府裁撤民主黨前朝環境禁令的最新舉措，川普去年宣布讓美國退出2015年達成、目的在削減全球化石燃料排放的巴黎氣候協定。



歐巴馬的能源政策目標針對發電廠採取歷來最嚴格的反汙染措施，不過美國最高法院2016年裁定，暫緩執行相關計畫。川普上任後迅速對前朝的潔淨能源計畫開鍘，痛批這項計畫「擾人」且「扼殺就業機會」。



川普今晚在產煤州西維吉尼亞州的一場集會宣布相關措施。他說，「我們正在讓最偉大的煤礦工人重返工作崗位」，還說「我們喜愛西維吉尼亞州出產那些既乾淨又美好的煤礦」。



代理環保署長惠勒（Andrew Wheeler）稍早透過電話告訴記者：「從上而下、全體通用的聯邦命令時代已經結束。」這項新規恐得花上數個月、甚至數年才能生效。提案成定局前需經過60天評議期，如今卻已面臨重重法律挑戰。



全美溫室氣體排放量中，發電廠排放量約占28%，批評人士警告，這項計畫將使發電廠排放量激增，加劇全球暖化。

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Don’t Let #Trump Dismantle the Clean Power Plan



PLS✍?➕RT

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《中央社》報導，歐巴馬政府的環保署於2015年敲定的「潔淨電力計畫」，預定2030年將電廠排放量削減到比2005年水準少32%，然而因生產能源各州控告環保署逾越法律權限，最高法院於2016年踩煞車，這項計畫從未生效。



中央社引述《Politico》報導，根據川普公布的新草案的部份內容，用來替代歐巴馬削減燃煤電廠碳排放的計畫，將授權各州自行對電廠訂定標準較低的法規，川普政府的替代計畫還將讓各州可尋求許可退出電廠排放法規。

環保署坦言將衝擊美國人健康

環保署的300頁影響評估指出，新方案對包括二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物未來十年間的整體排放量，僅有「些微削減」的作用。相形之下，歐巴馬政府訂定的法規，削減的排放量則多出12倍。



這項新方案將有60天評議期，據環保署估計，將對美國各地逾300座電廠有影響，尤其是數十座老舊的燃煤電廠，有如鼓勵燃煤電廠繼續運作，而非以較乾淨的天然氣或再生能源取代。

據官員估計，實行新方案後，與一切照舊相較，2030年時的相關碳排放量將只比2005年的數量少0.7%至1.5%，相當減少270萬至530萬汽車上路。相形之下，若依據歐巴馬政府的方案，同一期間碳排放量則可減少達19%，相當減少7500萬輛汽車上路，防止逾3億6500萬公噸二氧化碳進入大氣。

《ThinkProgress》報導，連美國環保署都承認，川普將犧牲上千名美國人的性命，來挽救一些燃煤電廠， 到了2030年，川普的新計劃將導致每年多達12萬例哮喘惡化病例，這些病情加重的孩子，會造成一年14萬個缺席天數，而這些增加 的污染將導致每年有1,400多名美國人死於粒狀污染物，死於臭氧的人數則多達230人。



未來幾十年的額外疾病和死亡，工作損失和生產力下降。以及氣候影響惡化的總損失，可能輕易超過500億美元。但新計畫到2025年前，每年也可帶來4億美元（約台幣124億元）的經濟效益，並降低零售電力價格0.5%。

《ThinkProgress》報導， 國際環保組織綠色和平Greenpeace美國氣候與能源運動總監，珍妮特・雷德曼則批評這項新計劃是「試圖通過一項落後的政策來獲得選票」， 川普寧願污染空氣並破壞美國人的家庭健康，以在少數的燃煤產業高層前扮演英雄，雷德曼認為，政府試圖讓燃煤產業復甦，將導致更具破壞性的氣候災難，除了空氣污染疾病和死亡事故，以及美國的工人也將被排除在未來的再生能源發展之外。

The Trump administration's proposed rule to replace the #CleanPowerPlan is a blatant attack on public health: https://t.co/YUd2t53e0W #ProtectCPP pic.twitter.com/nju1EzJruo — Union of Concerned Scientists (@UCSUSA) 2018年8月21日

不過目前由於美國許多州已符合潔淨電力計畫的排放限制，讓各州可選擇退出的舉動，可能面臨來自電業聯合會的堅決反對。而各州選擇退出法規，也可能被環保團體告上法院。

《世界日報》報導，伊利諾州檢察長馬迪根警告川普政府，此舉將帶來「災難性後果」，表示將採取法律行動，以確保聯邦政府履行保護環境和人民健康的職責。加州州長布朗則以推特發表聲明，指川普新規定是「對美國和全人類宣戰」。

川普政府官員表示，歐巴馬時代的清潔能源計畫為了減少碳排放，非法強迫電力公司使用更環保能源。川普新計畫卻是以合法方式，實現歐巴馬政府所追求的許多好處，允許各州有更大靈活空間。

川普：不需要節約石油

除了燃煤電廠政策「髮夾彎」之外，川普政府對石油也和過去歐巴馬政府的思維背道而馳，根據《中央社》報導，川普政府在20日發布重大新政策聲明宣告，對美國而言，節約石油已不再具有經濟必要性；這恐會破壞美國政府數十年來推動省油車和其他節約能源計畫的努力。



川普政府在上月公布一份支持政府放寬里程油耗標準提案的備忘錄中，概述了這個新立場，並於本月將備忘錄放到網路上，美國能源部（Department of Energy）指出，天然氣和其他石油替代品使用量成長，已使進口石油的需求降低，「因此影響我國節約能源的必要性」；此外，美國10年前開始的水力壓裂技術革命，已打開開採所蘊藏頁岩油的大門，賦予「美國比以往使用原油資源有更多彈性和較少的顧慮」。



川普政府發布這份備忘錄，正式挑戰過去節約石油的正當理由，甚至是國會已制定的規定。能源部的備忘錄中並未提到氣候變遷。運輸是引發氣候變遷氣體的最大單一排放源。能源部表示，儘管原油供應增加，美國政府仍堅信必須「巧妙利用能源」，但並未有詳加說明。

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