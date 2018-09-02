《美育書簡》導讀：席勒與人文主義的美育思想

文：羅麗君（國立政治大學哲學系副教授）

導讀：席勒與人文主義的美育思想

席勒是西方近代美學領域中的重要人物；他的主要貢獻是：致力於宣導美學教育，藉之實現建立高尚人格的理想。對他而言，美學不僅研究美之本質及藝術創造的結構，也不只分析人之美感的發生來源，更是一門能夠真正開啟人之本性（humanity）的科學。因此，席勒的美學並非是純粹的藝術理論，而是探討人之存有的哲學思想。

然而，何謂人之本性？對美的研究又如何可能揭示人之存有的本質意義？席勒對這些問題的思考乃源自於對十八世紀歐洲啟蒙運動（Enlightenment）之人文主義（Humanism）思潮的反省；而他對美與人本性的分析則是對康德（Kant，1724-1806）之批判哲學（Kant’s critical philosophy）的回應。

歐洲的啟蒙運動是一場極力提倡再探人之本性的文化運動，而且其最終的目的是嘗試恢復古代的理想人性。所謂古代的「理想人性」，是指由古羅馬哲學家西塞羅（Cicero，西元前106-西元前43）和塞內卡（Seneca，約西元前4-西元65）所建立的有關「人之典型」的觀念（Idea of human ideal）；此觀念規範了「人之所以為人的本性」意義——亦即「人格性」（Personality）一詞的內涵：人應通過自身之精神性（即理性思考）和物質性（即身體感受）的統合運作而去實現福德一致的圓滿生命。這種理想人性的觀念曾於中世紀長時間隱沒在以信仰為本的基督教神學－哲學的權威之下，直至文藝復興時期（The Renaissance），在人欲超越神權控制、建立自身之存在尊嚴的企圖下，它才通過古代哲學的復興而重新受到重視，從此不僅成為該時代之人文主義思潮的主要研究對象，同時更影響到整個近代之哲學人學（Philosophy of Man）的發展——其中包含了啟蒙時期的文化運動。

若從文藝復興時期中之人文主義的研究風潮開始，人之本性的開發與培養於事實上已成就了整個近代歐洲文明的內涵，那麼十八世紀的歐洲人為何需要重新考察人之存有本質、再次強調實現理想人性的重要性？這個問題關涉到近代哲學家於存有學研究上一直無法解決的一個二元論困境。

儘管自文藝復興時期以來，人文主義提倡古代哲學，主張人以自身的理性能力去支配自然本性，藉以實踐具體而完善的生命意義，但是在近代哲學之父笛卡兒（Descartes，1596-1650）以「我思，故我在」（cogito, ergo sum）的命題為基礎而嚴格區分心與身——即精神與物質——的二元實體之後，人即面臨一個生命的難題：人無能驅使自身的理性心靈與物質身體進行統合運作，以至於無法為己建構一個具有完整人性的存有生命；因為理性心靈的運作只依循自由法則，物質身體的活動則只服從於機械決定論式的自然因果原則，二者不僅於本質意義上相互對立，於實質運作上也無法相容。[1]這種二元論難題糾纏著笛卡兒之後的哲學家；不管是理性主義者（Rationalist）或經驗主義者（Empiricist）皆無法克服之，前者過於強調人之理性思辨的能力，以至於完全無視身體感覺對於人格養成的影響，後者則過於看重身體感覺在知識建構上的角色，以至於貶抑了人之理性的價值。

人之本性的二元分裂和對立，使人文主義者的理想人性遲遲未能真正實現；直到康德提出「判斷力」（Power of Judgement）的理論，二元論難題似乎才可能被消解。嚴格說來，康德並不依循傳統二元論的路線去處理人之心與身溝通的問題，但是，在他明確分判純粹理性（為物質自然設立必然法則）和實踐理性（為人之實踐行為設立意志的自由和自律的法則）二者各自獨立支配的領域之後，即必須面對以下問題：人如何在具體的存活中——即由物質性身體和精神性心靈共構的具體生命——使受制於自然法則的身體能與自由的心靈相互配合，一起完成統一之人格性的養成？

康德解決這個問題的方法是，提出理性的第三大功能：判斷力理性。判斷力理性能從受制於因果必然法則的自然之中直觀到心靈自由所追求的「合目的性」，如此一來，機械性的自然就不再排斥精神領域的自由法則，甚至於成為開展後者的場域。就人之存在而言，通過判斷力理性的運作，身體的自然性將符應心靈自由所追求的「最高合目的性」——即「福德一致的至善本身」，並與之共構完善的人格。

席勒身處於歐洲人呼籲人性自覺的啟蒙運動之中，其思考的問題正是人本性二元分裂和對立的困境。在尋求解決之道上，康德的理性哲學——尤其是判斷力理性的理論——曾為席勒提供了指引，但終究為他所棄；因為康德固然以人之三大理性的統攝運作去說明整體人格的完成，但是，當他宣稱「純粹理性為自然立法」、「實踐理性優位」和「判斷力理性對自然之合目的性進行直觀」時[2]，事實上仍將物質性消解於精神性中，自然本身沒有屬己的真正獨立性和價值。

席勒認為，人之本性的確是一種二元分裂的結構，兼具著感性和理性兩種特性；前者是由物質性、有限的身體所引起的盲目衝動（Trieb），促使人投身於流變的物質生活中，後者則是源自於絕對且無限的精神力，是形式衝動（Formtrieb）的表徵，為人形構一種理想的人格。表面上看來，感性和理性——感性衝動和形式衝動——是彼此對立的，但是根本上，此二者之間具有一種相互從屬和相互奠基的關係。席勒解釋：因為人於盲目的物質生命中，意識到其感性衝動必須被理性規範，而在建構理想人格時，意識到其形式衝動必須被肉身化成為現實個體——真實的人——才具意義，所以感性和理性二者皆在各自運作的當下發現對另一方的需求，而且基於這種需求，產生了與對方結合的衝動——席勒稱此衝動為「遊戲衝動」（Spieltrieb）。

因為遊戲衝動是人之本性中的感性和理性能力於平衡的關係下自發的表現，所以它表徵了人性的自由；但是這種遊戲的自由並不是任意放肆的行動，相反地，它以合理性的諧調平衡為目的，因此它亦表徵了人性的自律。席勒認為，在遊戲衝動中，人透過本性上的自由和自律，一方面揚棄感性和理性兩種單一的能力，另一方面又結合它們而創造出一種人之存在的新形象——亦即「活生生的形象」（lebende Gestalt）。因為這種活生生的形象表徵出一種和諧平衡的、令人愉悅的美，所以遊戲衝動其實是人從本性中自發運作的一個美的創造過程；此外，因為這種美的形象表現的是人性之感性和理性諧調平衝的統一狀態，所以美亦成為理想人性——兼具物質性和精神性、福德一致的完善生命——的表徵。

席勒用遊戲衝動去消解人之本性二元論的難題，用美去表徵理想的人格性；這些思想都展現在《美育書簡》之中。但是，席勒書寫《美育書簡》一書的目的並不只是去提供一個建構理想人性的理論而已，亦同時去呼應「啟蒙」一詞的時代意義——人應通過理性自覺而進行自我教育與成長，而這才是他宣導美學教育的初衷。對席勒而言，美學教育並不是單一個人進行自我修養的事件，而是國家應該介入和統籌的政策；因為個體的理想人格必須在政治自由的基礎上才可能得到真正的實現。

席勒的美育思想有其因應時代背景的反省和時代文化的需求。若問我們這些與十八世紀歐洲文明相距遙遠的現代人是否有必要去重讀《美育書簡》、去理解席勒的人文主義之美學思想？在回答此問之前，或許我們應該先仔細思考：現代人的人性具有那些本質內涵？我們是否仍期待一種理想人格性的實現？實現理想人性的可能方法又是什麼？而若我們在眾多思想理論中仍對這些問題的回應毫無頭緒，那麼席勒於《美育書簡》中所陳構的美育思想也許可以帶給我們些許啟發！

相關書摘 ▶席勒《美育書簡》第十封信：美是人性的必要條件

註釋

[1] 儘管笛卡兒主張心靈與身體之間具有相互影響的可能性，並且嘗試以松果腺作為二者互動的媒介，但是他的理論並不成功，因此引起後繼哲學家一系列有關「心物問題」（The Problem of Mind-Body）的討論。

[2] 康德將人類理性區分成三大分殊功能：純粹理性（reine Vernunft）、實踐理性（praktische Vernunft）和判斷力理性。純粹理性又稱為理論理性（theoretische Vernunft），能使人通過感性而取得的雜多經驗內容依循必然法則而被賦予形式意義，因此是構成有關經驗之現象世界的知識——即自然知識——的主體先天形式條件。實踐理性規範人之意志的道德行動法則，其本身以彰顯善、自由和人格尊嚴為目的，因此於實現人之存在價值上具有優位性。判斷力理性則使人能在自然之中直觀到合乎善之目的性的存有意義；換句話說，判斷力理性是經驗世界（屬於純粹理性規範的領域）和睿智界（屬於實踐理性規範的領域）二者相互溝通的橋梁，藉之，人得以克服自然法則的支配而於感性的生命中實現對善與人格的追求。

書籍介紹

本文摘錄自《美育書簡（德文全譯本）：席勒論美與人性》，商周出版

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作者：弗里德里希．席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller）

譯者：謝宛真

西洋思想史重要著作，現代美學批判的第一本著作

27封書簡，展現思辨之美

《美育書簡》是西方歷史上第一本以審美教育（美育）為標題，並系統性介紹美育概念的專書，因而成為美育學者的重要思想依據。

《美育書簡》是席勒於1793年任耶拿大學歷史教授時，寫了一系列的信給丹麥親王克利斯坦（Friedrich Christian of Schleswig-Holstein-Augustenburg，即霍斯坦－奧古斯騰堡公爵），討論有關美學教育的問題，書簡流傳於哥本哈根宮廷之中。1794年這些審美教育書信的原稿因火災被焚，幸好有一些傳鈔本存留。席勒基於這些書信的重要性，重新改寫並發表在《時序女神》雜誌（Horen，席勒在1795-1797年間主編的藝文雜誌）上。後來又將這發表過的27封信編輯成為《美育書簡》。

全書重點在於建構席勒個人對於美學及審美教育（即美育）的理論。他認為美學不僅研究美的本質及藝術創造的結構，也不只分析人之美感的發生來源，更是一門能夠真正開啟人之本性的科學。對席勒來說，美是最理想人格性的表徵；真正的美，有助於提升和完善人性。

席勒因為置身啟蒙運動之中，因而《美育書簡》主要在反省西方啟蒙運動時代工業革命造成人性疏離，而他認為美育就是解決人性根本問題的良藥。席勒所講的「美」，不只是以各種藝術為內容，美育更具有全人教育、精神教育和道德教育的理想。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航