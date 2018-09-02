席勒《美育書簡》第十封信：美是人性的必要條件 

文：弗里德里希．席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller）

第十封信：美是人性的必要條件

您和我就這一點的看法一致，同時，您可以藉由之前幾封信確信，人可以在兩條相反的道路上離開他的規定[1]，我們的時代確實徘徊在兩條歧途上，一條是淪為粗俗，另一條是變得疲憊和錯誤。我們的時代應該透過美在這雙重[2]迷途上被導回正途。但美的修養能同時應付這兩種相反的缺陷[3]，能在自己身上整合這兩種對立的特質嗎？美的修養能箝制野人的天性、解放蠻人的天性嗎？它可以既鬆弛又嚴謹嗎？倘若它確實無法有前述兩種功效，又如何能以理性的方式期待它的成效如同人類教育般偉大呢？

人們肯定已經厭倦聽到這樣的斷言：發達的美感可以把習俗精緻化，這一點似乎不需要新的證明。人仰賴的是日常生活經驗，那些經驗表明，知性的清晰性、情感的活躍、思想的自由（Liberalität）和舉止的自身莊嚴，幾乎毫不例外地總是與有教養的趣味相關，而與其相反的，則往往伴隨著沒有教養的尋常趣味。人們十分堅定的引證，古代所有國家中最為文明的國家，其美感也同時發展得最好，而相反的例證是，部分野蠻民族是以粗俗和刻苦的性格替代對美的感覺的遲鈍。

儘管如此，有時思想家仍會以為：假若不是要欺瞞事實，就是懷疑由此引出的結論的正確性。他們認為，並不是所有被指責為沒有教養的民族的野性都如此糟糕；也不是所有為人讚揚的精緻文明都是有益的。古代便已經有人認為，美的文化並非好事，因而非常願意阻攔想像力的藝術進入到他們的共和國[4]。

我並不是指那些因為未曾受過優美女神（Grazien）[5]的恩惠，因而輕蔑祂的人；這些人只知道收穫的辛勞和明確的收益，而不知道還有其他價值尺度[6]——他們如何有能力去尊重趣味在人類外在與內在中默默進行的工作呢？他們如何能超越美的文明之偶然缺陷[7]而不忽視其本身的優點？無法掌握形式的人將一切講演的優雅視為攏絡之詞、把互動中的文雅視為虛偽、把所有舉止中的謹慎和大器都當作過度緊張和矯情而加以鄙視。他不能原諒優美女神的寵兒在所有社群中都能以社交家的身分使人愉悅、以生意人的角色能按其意圖指揮所有人、作為作家能將其精神印製在整個時代之上，而他這樣勤勉的犧牲者卻用盡一切所知也引起不了注意，移動不了一塊石頭。因為他不能學會使人感到舒適的特殊才能的祕密，所以他除了悲嘆人類本性重視外相多於本質的錯誤，便沒有什麼可做的了。

但表明反對美的作用，且出於經驗提出可怕的理由，準備反駁美的作用，這樣的意見值得注意。「這是無可否認的，」他們說[8]：「美的魅力可以在一雙善良的巧手中產生令人稱許的目的；但在一雙邪惡的手中，也可以做出恰恰相反的事，並且為了錯誤和不公義而運用它那扣人心弦的力量，也不違背其本質。因為趣味只注重形式而從不注重內容，所以最後它給了性情（Gemüt）[9]一個危險的方向，所有實在（Realiät）[10]完全遭到漠視，為了迷人的外表犧牲真理和道德。一切事物的實質區分都消失了，只剩下現象決定事物的價值。有多少有能力的人，」他們又說：

不是因為美的誘惑力，而離開了嚴肅和費力的工作，或者至少是，因為受到誘惑而草率地處理工作！有多少軟弱的理智與公民組織的不合，不只是因為詩人的幻想喜歡建造一個與一切迥然不同的世界，那裡沒有習俗約束各種意見，沒有藝術壓抑自然。自從狂熱欲望在詩人的油畫中以最光彩奪目的顏色引人注目以來，自從它與法則跟義務的爭鬥中仍保衛住向來保有的地盤以來，還有哪些危險的辯證[11]是狂熱欲望還沒學會的？現在，美為向來由真理所管轄的社交往來提供了法則，且外在的印象決定了本應照功勞獎敘的功績，在這些情況下，社會又獲得了什麼呢？的確，人們現在看到一切美德都無比興盛，在現象中出現了令人喜愛的效果，在社會中賦予一種價值，但人們也看到了，所有放蕩行為引領風騷、所有惡習流行著，這些都披著美的外衣。

事實上，這必當引起人們思考，幾乎在每個藝術興盛且品味高過一切的歷史階段中，都可以發現人性沉淪，也無法找出一個特例可以證明，一個種族的審美文化發展高度和普及是與政治自由和公民德行有關，也就是美的習俗是與善的習俗、舉止的高尚是與真理攜手並進的。

當雅典人與斯巴達人維持著自己的獨立和尊重其憲法的基本法則時，趣味在那時尚未成熟，藝術仍在童年期，還說不上美支配著人的心靈。雖然詩的藝術已經達到崇高的境地，卻是靠著天才的飛躍而升起。我們對天才的了解是，它就與粗野為鄰，是在黑暗之處閃爍的一絲光芒，與其說它證明了其時代的趣味，反不如說它反對其時代的趣味。等到在伯里克利（Perikle）[12]和亞歷山大（Alexander）[13]統治下的藝術黃金時代來臨，趣味的統治傳播得更為普遍時，人們就不再發現希臘的力量和自由；雄辯扭曲真理，智慧汙辱蘇格拉底之口，美德汙辱福基翁（Phocion）[14]的生活。至於羅馬人，早在我們看見希臘的藝術擊敗他們性格的僵化之前，就知道他們已在公民戰爭中耗盡精力，並因為東方國家的繁榮而衰頹，屈從於一個幸運君主的枷鎖下[15]。對阿拉伯人來說，也是直到他們好鬥精神的能量在阿拔斯（Abbassiden）[16]政權下疲軟之後，其文明曙光才出現。

在近代義大利，美的藝術也並沒有展現得更早些，而是展現在莊嚴的倫巴第聯盟（der Bund der Lombarden）[17]破裂之後，佛羅倫斯（Florenz）屈從於美第奇（Medicäern）[18]之後，所有充滿勇氣城市中的那些獨立精神不光彩的投降之後。再提近代國家為例實為多餘，它們的文明程度隨著其獨立性終結而增長。在過去的世界中，舉目四顧都能看到趣味和自由彼此迴避，而只有在英雄美德殞落時，美才建立起它的統轄[19]。

審美的文化是以性格的潛力換取而來，而這種性格的潛力是人類一切偉大和卓越最有效用的動力，一旦缺乏，即便有其他同樣偉大的優勢也難以彌補。假如要從至今為止的經驗中提出美的影響所給的教訓，那麼確實無法甘心於培養這種會威脅到人類真正文明的情感；人們寧可冒著粗俗和艱難的危險而捨棄美的融化力[20]，也不要在文明化的一切好處中，看見那令人疲乏的影響力流傳。但也許經驗不能做為仲裁這個問題的審判者，在人們承認它所提出的證據很重要之前，必須先毫不懷疑我們所談的美和那些例證所反對的美是同一個。似乎還應該先提出一個美的概念，這個概念並非出自經驗，而是來自其他來源，因為透過它應該要能澄清，凡在經驗中被稱為美者，是否有理由用美這個名字來稱呼它。

若要提出一個美的純粹理性概念，那麼就必須去抽象的道路上尋找——因為這個概念不可能來自實際案例，反而是它糾正並引導我們對每一樁真實事件做出判斷[21]，並且可以從感性－理性本質的可能性中推論出來；一言以蔽之，美必須展現為人的必要條件。我們必須使自己提升到人性的這個純粹概念上，經驗為我們展示的只是個別人的個別狀態，從未是整體人性，所以我們必須在這些人性的個別和可變化的現象中找出絕對者和永存者[22]，並藉由揚棄所有偶然的限制，來嘗試掌握人類存在（Dasein）的必要條件[23]。雖然這條先驗的（transzendentale）道路[24]會讓我們脫離現象的舒適領域和活生生的事物當下一段時間[25]，並讓我們滯留在抽象概念的赤裸曠野中；但我們是為追求知識的確切原則而努力，這個原則不會再為其他事物撼動；不敢跨越現實的人就無法征服真理。

相關書摘 ▶《美育書簡》導讀：席勒與人文主義的美育思想

註釋

[1] 人的感性與知性。

[2] 一是指人本身對立的性格（感性與知性）、另一是指時代的歧路（粗俗與疲憊）。

[3] 指感性與理性各具其缺陷。

[4] 柏拉圖在其《理想國》中，將藝術視為創作者對真實世界的模仿，因而是最不具地位的事物。

[5] 優美三女神指阿格萊亞（Aglaia）、塔利亞（Thalia）和歐佛洛緒涅（Euphrosyne），是宙斯的三個女兒，為人類與眾神帶來優雅、美與愉悅。

[6] 那些輕蔑女神的人，只知道具體的、實踐的價值，卻不懂得美的價值。

[7] 如下文提及，美也可以是文明矯情造作的一面。

[8] 盧梭在其《論科學與藝術》（1749）中否定科學和藝術對文明有正面作用，認為人來自自然，而出自自然的人才是自由的，美也是只有出自然才是真正自由的美。

[9] 人內在執行抽象能力之處。

[10] 不是幻覺、不受人主觀意見影響之物。

[11] 指欲望的美不斷為自己能不受道德或其他法則之約束而提出許多辯駁，這些辯駁之所以危險是因為會帶來更多更具爭議性的討論。

[12] 伯里克利（公元前495-429），推動雅典民主政策的改革者，在希波戰爭之後重建雅典並恢復古希臘建築與文明。

[13] 亞歷山大（公元前356-323），繼承父志一生征戰無數，未曾失敗，征服整個波斯地區後，繼續擴張領土，在擴張領土時也不斷執行文化融合政策，使希臘的文化能不斷向東流傳。

[14] 福基翁（公元前402-318），雅典時期的軍事家，因為倡議民主而被處死。

[15] 指屈從於獨裁的政體。

[16] 阿拔斯（750-1258），阿拉伯帝國的第二個世襲王朝，領土廣大，提倡翻譯外國典籍，使伊斯蘭世界得以接觸世界上不同的哲學、科學知識。

[17] 12世紀時，位於北義大利的城市聯盟，一度於1190年瓦解，後為抵抗羅馬帝國再次組成。

[18] 在15世紀到18世紀之間，美第奇家族因經商與金融事業成為佛羅倫斯當地最有勢力的名門望族，由於他們對藝術建築的重視，除贊助藝術者，也成為文藝復興重要的推動因素。

[19] 席勒總結上述所舉的例子，就經驗上來看，國家的獨立和文明經常不是同時發展，而是在失去自由之後，才開始發展其文明，在經驗上的美也似乎是如此，總是在打破時代的趣味時才開始發展。

[20] 席勒從接下來的信到第16封會開始討論美的性格：融化性的美與振奮性的美。

[21] 美不可能從具體、經驗的事件中歸納出來，它本身才是我們得以做出判斷的來源。

[22] 神性。

[23] 何以成為一個人的必要條件。

[24] 康德用語，指先於經驗、無須通過經驗但使經驗得以可能的條件。

[25] 席勒意味探索美這個概念，並不能從經驗上獲得，而是要從人的純粹理性中得出，因而在研究美的時候，是以抽象思考的方式來進行，因而不得不脫離現實生活、感性直觀那種方便的認識方式。

書籍介紹

本文摘錄自《美育書簡（德文全譯本）：席勒論美與人性》，商周出版

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作者：弗里德里希．席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller）

譯者：謝宛真

西洋思想史重要著作，現代美學批判的第一本著作

27封書簡，展現思辨之美

《美育書簡》是西方歷史上第一本以審美教育（美育）為標題，並系統性介紹美育概念的專書，因而成為美育學者的重要思想依據。

《美育書簡》是席勒於1793年任耶拿大學歷史教授時，寫了一系列的信給丹麥親王克利斯坦（Friedrich Christian of Schleswig-Holstein-Augustenburg，即霍斯坦－奧古斯騰堡公爵），討論有關美學教育的問題，書簡流傳於哥本哈根宮廷之中。1794年這些審美教育書信的原稿因火災被焚，幸好有一些傳鈔本存留。席勒基於這些書信的重要性，重新改寫並發表在《時序女神》雜誌（Horen，席勒在1795-1797年間主編的藝文雜誌）上。後來又將這發表過的27封信編輯成為《美育書簡》。

全書重點在於建構席勒個人對於美學及審美教育（即美育）的理論。他認為美學不僅研究美的本質及藝術創造的結構，也不只分析人之美感的發生來源，更是一門能夠真正開啟人之本性的科學。對席勒來說，美是最理想人格性的表徵；真正的美，有助於提升和完善人性。

席勒因為置身啟蒙運動之中，因而《美育書簡》主要在反省西方啟蒙運動時代工業革命造成人性疏離，而他認為美育就是解決人性根本問題的良藥。席勒所講的「美」，不只是以各種藝術為內容，美育更具有全人教育、精神教育和道德教育的理想。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航