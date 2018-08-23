文：李思穎

棒球是臺灣人心目中的國球，一談到棒球，許多人會聯想到中華隊在國際賽的幾場經典戰役，但是選手的養成不是一蹴可幾，這些功成名更非唾手可得，必須經歷數個階段的磨練，才能站上舞臺發光發熱，雖然這條路很艱辛，還是有很多人咬牙撐過，因為球隊生活帶來的收穫，絕對不只有成績，還有許多無形中的成長，對他們來說，有棒球滋養的人生，才能歷久彌新。

團隊生活帶來的成長，遠比你想的重要

棒球是團體運動，想要贏球得依靠全員合作，因此紀律格外重要，如同一間學校有校規，犯錯也會記過處分，許多基層棒球隊的教練，也會嚴格的要求球員遵守規範，因為缺乏紀律的隊伍，好比戰場上不合作的軍隊一樣成為一盤散沙，最終只會被敵軍擊潰。

為了方便管理，臺灣基層棒球員大部分都會集中住宿，從中可以學到非常多事情，包含生活規範、人際相處和溝通與時間管理，並藉此培養小朋友團隊生活的觀念，不過有些人會好奇，假如孩子只能住在球隊，家庭關係是否會造成疏離？關於這一點，原先我也認為長期的居住可能會讓家長與孩子間變得生疏，不過透過幾年下來所觀察到的情況，其實住宿帶來的正面效益極大。

譬如說，有些孩子從來沒有經歷過睡大通鋪，或者是在大澡堂赤裸裸地面對大家的經驗，因此剛進球隊時難免不習慣，也需要一段時間適應。想起有一次我到東部看比賽，恰巧與一所少棒隊教練聊到這件趣事，他說，球隊在洗澡完到睡前會集合，明明球隊有20人，怎麼算都只有19顆小平頭，就在教練點完名後，突然有個孩子大叫：「XXX在洗澡！」於是4、5個小朋友衝去澡間尋找，才發現整整一個小時，那位新來的孩子連衣服都沒脫，抱著臉盆坐在角落。經教練瞭解後，才知道他剛升三年級，加上剛來到新環境還不熟悉，所以什麼也不敢做，後來在學長慢慢帶領才逐漸成長，三個月後已經能適應團體生活，開始能在時間內吃完飯、洗好澡，會自己洗衣、摺衣，慢慢學會獨立，教練也終於不用再大陣仗找人了！

由此可見，透過住宿生活其實會讓一個人成長許多，棒球隊的孩子也因為這項經歷，使得他們比同齡的同學更成熟、學到更多東西。想起幾年前剛到臺東帶的一個小朋友，當初剛進來時還是二年級的小毛頭，常常哭著要人抱，最近在比賽看見他，居然比我高了一個頭，而且已經是六年級的隊長，看見他對學弟的耳提面命，真是讓人感動到想哭，原來球隊給他的磨練，能夠使一個人從什麼都不會直到成為領袖，真是太讓人驚艷了！

Photo Credit: 計分板上的點點滴滴 透過棒球隊的生活，孩子學會獨立生活，變得更加成熟。

加入球隊以後，開拓更廣的人生

我曾經和北部一所少棒隊教練聊過，他提到該地區屬於工業區的經濟型態，多半是雙薪家庭，家長下班後回家有時都已深夜，孩子也早早就寢，相處的時間太少，使得有些孩子因為得不到關愛，會去外面學壞。在球隊成立之後，家長會把孩子送進來，有些本來不愛寫功課的，進來以後受到同儕影響，變得積極又努力，從吊車尾衝上前三名，跌破眾人眼鏡。另一位學生，則是自外縣市轉學進來到球隊，由父親獨自一人照顧，轉學前因為不適應經常和別人打架，自從加入球隊以後便與大家有相同的目標，慢慢的改掉壞脾氣，也愛上打球的樂趣，後來因為父親離世後，有一陣子變得漫無目標，但因父親生前告訴他：「喜歡棒球就不要放棄！」因此他又回到球隊重新追夢，教練說，這個孩子來到球隊後有了心靈寄託，各方面都有正面發展，就算未來不是頂尖球員，但加入棒球隊以後，他的轉變有目共睹，也比以前更乖巧懂事，這也是為什麼他要一直留下來帶孩子，就是希望他們變更得更好、人生更有意義。

除了這個案例之外，我也聽過東部社區志工分享當地球隊溫馨的故事。由於不少偏遠部落的家庭以單親、隔代教養為主，孩子在下課後或是假日，因為家人無暇顧及，較容易學壞。當地部落就有一個孩子，放假跟隔壁鄰居跑去破壞別人家的農地，把一株株小幼苗狠狠踩爛，後來還學會偷竊跟抽菸，小學轉了五次學，其中一所還被學校拒收，最後落腳的那所小學，因為學校願意給機會，班導師也很有耐心地教導他，還推薦他加入該地區的社區棒球隊。

剛入隊時的他非常抗拒，因為自己不會打棒球，也不習慣聽從教練指導，所以總是把別人傳來的球拿去亂丟，還砸破別人家窗戶，讓大家非常頭痛，不知如何是好。教練得知此事以後，便把他留下來聊聊，告訴他你的臂力很好，就像職棒球員鈴木一朗一樣有出色的傳球能力，如果你試著正常投擲，有一天一定可以成為他。雖然這個孩子不是馬上照著做，但是神奇的是，經過一週以後，球場旁邊的公園都能看到他的身影，只見他手上拿著網球對著牆壁丟，距離也隨著次數越拉越開，教練恰巧看見這一幕，心中充滿百感交集，對於孩子願意聽進去他說的話感到欣慰，因此決定在後來的比賽讓他擔任先發球員。最後，這個孩子也因為優異的表現，到後來進去更高層級的球隊，發展得也很好，我想這就是教練心中最大的安慰吧！

Photo Credit: 計分板上的點點滴滴 打棒球不僅是件快樂的事，也讓自己的人生有著無限可能。

讓棒球成為學習助力

加入球隊，不僅是找到一個舞臺，有些人可能因此找到生活重心，或是人生目標，縱然過程很艱難，最後也不一定會成為職棒球員，但是這卻是人生階段最難忘的回憶，對少棒球員來說，更是一股不可或缺的力量，如果缺少了球隊支持的動力，或許他們的人生就缺少了一劑調味料，也少了更多嘗試的可能。

從我開始關心三級棒球之後，我發現很多小朋友是單純的熱愛著棒球，甚至因為打棒球以後思想變得更成熟，尤其近期在網路上看見的《倆好球》影片，讓我非常感動，因此希望他們在這艱難的路上可以努力向前，如果你也想幫助他們更加成長，我們需要您的一臂之力，現在就加入《百校贈球計畫》，加快Home Run Taiwan單位把5000顆國際用球送進100間少棒小學，將棒球精神發揮得淋漓盡致吧！



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