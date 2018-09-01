港式婚禮從早上八點到半夜十二點，沒有體力可當不了新娘

文：杉浦爽（杉浦さやか）

Hong Kong

港式婚禮

Photo Credit：山岳文化

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大學時代的好友K，嫁到香港去了。在一大群親朋好友的見證下，我參與了一場從早上到深夜，吃得肚子鼓鼓的婚禮。

第一個儀式從早上八點開始。新郎與他的朋友是「兄弟團」，而身為新娘朋友的我們則是「姊妹團」。姊妹團必須對來到新娘家（K是在飯店）的兄弟團出題「想娶到新娘的話......」，這是考驗新郎的愛的儀式。即使接獲很丟臉的指令，像是「唱一首歌」、「用屁股寫I LOVE YOU」等等，開朗的香港男還是高高興興地擺動著臀部。最後呈上訂金，新娘就會從房裡登場。

接著，是到公園內的結婚登記處，在文件上簽名，舉行交換戒指的簡單儀式（港式）→在公園拋捧花和開攝影大會→到新郎家換上中式禮服→到新郎祖母家舉行奉茶儀式（向祖先、祖父母、雙親奉茶）。到目前為止是在中午以前。一早就有點貧血的我，因為這一連串漫長的儀式而倒下，中午便在旅館休息。這段期間，大家正在和新郎新娘開茶會。太可惜了......

婚宴於晚間六點開始，我擔任收禮人員。三五成群到來的人們先辦起了麻將大會，真正開桌已經是晚間八點了。沒有餘興節目，只有豪氣干雲的滿漢全席，一直吃到半夜十二點。我的胃不太舒服，所以幾乎沒吃什麼。原來，沒有體力是當不了香港新娘的。

還有，吃喜宴的賓客也需要體力！

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圍著圓桌吃飯

Photo Credit：山岳文化

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港式婚禮太過操勞，聽說新郎半夜還吐了（日本太太K倒是活蹦亂跳）。婚禮隔天，新郎新娘好好休息，我們則跑去逛街。我與從日本一起來的姊妹們，玩了幾天才回國。

在香港，人數很重要，許多菜餚都得圍著圓桌、熱熱鬧鬧地分食。中華料理若沒有兩、三個人，是很難吃到多一點種類的。

這天，我的身體康復了，為了一雪昨日在婚宴上錯過滿漢全席的前恥，我決定中午吃飲茶，晚上大啖北京烤鴨，品嘗香港的王道套餐。但我並沒有特地向K夫妻打聽哪家

比較好吃，這下該去哪間餐館好呢？我們翻了旅遊書討論，但意見兜不攏，最後只好使出殺手鐧。我用著破破爛爛的英文，向碰巧路過的購物中心警衛詢問：「可以告訴我們哪家飲茶比較好吃嗎？」

大叔困惑地想了一會兒，在我們拿出的地圖上指給我們看。結果真是押對寶了，好吃的餐館果然還是得問當地人（有些飲茶餐廳、麵食館、攤販是男女老幼都會光顧的）。

每當推車經過，蒸籠便一個接一個排滿餐桌，每一籠都被我們掃光了。

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香港的煲仔飯

Photo Credit：山岳文化

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在無處不美味的香港，俘虜我心的其實是在攤販嘗到的煲仔飯！熱呼呼的陶鍋炊飯攤，簡直是冬天的風情詩啊（雖然香港十二月的氣溫跟東京十月差不多就是了）。

煲仔飯的聖地位於人聲鼎沸的廟街──九龍島的油麻地。從經濟中心香港島的中環，搭乘渡輪約十分鐘，一到九龍島，街道立刻變了一個模樣。香港島雖然也有許多老街，

但九龍島才是我印象中的那個香港。擁擠凌亂的老店與菜市場、從舊大樓恣意突出的招牌、車水馬龍的街道，每天都像身於祭典盛宴裡，令人好興奮。

說到油麻地，最有名的就是夜市（男人街）了。而夜市的盡頭，就是煲仔飯街。我在人潮洶湧的路旁，找了個適當的位子坐下點餐。把料和米一起煮，大概就像日本的鍋

飯吧？朋友的香港丈夫查理，也說那是「鍋飯」。

上桌的是小型單柄鍋。先淋上滿滿像醬油的醬汁，闔上蓋子，燜一會兒後，再打開蓋子拌一拌。鍋底燜出了鍋巴，光看就令人垂涎三尺。我一邊小心避開滾燙的鍋子，一邊開動。太、太好吃了！細細長長、顆粒分明的泰國米，令其香氣倍增。

下次我還要再挑煲仔飯的季節去香港。

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香港舊時光

Photo Credit：山岳文化

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「咖啡舖」是一間古早的港式茶館。在九龍閒晃時，這個美好的地方吸引了我。極具巧思的裝潢與木框櫥窗、老練的店員、安靜地看著報紙的老爺爺客人、咖啡牛奶──像極了京都的老茶館。混在熟客之間，坐在老舊的椅子上，感覺自己也成了當地居民。但這只是一瞬間的錯覺，我立刻想起自己是外國人。沉浸在這種恍惚的氣氛裡，也是旅行的醍醐味啊！

上桌的咖啡牛奶已經加了砂糖，連這都像京都的「INODA COFFEE」。甜味恰到好處，很順口。一起點的鳳梨蛋糕的鬆軟海綿蛋糕體，也令人難以抗拒。

這類樸實的古早味蛋糕或蒸麵包在上海很常見，在最近的日本倒是鮮少遇到了。

我暫時忘了街上的喧囂，偷偷觀察著不是穿西裝外套、就是穿西裝背心的雅痞老先生們，度過了甜蜜的咖啡時光。

書籍介紹

《超暖心！跟著插畫家吃遍世界美食之旅：好想再去一次！橫跨歐亞20國，深陷百種美食與美景的魔力！》，山岳文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：杉浦爽（杉浦さやか）

譯者：蘇暐婷

跟著日本人氣插畫家一起去旅行！

杉浦爽在21歲展開的第一趟旅行，就是踏上歐洲的美食之旅。無論食物是否合胃口，全都成為她心中最美妙的回憶，數十年來至今，印象仍然鮮明，甚至每一次旅途結束後，都迫不及待想趕快策劃下次的旅行。這就是「旅行的魔力」啊！

自就讀日本大學藝術學系起便從事插畫工作，杉浦爽以少女雜誌專欄打開知名度，溫暖的畫風與散文獲得讀者熱烈支持。本書蒐集了她環遊世界各地的美食回憶，再度呈現當時旅途中各國美食及特殊民情。

從飛機餐到伴手禮，各國手繪美食讓你深深愛上！

Photo Credit：山岳文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航