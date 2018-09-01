冰島極光攻略：只要無雲又看得見星星，極光就不遠了

文：卡瓦納

「雖然是美麗的東西，但那與其說是單純的美，不如說看起來更像擁有某種精神意義的東西。那看起來，甚至像是這充滿青苔、沈默和精靈的不可思議的北方島上，一種靈魂模樣似的。」——村上春樹

極光。對於身處亞熱帶的我們來說是一種不可思議的存在，夜空中燦美閃爍的青綠色光帶勾人魂魄，不似人間的場景如詩如畫、叫人陶醉而心生嚮往。身處北極圈中的冰島正好位於極光的好發之處，追逐極光、拍攝極光也成為人們前往冰島的主因之一。不過在這裡我要告訴大家，其實冰島，根本不適合看極光。

出發前往冰島前在荷蘭轉機，海關問我們說：「要去冰島？那裡很冷耶！為什麼要去冰島呢？」我對冰島的熱愛無需用複雜的英文單字來解釋，我就簡單回答了一句「Northern Lights（北極光）」海關大呼：「Northern Lights??? Northern Lights不是要去瑞典看嗎，怎麼會跑去冰島呢？」冰島的氣候多變不夠穩定，當地還有一句名言「不喜歡天氣，請等五分鐘吧！」冬季經常受到暴風雪的侵襲，夏季時日照太長，春秋兩季多雨天氣陰晴不定，不論什麼季節，在冰島看到極光的機率都不算高，不是說「冰島看不到極光」而是「不適合為了看極光專程前往冰島。」

說了那麼多，我只是要請大家做好心理建設，「不期不待，沒有傷害；沒有期待，超乎期待。」追極光和追女朋友一樣，只能做好充足準備、努力尋求機會，在最好的時間出擊，才有和女神相遇相會、相知相守的一日。

雖然冰島的極光不好追，但如果注意到幾個訣竅，將會大大提高您追到女神的機會（追女生的技巧請見《卡瓦納╳100女友完全制霸》附集章本）。

在冰島能看到極光的月分

冰島的夏季因為日照時間長，看到極光是一件很困難的事情，每年到了八月底才有機會看到極光。從九月到翌年的四月份則是觀賞極光的最佳季節。

能看到極光的時間

一般來說晚上的9：00－12：00是觀賞極光的最佳時間，不過我也曾經在凌晨2：00和清晨6：00看過極光，總而言之在極光季節只要沒有雲、天色也夠暗就有機會看到極光。另外滿月或接近滿月，月色太亮時也較不適合看極光。

Photo credit:高寶國際出版

推薦欣賞極光的地點

極光和櫻花、楓葉一樣，即使景物本身再美但沒有與之相襯托的「借景」、美景將會大打折扣，在此推薦幾個冰島拍攝極光的熱門景點供大家參考，建議大家預定住宿時要選擇熱門極光景點附近，方便前往欣賞、拍攝極光。

極光觀察與預測：必見網站和推薦App

►追極光一定要懂的KP值

KP值共有10級（從零到九），在冰島比較常見的是一到三級，四、五級以上就是很強的。很多人以為KP值代表著極光的「強度」，KP值越強極光也越強。事實上這是錯誤的觀念，KP值代表的其實是極光的「範圍」，KP值越強能看到極光的範圍也越大。對於全國都在極光帶中的冰島，KP值所代表的意義並沒有那麼大，與其注意KP值，不如觀察「雲層」，只要天空中沒有雲或是雲層不厚，「看得到星星，就有機會看到極光。」

►天氣和極光預測網站vedur.is

專門預測天氣、極光的網站「vedur.is」是追極光最重要的網站，網站中會預測三日內的極光指數（KP值）和雲圖，綠色色塊代表的是雲層，顏色越深、雲層越厚，白色則代表沒有雲或是雲層很薄，如果想追極光就要注意自己的所在之處這天晚上幾點到幾點是沒有雲的。「一定要追到極光」的偏執狂朋友，則建議不要事先預訂好住宿地點，跟著雲圖遷徙，會有最大的機會看到極光的美景。

►極光預測App推薦

我推薦的極光預測App是「Aurora」和「AuroraNow」。

Aurora

Aurora這個App可以定位你所在的位置，也會列出目前觀賞極光的最佳位置，如果所在地有較高的機率看到極光還會發送通知。我收過四次Aurora發來的通知，結果四次都看到極光。不管你信不信，總之我是信了。

AuroraNow

AuroraNow可以預測三日內每三個小時的KP值指數，根據我的追光經驗來說只要看到機率超過20%，加上天氣晴朗就有很高的機會能拍到看到極光。

總之，要看到極光，「雲層」的有無和厚度才是最重要的，其他如KP值、看極光的時間都是次要的參考數字，天氣好的夜晚，請犧牲睡眠時間、誠心地等待極光女神的降臨吧！「看得到星星，就有機會看到極光」（很重要，所以再說一次）。

相關書摘▶冰島三大地獄美食：鯊魚肉、黑死酒，還有整張端上桌的羊臉

書籍介紹

本文摘錄自《卡瓦納X冰島：極光、冰川、藍冰洞、神級行程全攻略》，高寶國際出版

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作者：卡瓦納

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冰島其實不遠，買對機票當天就能到達；

冰島其實沒有想像中貴，10萬元以內玩好玩滿；

冰島開車自助真的不難，有了這本書照著走就好！

冰島有什麼特別的？

有哪一個地方同時擁有瀑布、峽灣、冰川、火山、間歇泉、極光，還附帶特有的藍冰洞、海鸚Puffin、可愛的冰島馬還可以出海賞鯨呢？沒有別的，只有冰島！

Photocredit:高寶國際出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航