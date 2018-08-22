把腦部組織注射入血液中，會發生甚麼事？

科學及醫學知識的進步往往來自一些看起來毫不相干的研究。誰又會想到把腦部組織注射入動物血液內的研究，可以讓人認識到一個可怕疾病的機制？

法國動物學家及解剖學家布蘭維爾（Henri Marie Ducrotay de Blainville）於1834年發現，如果把腦部組織注射入動物的靜脈內，牠會立即死亡。布蘭維爾之後再為死亡的動物進行解剖，發現牠全身的血管內出現大量血栓。

到了1893年，英國生理學家胡德里奇（Leonard Charles Wooldridge）再進行了類似的實驗，但這次他把腦部組織慢慢地注射入動物的靜脈內，動物這次沒有立即死亡，不過血液就失去了凝固的能力，之後即使再為動物注射腦部組織，也不能夠引起血栓。其後，有人發現那些被慢慢注射入腦部組織的動物血液中的纖維蛋白原（fibrinogen）都非常之少，難怪都不能凝固了。

凝血系統與流血症狀

到了20世紀，科學界對凝血系統的認識深了，漸漸地了解到這些現象的成因。原來腦部組織含有大量的組織因子（tissue factor），它是凝血系統的起點。把腦部組織注射入血液內，會激發凝血系統，做成大量血栓。當血液內的凝血系統被大規模地活化，凝血因子及纖維蛋白原就被消耗得很快，所以動物反而出現流血的症狀。

其實醫學界也很早已經留意到類似的症狀，例如惡名昭彰的鼠疫又叫黑死病，患者會容易流血，又會因血痊而出現壞疽，令四肢變黑壞死。黑死病是人類歷史上最嚴重的疫症之一，這場瘟疫在全世界造成了大約2500萬人死亡，瘟疫於中世紀爆發時曾造成歐洲人口近一半死亡。另外，幾個世紀前已有人留意到，孕婦生產時偶爾會出現血崩，令媽媽血流不止而死的現象。現代醫學把這些情況稱為「瀰漫性血管內凝血」（disseminated intravascular coagulation），簡稱DIC。

DIC嚴格來說並不是一個疾病，而是一個由疾病引起得現象，它背後的疾病才是始作俑者，疾病大規模地活化了患者的凝血系統，令凝血因子都被用盡，結果反而出現流血症狀。可以導致DIC的疾病有很多，包括某些惡性腫瘤、感染、大規劃創傷、中毒、急性溶血及妊娠併發症（如羊水栓塞）等。

須及時診斷

急性前骨髓細胞白血病（acute promyelocytic leukaemia，簡稱APL）就是一種非常容易引起DIC的血液癌症，因為這種癌細胞含有大量的組織因子，會大規模地活化凝血系統。APL引起的流血甚至比一般的DIC更嚴重，因為除了活化凝血系統之外，癌細胞的annexin A2含量也是異常地高，這種蛋白質可以增加胞漿素（plasmin）的生成，幫助溶解纖維蛋白（fibrin），降解血栓。APL的患者除了凝血系統外，纖維蛋白分解（fibrinolysis）系統都同時被活化了，令流血問題雪上加霜。APL大概是其中一個最危急的血液疾病，如果不能及時地作出診斷及為病人開始治療，患者可以很快地因腦出血而死。

圖片由作者提供 APL的癌細胞

除了基本科學與臨床科學的進步外，化驗技術的進步令醫生診斷DIC變得簡單。DIC會把血液內的凝血因子消耗殆盡，所以病人的PT及APTT凝血指數會延長，纖維蛋白原量下降。另外，血小板也會在生成血痊的過程中用掉，患者的血小板數量也會因而減低。在1960年代末，化驗室漸漸出現了纖維蛋白降解產物（fibrin degradation product）的化驗檢查。纖維蛋白降解的過程中會製造出D-二聚體（D-dimer）等的纖維蛋白降解產物，而DIC會令血管內出現大量血栓，纖維蛋白降解產物自然大大增高。這是一個非常實用的化驗檢查，到了今時今日，它仍然是醫生診斷DIC的重要工具。

如果遇到一位出現DIC的病人，醫生需要監察病人的凝血指數及血小板數量，並為流血的病人輸入適當的血液製品。但醫生最重要要做的事其實是找出並醫治引起DIC的始作俑者，否則一切治療都將是途勞無功。

資料來源︰

Levi M, van der Poll T. A Short Contemporary History of Disseminated Intravascular Coagulation. Seminars in Thrombosis and Hemostasis. 2014; 40(08): 874–80. Levi M, Toh CH, Thachil J, Watson HG. Guideline for the diagnosis and management of disseminated intravascular coagulation. British Journal of Haematology. 2009;145: 24-33. Breen KA, Grimwade D, Hunt BJ. The pathogenesis and management of the coagulopathy of acute promyelocytic leukaemia. British Journal of Haematology. 2012;156(1): 24-36.

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

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責任編輯︰鄭家榆

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