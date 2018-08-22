文：小馬（中佬一名，愛自由，愛看電影，不同類型的書，愛跑步）

究竟文學教會了我們什麼？而身為一個作家，是否了解文學的作用，或者，藝術創作的作用嗎？文學、藝術創作對我們有用嗎？

之前閱讀了Tim Parks在The New York Review of Books的一篇文章 “Does Literature Help us Live?”，令我想起這個問題，Tim Parks一開始說最好先看大作家們是否由文學得到裨益，但是一看自殺作家的名單，包括我們熟悉的Ernest Hemingway、Virginia Woolf（我會加上川端康成）已經覺得麻煩，還有一些作家死前也並不是活得特別快樂，包括Leo Tolstoy、James Joyce、William Faulkner，他然後說，我們理解的文學並不能幫助我們在世上存活，也可能令事情變得複雜。

Tim Parks在文章中說的最好的一句是“Literature, for all its magnificent achievements, becomes as much a part of the problem as the solution, as addiction that feeds the sufferings it consoles”。好一句“addiction that feeds the sufferings it consoles”。所以文學從來都有“catharsis”的作用，教我們反覆思考人生的問題，或者人如何自處，正如Hamlet的問題“to be or not to be, that’s the question”。

文學並不能夠幫我們解決人生很多的問題，但起碼會教會我們如何面對人生許多的困難，讀《百年孤寂》，了解人生悲歡離合，生命的虛幻與孤寂，讀《愛在瘟疫蔓延時》我才了解什麼是愛情，愛情並不只是幾句金句可以解釋，愛情就好像一場瘟疫，到瘟疫過後，我們方才了解。

龍應台在2012年11月12日香港大學和復旦大學合辦的「傑出華人講座」的題目是「文學有用嗎？」，她說文學思辯的作用，所謂思辨，是「慎思明辨」，龍應台用了一個特別的名稱「煞到」，「而當文學一下子『煞到』你，你會突然有所發現」，這樣說有點玄，後來，她清楚說明，文學的深思與細微的分辨核心對象是：人性。

所以文學到最終，要了解的是人，和如何在世界自處。說得更準確一點，文學最能夠幫助我們找回在夜深人靜時與自己靈魂素面相對的能力。

但這是否可以呢？筆者讀文學出身，中學時讀中國文學，大學時讀英國文學、歐洲文學，涉獵一些文學理論，到今天還在問自己什麼是文學，文學教會了我們什麼？

走了人生一半路程，看了不同國家文學作品，遇到難題時，是否有一本求生手冊？應該沒有，只會更加知道人生的路高低起落，迂迴曲折，“addition feeds the suffering it consoles”，好像德國Bildungsroman小說，人生成長會經歷不同階段，不同挑戰，到最後，如何選擇每個人的人生路途，只好由自己決定。

川端康成1972年4月16日在工作室的公寓打開煤氣開關自殺，未留下隻字遺書，有人說是受到三島由紀夫17個月前切腹自殺所刺激，但是作為一個大作家，選擇了自己的結局，也無話可說，因為我們都不了解川端康成當時的想法，但起碼我們要專重他的決定，正如莊子說，子非魚，安知魚之樂。

我只會記得川端康成在《雪國》裏的描述「黃昏的景色在鏡後移動著。也就是說，鏡面映現的虛像與鏡後的實物好像電影裡的疊影一樣在晃動。出場人物和背景沒有任何聯繫。而且人物是一種透明的幻象，景物則是在夜靄中的朦朧暗流，兩者消融在一起，描繪出一個超脫人世的象徵的世界。特別是當山野裡的燈火映照在姑娘的臉上時，那種無法形容的美，使島村的心都幾乎為之顫動。」小說一開始這段火車上鏡像和車外移動景物的對比，是我讀過許多文學作品其中一段最好的描述。

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