《世界不平等報告2018》：「私有化」是中國和俄羅斯財富累積差異的關鍵

文：皮凱提（Thomas Piketty）、祖克曼（Gabriel Zucman）、諾瓦科梅（Filip Novokmet）、楊利（Li Yang）

私有化策略是決定中國和俄羅斯財富累積差異的關鍵因素

中國和俄羅斯轉型脫離共產主義，對兩國的整體財富具有深遠的影響，然而，兩國間也有相當大的差異。首先，兩國的私有財富／國民所得比的演變差異很大。富裕國家的私有財富／國民所得比，從一九七○年代至一九八○年代以來普遍上升，可說是眾多因素匯聚造成的結果，這些因素包括成長減緩、相當高的儲蓄率，以及資產價格普遍上漲。俄羅斯、中國和其他前共產國家可以視為這種一般演變的極端例子，但兩國選擇的自由化和公共資產私有化策略，對兩國的財富／所得比的發展，也具有極為重要的影響。

一九八○年的俄羅斯和中國一樣，私有財富非常有限，只相當於國民所得的100%出頭。但到了二○一五年，中國的私有財富大約達到國民所得的500%左右，大致等於美國的水平，而且快速接近法國和英國的水平（550%到600%）。圖3.3.1顯示，俄羅斯私有財富相對於國民所得的比值也巨幅增加，但在二○一五年這個比值只有350%到400%，遠低於中國和西方國家的水平。如果俄羅斯的私有財富沒有納入境外財富的估計值，這項差距還會變得更大。估計俄羅斯的財富時，境外財富是必須納入的重要財富來源，因為這些來源大約相當於國民所得的70%左右，相形之下，全球境外財富平均值只相當於約國民所得的10%左右。

俄羅斯的國民財富會升高，幾乎完全是靠犧牲公有財富、增加私有財富而來。過去二十五年來，國民財富相對於國民所得的比值，增加的力道相當微弱，只從一九九○年的400%增加到二○一五年的450%，公有財富卻從國民所得的300%降到低於90%。相形之下，中國的公有財富在一九七八至二○一五年間大致維持穩定，保持在國民所得的230%以上。上文說過，這段期間，私有財富大幅增加，因此國民財富也從國民所得的350%左右倍增為700%（參見圖3.3.2）。

有趣的是，俄羅斯結束共產主義制度後，國民財富明顯下降，從一九九○年相當於國民所得的425%左右，降到二○○○年的300%。這種情形主要是因為快速推動所謂的的震盪療法，又實施產權憑證私有化策略，把公有財富（尤其是國營企業）轉移給民間部門所致。然而，雖然中國從一九七八年推動改革開放政策的第一個十年裡，公有財富／所得比起伏不定，此後卻幾乎持續穩定上升。中國的國營企業和住宅存量的私有化速度都比俄羅斯慢許多，以一種比較漸進且一致的方式，把財富從公共部門轉到民間部門手中。和中國相比，俄羅斯的財富水平在一九九八至二○○二年間、以及二○○六至二○一○年間出現較大的變化，大致可以用這些期間俄羅斯股市經歷的波動來說明。

中國與俄羅斯的財富累積方式大不相同

中國與俄羅斯國民財富的累積型態大不相同，可以用幾個原因來解釋。第一是中國（扣除折舊後的）儲蓄率遠高於俄羅斯，中國的儲蓄率通常高達30%至35%，俄羅斯卻頂多只有15%到20%。儲蓄較多的國家自然會累積較多的財富。第二、中國的儲蓄大都用來融通國內投資，促成國內資本累積。相形之下，俄羅斯的國民儲蓄中，有很大一部分（通常約有一半）是透過非常大的貿易順差和經常帳順差，用來融通對外投資，而不是融通國內投資。這樣做本身不見得是壞事，但是國外儲蓄流量如此龐大，順差的管理卻普遍有問題，包括差勁的投資組合、資金外逃和境外逃漏稅，龐大的國外儲蓄幾乎完全沒有產生財富累積的效果。

如果境外財富沒有納入俄羅斯的國民財富計算，中、俄兩國的落差還會更大。納入計算無疑有助於讀者瞭解俄羅斯的財富趨勢演變，但因為境外財富大都不是本國政府所能接觸，如果納入俄羅斯的財富計算當中，也可能會高估俄羅斯的有形資產價值。相形之下，如果俄羅斯的國民財富納入累計貿易順差的全部價值，那麼到二○一五年俄羅斯的國民財富／所得比應該媲美中國，大約相當於國民所得的700%左右。納入和排除這些因素會產生規模這麼大的變化，顯示這個問題在總體經濟中十分重要。

最後，中國的國民財富／所得比會高於俄羅斯，是因為中國的相對資產價格上漲幅度超過俄國，尤其是中國的托賓Q比率遠比俄羅斯更接近1。這表示中國財富資產的市場價值（也就是在股市中的價格）接近帳面價值（帳面價值是根據公司資產負債表的紀錄，以資產減除債務後的資產價值）的程度，比俄羅斯要高很多。俄羅斯的這些價值長年都很低落。這項發現的解讀可能反映幾個不同的因素。

就中國而言，影響托賓Q比率接近1的關鍵因素，是中國的資本市場有限制股市上市公司的數量。就俄羅斯而言，相關因素更多。解讀之一是公司的利害關係人模式中，除了股東外還有各種角色分享企業的決策權，包括工人代表、偶爾還會有地區政府代表，這樣可能會壓低股票的市場價值，但不見得會壓低企業的社會價值。托賓Q比率低落的另一個較不樂觀的解釋，可能比較適合俄羅斯的情況，就是俄羅斯的財產權定義不清，對公司股東權利的保護嚴重不足，原因不是如此能為其他明確的、可能會增進效率的利害關係人帶來好處，純粹是因為司法制度運作不良。此外，低落的市場價值也可能反映境外資產的重要性，同時反映俄羅斯企業合法委外經營管理的重要性。換句話說，俄羅斯企業深陷在契約與境外司法實體構成的複雜網絡中，其中由俄羅斯司法體系管轄、在莫斯科股市交易的官股系統，只是外界可以看到的部分。

瞭解中國與俄羅斯的公有財富演變

中國和俄羅斯這兩個前共產國家近年如同富裕國家一樣，都出現相同的整體公共財產在總體財富中占比下降的常見型態，只是兩國從更高的公有財富水平降下來而已。中、俄兩國的公有財富淨額占比，從一九八○年的70%左右，分別降為二○一五年的35%和20%，公有財富和私有財富的相對占比整個反轉過來。如上圖3.3.2所示，中國的公有財富淨額在國民財富淨額中的占比，從一九七八年的70%比30%，下降到2015年的30%比70%，俄羅斯也在一九九○至二○一五年間，從70%比30%，變成20%比80%。這兩國最近的公有財富與私有財富相對占比，和所謂「資本主義」國家在二戰後的混合經濟時期（一九五○至一九八○年間）的數值，差距並沒有特別大。但是，雖然這兩國不再是共產國家，公有財產不再是主要財產形式，但兩國的公有財富仍比其他資本主義國家高出許多。這種情形的成因有兩個，就是公共債務低以及公共資產龐大，俄羅斯的能源部門就是顯例（參見圖3.3.3）。

然而，中、俄兩國的經驗仍有重大差異。俄羅斯的公有財富／私有財富比逆轉幅度較大，發生的時間較短，在在凸顯俄羅斯的私有化速度與深度超過中國。事實上，目前中國還在繼續推動這種過程，如果中國的主管機關決定停在這個點上，公有與私有財富的相對占比甚至可能在目前的水平穩定下來。相形之下，俄羅斯「震盪療法」式的私有化做法，與中國和其他前共產國家明顯不同。在俄羅斯開始轉型為市場經濟體期間，也就是一九九○至一九九五年間，這種差異十分明顯，俄羅斯的公有財富淨額在國民財富淨額中的占比下降的幅度（從70%降為35%），是中國降幅（從55%降為50%）的五倍。這種情形對所得不均和財富不均的影響，在第二篇和第四篇中有詳細討論。

相形之下，中國與俄羅斯轉型脫離共產主義模式後，國外資產對這兩個國家的重要性一直都很類似，但成因卻大不相同。圖3.3.4顯示，兩國都擁有正值的國外資產淨額，主因是他們在世界其他地方擁有的資產，價值分別超過外國人擁有的中國與俄羅斯資產。俄羅斯會有這種情況，主因是俄羅斯擁有龐大（但不見得永久）的天然資源，俄羅斯因此可以像中東和其他地方的大部分油產豐富國家一樣，為未來積聚貿易順差和外匯存底。

中國積聚的外國資產淨額的規模雖然跟俄羅斯相似，但更加引人注目，同時也透露出兩國間的重大差異。中國是在缺乏任何重要天然資源，貿易順差又小很多的情況下（一九九○至二○一五年間，貿易順差平均不到國民所得的3%），積聚出這些國外資產淨額。相形之下，同一時期俄羅斯的貿易順差平均達國民所得的10%。這種情形反映出比較有效的貿易順差和外匯存底管理，中共認為這種管理攸關經濟與金融主權，也是限制外國投資人在中國境內權利的政治選擇。

對於中國和俄羅斯的國民財富／所得比的演變，以及對公共與民間部門在國民財富中相對占比的演變，不同政治制度和意識形態發揮的影響力似乎比純粹的經濟因素還大。前文已經強調過，俄羅斯私有化策略的速度和深度，都和中國大不相同，中國實施的轉型計畫更加緩慢、更加漸進，俄羅斯卻透過產權憑證私有化計畫，用廉價大拍賣的方式將國營企業私有化。此外，儲蓄和投資誘因的不同，也促使一大部分的俄羅斯財富離開本國，變成境外資產，但中國絕大部分的財富都留在國內。

相關書摘 ▶《世界不平等報告2018》：美國的所得不均程度，堪稱所有富裕國家之最

書籍介紹

本文摘錄自《世界不平等報告2018》，衛城出版

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作者：阿瓦列多（Facundo Alvaredo）、江瑟（Lucas Chancel）、皮凱提（Thomas Piketty）、賽斯（Emmanuel Saez）、祖克曼（Gabriel Zucman）

譯者：劉道捷

《二十一世紀資本論》將經濟不平等議題推上公共論辯的高峰之後，全球各地的經濟學家紛紛加入皮凱提等人創立的世界高所得資料庫（WTID），整理與提供各國能取得的資料。目前全球已有七十幾個國家、一百多位研究者成為合作夥伴，使資料庫進一步擴充並更名為世界不平等資料庫（World Inequality Database）。

《世界不平等報告2018》就是奠基於這個龐大豐富的資料庫，對全球經濟不平等趨勢最新的研究成果。報告中的資料涵蓋四十餘國，首度包含中國、俄羅斯、印度、中東地區、巴西與南非等，資料庫中另三十個國家的資料正在整理與分析當中。

這份報告尤其針對缺乏專業背景的普通讀者撰寫，文字解釋與圖表呈現清楚且完整，好讀易懂，因為皮凱提團隊認為經濟議題的討論應該有更多公眾參與，而不是只留給專家決定。這份報告的出版目的就是要提供可靠的事實資料，成為有關經濟不平等的公共論辯的基礎，而不只是抽象的空談。

除了分析各個國家地區數十年來在所得不均與財富不均方面的演變，撰寫者在報告中也提出自己的看法與政策建議。資料顯示，世界各地的不均程度都在擴大，但速度快慢差異很大，作者分析判斷這與各國的財稅制度及社會政策有明確關聯。報告指出，全球的不均程度還會繼續擴大，但如果能採取某些歐洲國家（如荷蘭）在過去數十年的做法，提高租稅的累進程度並加強教育投資，那麼應可減少經濟不平等擴大的程度。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航