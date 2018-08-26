那些航行世界的「台灣海賊」們

文：韓非

認識他是在公司內工作進度報告會，剛報告完下了台，就感覺台下臉面毫無表情，二、三十位聽眾中有位似乎對我笑笑。中場休息時，那位上前遞出名片，自我介紹：Allen陳，請多指教！

他來自另個division。雖然他的工作和我當時做的有些關連，他卻說：我對你的presentation興趣不大，我倒是注意到你說英文的台灣腔。他笑笑地說：終於找到一位鄉親。

Allen小學還沒畢業，就隨著父母移民到這個國度，可算是移植的小蕃薯。從此，幾度業務上的接觸，彼此開始熟稔起來。「我是台南人，在台灣，父親因公移居北部，我就轉到很不一樣的小學，叫作什麼『國語實小』就讀，」他說，「我的台南腔常被同學取笑，他們還為我取個綽號，叫作『台灣海賊』！」

「事實上，我很得意我這個稱號。」「哇！海賊！海賊！我就跟你們不一樣！」

「那個年代正流行航海海盜片：金銀島、大白鯨、叛艦喋血記，每部我都看得津津有味！最令我興奮的是海盜船裝作商船，靠近目標、擺正，在對方還未發覺前，炮門落下，火炮點火齊發，兩船一接觸，海盜們腰插火熗，手拿彎刀，擺盪纜索，跳入敵船甲板— 啊！野性的呼聲！海洋的呼喚！」

Photo Credit: Reuters/TPG

「最令我佩服的：一群海盜，在公海行劫，官船追捕甚急，就突襲孤島燈塔，轉換塔燈指示方向，令不幸路過海域的商船觸礁，海盜們就從小島分乘小船，奇襲上船。God bless，海盜竟會如此聰明！還有一位海盜「博士」，發明了人類有史以來第一艘潛水艦，它的背脊是長長尖銳的鋼鐵刀刃，只要潛水接近獵物，潛水從底腹部劃過，就是「海難」，真是天才！」

既然被叫作「台灣海賊」，他從此對歷史書上所說的明朝中葉，騷擾東南海岸的海賊，所謂的「倭寇」感到興趣。他告訴我：原來是豐臣秀吉兩次侵韓不力，散兵游勇，蹈海為生，結合琉球居民、葡萄牙、西班牙的海上浪人，加上台灣島上住民所組成國際兵團。他說有一部海盜片，港星周潤發在片中當一位海盜船船長，縱橫麻六甲海峽一帶海域，手下一批白臉孔、黑臉孔、黃臉孔的海盜，確實是當時航海時代的寫照，不知道他們用甚麼語言溝通，反正命運相同，一定發展出共同語言。我們只知道北歐海盜，Viking，對歐洲歷史的衝擊，甚至在征服的土地，建立自己的小王朝，不知道東亞Viking有同樣的盛舉，尤其是島嶼眾多、海洋遼闊的印度尼西亞。

「因為對海洋著迷，大學快畢業時，海軍部招募軍官，我就從軍了，」他說，「受階後，大概我懂中文，大學裏也修點日文，就派我到第七艦隊。我們的巡防區從鄂赫次克海、日本海、東海、台灣海峽、南海，回航到日本橫須賀海軍基地。那個年代，沒有人敢挑戰美國海軍，我們也知道，日子過的好boring！除了遇到蘇聯遠東海軍的潛艇，Show time，可以大玩貓抓老鼠的遊戲！」

「要是艦隊晚上路過台灣海峽，我們十幾艘艦艇，都是點燈火通明，大啦啦地走；忽然東邊黑暗的角落，有人向我們打著燈號，第一次看到，還真嚇了一跳！老同事說：台灣海軍到金門馬祖的補給船隊，可憐的傢伙，一出海就進入戰備，燈火管制，他們不得不認真！」

「服役五年時，長時間航行，無聊的時候，我們做甚麼打發？你猜？……..」

「打麻將！哈哈！一位從紐約來的猶太裔的軍官同事，有一天問我會不會打麻將，我說當然會，問題是牌呢？這下換他哈哈大笑！牌？你要看牌嗎？他就把他的144張show給我看。」

「這可是紐約市原版的。和你們的牌面一樣，加上英文小註記：『一萬』ten thousand，『筒』column，『東風』east wind，我從小就會打牌」。「牌友呢？」我問。「魚雷室的佐藤，奧列岡州來的，他會打；現在只缺一位了？」幸運地，那一位很快就上船來到，他來自舊金山華埠」。「從此，第七艦隊有了洗牌聲，算是人類文明的到來！」那位猶太佬笑著說。

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跟他相處、有趣的日子不算太長，公司營運出了從未有過的問題，遭殃的是低層的工程師和勞工。為了覓食，只得四處奔波，受盡白眼，午夜夢回，多少了解為了生存，人會有挺而走險，不得不之舉，如落海當起「海賊」，是不是浪漫情懷的「台灣海賊」所能領略？

再次找到事，「生存戰爭」暫時結束，就像海嘯退卻，我的台灣海賊，看來能躲過此次滔天巨浪，仍然縱橫四海？二、三年後，終於在灣區華文報紙，報導Allen陳，贏得灣區麻將大賽冠軍，將代表華人社團，前往中國上海，參加世界大賽。

「哈囉，Allen ?」

「……請問是誰 ？」

「我是台灣海賊的朋友，你忘了？」

「……台灣海賊？……. 啊！原來是你！這幾年躲到那裏？」

「四海為家，當台灣海賊去了！」

「少來！這幾年，應該還好吧？」

「還好，託您的福！我是打來向灣區麻將冠軍道賀！哪時候到中國上海參加世界冠軍賽！」

「哈哈！此次運氣好！下次強敵圍繞……」他話匣一開，就難以停止，一個接一個的麻將經，我瞭解他的興奮和快樂，不插嘴，若無其事地聽著……

告別後，我走到海灣旁的步道，世界帆船大賽正在舊金山灣進行，各式各樣的帆船和來自世界各國的好手，爭強鬥豔。真希望「台灣海賊」跟他們一樣乘風破浪，冒險犯難，聽那野性的呼聲，思想起海洋的呼喚，我的台灣Viking ，有幸名列勝利的英雄榜，而不是困溺在144張牌的所築成的方城中。

沒有海洋和季風，指航的北極星座，無光害的銀河世界，好像夜航潦闊海洋的遠處，將和更遼闊、無限個燦爛星星的的銀河相連：海上的遼闊卻演變為上海的方桌，台灣海賊自願圍困在自己所排列和堆砌的圍城內，生命只在那麼大的空間裏奔馳 ！

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航