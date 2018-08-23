《范保德》：煙霧繚繞的父者追尋

不苟言笑、嚴肅，許多華人世界的父親，總留下既定的模子，留待孩子來日的追尋。身為兒子，總希望能走出一條，不同於父親的道路。但到頭來，身上流著相同血液的兒子，真能擺脫父者留下的模樣嗎？

也許，兒子都無可避免的，會踏上父親曾經走過的道路，成為自己兒時不願親近的威嚴存在。《范保德》中，我們可以在魔幻寫實的小鎮之中，找到自身對於父親的投射。於緩緩上升的烟霧之中，依稀辨識出那個身穿大衣，準備拋下家裡離去的背影。

兩位父親：浪跡天涯與不願離去

Photo Credit：鏡象電影

收拾行李，穿上大衣，將鑰匙丟回家中，彷彿去意甚堅的父親卻選擇留下。為什麼范保德不一走了之呢？明明已經烙下狠話，最後卻沒能離開。對於大齊來說，父親的折返，始終是個謎團，但當年的話語，卻已經形成內心的疙瘩，難以忘懷。

長大以後，爸爸卻說：「該走就走，不要猶豫。」但為什麼？當年選擇留下的是父親，叫兒子離開的也是父親。經過了這些年，難道父親變了，又或著，他後悔了當年留下的決定，於是希望兒子出去把握機會，別像自己一樣，沒有前途的終老在這個破舊的小鎮，發明一些沒用的小玩意兒。

「總有人要顧家，我以前也顧過。」

對於范保德來說，父親的離去，始終是內心無法放下的牽掛。在他成長過程缺席的父親，到底去了哪裡？是勇敢實現的夢想飛黃騰達，還是失落的窮途潦倒，一蹶不振。唯一能知道的方式，就是和父親踏上相同的道路，但那意味著要丟下家庭，放棄與孩子大笑的機會。

片中，光是開場的鏡頭就讓人感受到濃濃男人味。梳著油頭的父親穿上大衣，徒留孤獨的背影，於最深的夜晚走上街頭，準備浪跡天涯。但看似帥氣的離去，一回過頭來卻是不再年輕的自己，面有所思的吞雲吐霧。年輕的自己走向遠方。年老的自己卻仍然留在小鎮，被困在平凡的生活之中，無法回頭。

生命盡頭：追尋父親的遺憾拼圖

雖然曾經怨恨，感到無助，但父親的離去始終是范保德心中的疙瘩。父親去了哪裡，做了什麼，無數的疑惑儘管盤據心頭，卻也只能深埋心中。多年前得到的地址，也沒有勇氣能夠前往，直到現在，胰臟可能出問題的現在。

Photo Credit：鏡象電影

總得等到生命將盡，人們才想補足心中的缺憾，奮力向前。於是，他帶著兒子來到日本，追尋當年父親的背影。他終於離開了那座，自己當初選擇留下的小鎮。只是，這次目的不再是拋棄，是尋回人生中失落的巨大拼圖，名為父親的拼圖。

「他後來跟著安娜走了，安娜是個美國女生。」

從台灣到日本，從日本到美國，甚至可能偷渡到中國。父親不斷追逐的，是功成名就的機會，還是四處漂泊的滋味？無論是建築工人還是掮客，父親的輪廓非但沒有更加清晰，反而越發陌生。倘若他現在還活著，應該已經90歲了，90歲的他，內心對於闖蕩還會如此澎湃嗎？

來到雪地中的澡堂，兩個曾被丟下的兒子，如今卻在父親冒險的國度裸裎相對。在氤氳交合的水池中，兒子拋出一連串的問題，范保德卻是一貫的沉默。儘管沒有得到回應，大齊仍緩緩幫父親擦澡，清洗著父親久經滄桑的軀體，內心卻早已有了自己的答案。

「因為不夠無情，所以你一輩子窩在小鎮裡，假裝自己是發明家。」

Van 的輪迴：過去與未來的往復循環

Photo Credit：鏡象電影

說到 Van，可能是片中最神秘的角色。他的出現，來自琴姐的一通電話。從香港來到台灣，同樣名為 Van 的范保德卻前往日本，一進一出，擦身而過。梳著油頭的他，說自己不是混血兒，父母都是香港人，母親在 97 後改領英國護照。可是，為何一個毫無瓜葛的姪子，會被琴姐取名 Van？

身著大衣，來自異地的他，走進 Nico 所在的洗衣店。就像當初范保德走進琴姐的旅店。悶騷的男人，冷豔的女人，卻正好在過去與未來的時空一同巧遇，發展出曖昧的情愫。十二次的飄來飄去，喜歡郵票的嗜好，男人總能找到話題，撬開女人封閉的心門，點燃空氣中若有似無的費洛蒙。

「所有你想聽的過去的故事，都隱藏在未來之中。」

調情的手法，不為人知的過去，同樣擁有 Van 的名字，甚至一同在天井裡凝望著天上掉落的水滴。於此，我想做出些許大膽的猜測：Van 是范保德的兒子。應該說，是范保德與琴姐所生的兒子。當年，讓琴姐選擇離開的麻煩，或許正是懷上了孩子。

有趣的是，過去與范保德展開緣分的主動勾引，Van 卻有如翻版似的精準重現，在未來形成再次的輪迴，父子間的血脈相連，竟緊密到如此程度。雖然，Van 並沒有刻意為之，卻在命運安排之下，一步步踏上父親過去的道路。但他不知道的是，他即將在這座小鎮，聽到父親最後的話語。

「或著說，所有未來的故事，都隱藏在過去裡。」

煙霧與化學變化：深情款款的改變人生

Photo Credit：鏡象電影

從父親口中最常吐出的，是煙霧。不善言語的男人，彷彿在吞吐之間，將內心的不安與躁動化為嗆鼻的空氣，緩緩釋放。隨著灰白交雜的雲霧在空氣中跳動，煙霧成為片中相當重要的意象，具現為歡快後的象徵，離家而去的憂愁，卻也是用來掩飾眼神的幌子。

經由燃燒而成的煙霧，卻再也無法回到菸的模樣。但池中裊裊上升的水氣，似乎是唯一不變的事物。父親與兒子同樣無法放下彼此，父親因為不夠無情選擇回家，兒子看似無情的責備父親，數落著父親的膽小，卻深情地說出不會丟下父親離開，正如同當年父親所做的決定，以相同的形式，回到了血脈相連的兒子身上，再度輪迴。

「你沒辦法像你爸爸一樣，一下日本，一下美國，一下又中國，哪裡發達哪裡去。正因為這樣，我也不會丟下你。」

生不可逆，死亦不可逆。范保德的死亡，卻意外幫兩位兒子牽上線，即使兩人素未謀面，也不曾明瞭彼此的關係。但Van卻將父親最後的遺言傳給了大齊：「我後來回家，是因為沒錢。」不是不夠無情，而是沒錢。彆扭卻深情的回答，卻像極了父親會說的話。

「現在，他又對我表演了一次，故作無情，正是保護深情的方法。」



作為父親，當小孩來到這個世上，他的人生就再也回不去了，從此踏上只有去程的單向列車，無法逆轉。許多事情都有挽回餘地，唯有生死是沒辦法的。孩子的誕生彷彿為人生標上了時點，正如同化學變化一般，為燃燒過後的人生，點起了那隻五味雜陳的菸。

「自從你來了之後，我的生命就產生了化學變化，變不回去囉。」

核稿編輯：游千慧