如果父母老後難相處，我們該如何應對？

每次只要電話一響，我超怕又是我媽，指責我又做錯了什麼事。 每次想出國度假時，我媽就會「剛好」生病。

你對這些台詞感到熟悉嗎？如果你對此心領神會，那麼你很可能已經感到無計可施，你甚至很可能會說，父母的個性實在讓人「很難招架」。

你與父母的困境，並不是沒有解決之道！美國高齡照護組織「暮光服務網」創辦人在其著作《如果父母老後難相處》，集結了多年來協助成年子女應付「難搞父母」的案例，如果你深信「沒人會比我父母更難纏」，或許你可以從以下案例，發現扭轉局面的新曙光：

指望兒子隨傳隨到的碧

艾爾提心吊膽地撥了電話。此刻他站在劇院大廳的公共電話旁，在享受娛樂時光之前，他深知如果沒有先給母親打這通電話，後果將不堪設想。這是慣例，只要他沒辦法過去她那兒，就一定要電話稟報。問題是：他比平常晚了半小時打電話。

有時母親並未留意到電話來晚了，甚至有時注意到了卻也沒怎樣。可惜今晚傳來的是冰冷憤怒的聲調：「你到底去哪裡了？我找了你整晚！」

「媽，我在劇院。蜜莉安和我今天都忙到很晚。我得在兩分鐘內入座，不過我想先打來問看看你今天好不好。」

「我好得很。」母親的答覆既冷又硬，隨即切斷電話。艾爾是沒嚇到，但不管經歷過幾回、又拚命努力不要在意，仍不免感到受傷。

接下來，他不斷地想：「究竟該怎麼做，才不會變成這種局面？」過去的慘痛經驗讓他學會要及早打電話；為了讓媽媽開心，他更是每週去探望母親兩、三回。

你不是唯一和父母相處時深感絕望的人

艾爾為了母親頭痛已久，問題依然棘手。他對碧百依百順，盡力避免惹她不快。這麼做雖不能減輕抱怨，倒也讓局面維持在合理的掌控之中。直到劇院事件，他才明白情況必須改變，他需要尋求專家諮商。

艾爾的故事，是我們每天從客戶那裡聽到的典型狀況。而艾爾從我們這裡得到的第一個收穫是，原來有那麼多人面臨同樣的困擾，卻堅信世上沒有任何父母會像自己的爸媽那樣難纏。僅僅這點認知，往往就足以為成年子女帶來極大的安慰。

不管是找諮商師或加入互助團體，求救很重要。意識到原來有那麼多人跟你有同樣的處境，會讓你感到如釋重負。

對父母的要求設定界限

跟一般人遇到同樣情形時一樣，艾爾會怒氣高漲以致失去理智，然後對碧大小聲。然而，無論父母讓你多麼受挫，憤怒無法解決問題，反而只會讓雙方更難過。

母親看不見自己的問題，只看到兒子容易暴跳如雷；就算她在你的強勢之下道歉，她也完全沒有理解原因何在，更無法記取教訓。

此外，艾爾試著跟碧理論。劇院風波後第二天，艾爾和他母親的這場對話，描述了這麼做有多麼無濟於事。

艾爾： 媽，你要我每晚打電話給你，但我偶爾總會有事啊！ 碧： 你到六點都沒來電，簡直把我急瘋了！你有空做這做那，就是沒空給老媽打個電話。 艾爾：［失去耐性］但你應該了解，我不可能每次都準時的！ 碧：［不吭聲，眼神冰冷］ 艾爾：［怒氣攀升］我真沒見過像你這樣不講理的人。好吧，如果你不改，那就準備擔心吧！

其實，艾爾從劇院致電母親後的反應，是不是跟母親對他的態度很像？他覺得自己遭到拒絕，不禁怒從中來，對母親指出她應該要有的表現，而這正是母親每次對他不滿時會有的反應。

設下自己的底線，理解父母的行為背後，其實隱藏著恐懼

我們告訴艾爾，他不能為了不惹母親生氣而總是順著她，這樣長久下來，他一定會受不了。我們向他解釋，他得先想好自己能做到的合理範圍，然後堅持原則。這方法也適用於你。假如父母總是催促你前往探視，而你認為沒必要或你不想如此頻繁，就想好最恰當的頻率；假如父母太常來電，有時不妨讓答錄機來應付。

一開始，父母大概會不高興，但你必須堅持下去，因為那是你的底線。為了自己好，你必須如此。也唯有如此，才能維護你與父母的關係。

艾爾畫出界線。要這麼做很不容易，但非常值得。下面是在那之後的通話內容。請注意他沒有試圖說理，也沒有爭執或責怪彼此。

艾爾：媽，你今天還好嗎？ 碧：我擔心得要命，成天巴望孝順（語調諷刺）的兒子回家看我。 艾爾：［以往會被激怒，這回則改變話題］媽，你的孫女畫了一幅很棒的畫，我準備帶去給你瞧瞧。 碧：太棒了。我還真久沒見到她，你是該帶她來給我瞧瞧了。 艾爾： 我們這個星期天會一起過去。那是我們全家團聚日，我們會帶早午餐。 碧：是呀，我就只值一個星期一天的份。 艾爾：我期待週日的來臨。再見，媽。

注意碧在兒子每句話之後所流露出的依賴與不安。之前，碧的這些反應總會讓艾爾跳腳。現在艾爾有了新的對策，他把母子見面的次數降到一週一次，電話聯繫也採取不同態度，正面回應媽媽的每一個抱怨。

他強調自己能夠做的，不談他辦不到的事，而且不為此自責。最重要的是，他不再聚焦於彼此的爭執，而能開始同理媽媽心底的不好受。

這當然不是一蹴可幾之事。在習慣之前，需要時間練習。起先你甚至會覺得情況變得更糟，但成果卻絕對值回票價。

照顧好自己的身心健康也很重要，你若病了，大家都會跟著受苦。艾爾從諮商師那裡學到最重要的一點是，母親會如此，是出於讓她飽嘗終生的痛苦，那些陰暗面化為人格，並透過種種麻煩行為傳遞給他人，自己卻渾然不覺。

表面上看來，她自己應該清楚這一點，但其實這些行為沒有理性可言。一旦對母親的人格舉止有此認識，你就能像艾爾一樣停止憤恨和受挫，轉而同情與憐惜她所承受的折磨。

你會比較知道怎麼應對，讓彼此不再劍拔弩張。想產生這種理解，可以努力回想有關父母早年的任何事情，他們可能遭受過什麼樣的情感創傷。有位個案這麼形容：「了解我媽之後，我便不再那麼恨她了。」另一位則更上一層：「我因此更愛我媽了。」

不要責怪自己或父母。找代罪羔羊只會讓問題惡化。

不用跟媽媽說理，她的行事本就不是出於理性。

事先說好你辦得到哪些事，做不到哪些事。

保留彈性，照顧自己。學會減壓，幽默是萬靈丹。

學會理解父母內心深處其實深藏著痛苦，而那正是這些難纏行為的根源。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航