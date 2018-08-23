蔡英文：中國打壓台灣，就是為了影響選舉

（中央社）

中華民國和薩爾瓦多斷交後，總統蔡英文昨（22）日表示，接下來到選舉前，中國對台灣打壓手段不會停止，企圖影響台灣政局和選舉結果；身為執政黨，她會責無旁貸守住中華民國台灣底線。行政院長賴清德也說，中國併吞台灣的企圖從來沒有改變過，中國以各種藉口一再打壓，國人不該互相指責，應更加團結，才有助阻止中國步步進逼。

民主進步黨22日舉行中執會，兼任民進黨主席的總統蔡英文聽完報告後針對薩爾瓦多斷交事情發表看法。

蔡英文說，近來有關脅迫航空公司改名、東亞青運主辦權被剝奪、85度C事件，薩爾瓦多斷交等事件，大家要做好心理準備，接下來尤其在選舉前，中國對台灣打壓手段不會停止。

蔡英文說，中國打壓台灣目的是企圖影響台灣人的民心士氣，更進一步影響國內政局和選舉結果，執政團隊會審慎因應各種情勢變化，既然台灣人選擇堅守主權和民主價值路線，政府就要勇敢面對挑戰。

蔡英文說，就如同她昨天說的，現在兩岸關係是區域政治的一環，中國藉由打壓台灣競逐區域影響力，這和國內主要政黨主張是什麼沒有關係，中國對台灣主權立場的要求已經超過台灣主要政黨底線，「中華民國台灣是這個社會最大公約數，必須守住底線，身為執政黨，我們更是責無旁貸。」

蔡英文說，大家必須理解，對岸打壓力道之所以越來越強，第一是因為台灣和主要國家實質關係有長足進展，這是中國不樂見的；第二，因為民進黨執政後堅守主權立場，就像她在美國公開講話引述美國前總統雷根講話，任何事都可以談，除了自由和未來不能被妥協。

蔡英文說，大家必須有信念，越是嚴峻考驗越不要感到挫折，更加堅信是走在正確道路上，更努力爭取人民支持民進黨改革路線，支持民進黨壯大台灣經濟和國防整體施政，更要支持執政團隊對國家主權和民主價值的堅持立場。

蔡英文最後表示，台灣沒辦法控制對岸的行為，但只要國人團結堅守民主價值和制度，一定可以掌握自己命運。

賴清德接受中央社專訪時表示，台灣珍惜每一個邦交國的邦誼，他也知道邦交國都受到來自中國的威脅利誘，有相當壓力，對於還和台灣維持邦交的國家心存感激，也很願意建立互惠、雙贏、共好的合作關係；至於和台灣斷交的邦交國也不必出惡言，「祝福他們的目標可以達成」。

賴清德表示，重要的是國人如何看待「斷交」這件事，中國併吞台灣的企圖從來沒有改變，挖台灣的邦交國、不讓台灣參與世界衛生大會、不讓台中市舉辦東亞青運，甚至改變世界各航空公司對台灣的稱呼，只是藉口不同，國人一定要清楚了解中國的企圖。

賴清德說，台灣和美國、日本、韓國，甚至澳洲、紐西蘭等各國共同合作，並落實總統蔡英文對國防預算編列的要求，鞏固台灣安全；另外也要藉由每次中國對台灣的打擊行為，清楚向國際說明，讓國際社會了解中國的「鴨霸」，台灣是自由、民主、人權國家，「我們的權利也應該要讓國際社會知道」。

賴清德說，如果每次中國的打壓行為，一次又一次讓台灣更加團結，才有助於阻止中國步步進逼，否則每次中國打壓，台灣就多一次分裂，「那它（中國）一定持續的啊」，中國每次藉口都不同，不必因藉口不同而互相指責。

他說，像這次蔡總統過境美國到巴拉圭，出訪過程對中國沒有任何挑釁的言行，蔡英文作為台灣的總統、國家領導人，出席邦交國的總統就職典禮，「去祝賀本來就是天經地義的事」，一定要壯大自己、鞏固台灣，宣揚台灣作為善盡責任的國際一份子，「中國無權打壓我們」。

賴清德表示，國家利益是不分黨派，也是每個政黨的底線，這段期間中國的無理，各政黨都看得很清楚；現在正進行年底選舉，盼選舉能平安、順利進行，選出優秀人才，選舉過程中大家也許會有一些對人民的訴求，希望爭取人民支持時，要考量中國對台灣的打壓行為，聚焦在國家利益上。

賴清德說，以往中國對台灣打壓，中國給個藉口，國內就會根據那個藉口互相指責，「藉口指向哪裡，就會有人批評到哪裡」，這次薩爾瓦多與台灣斷交後，相互指責相對比以往來得少，希望國人能看清中國的企圖；中國應正視台灣存在的事實，並了解目前這些做法和中國的目標，都是背道而馳的。

對於薩爾瓦多轉向中國，美方罕見表示正在審視美國與薩爾瓦多之間的關係，美國參議員並提案限制援助薩國，力挺台灣。賴清德說，國際社會關心台灣的原因，重要性來自經濟，特別是台灣的科技產業，在國際產業鏈中扮演舉足輕重角色；在國防戰略地位上，台灣位於第一島鏈，角色相當重要，最近中國在東海、南海擴軍，進行不公平貿易，美國總統川普也認為中國應該改變。

賴清德也表示，在這種狀況下，台灣和中國剛好作為一種對照，美國基於台灣的生存權利，通過《台灣旅行法》、《國防授權法》等，也顯示有理走遍天下，無理寸步難行。

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賴清德：不只從中國角度看歷史 新課綱更有世界觀

正在審議中的十二年國教社會領域課綱草案中，高中歷史新課綱將原本朝代編年史的方式，改為主題式教學，並分為台灣、東亞、世界3個分域，原本相對獨立的中國史，納入東亞史脈絡討論，遭部分團體質疑「去中國史」、搞文化台獨。

適逢紐西蘭北部毛利族部落（KARETU）來台灣進行文化尋根之旅，賴清德受訪時表示，毛利族的孩子來台灣尋根，他們認為台灣是南島語族的發源地，這是台灣最早的原住民文化，隨後的中國文化、荷西文化、日本文化，乃至戰後影響台灣的西方文化，都是台灣文化的一部分，「新的課綱只有含括，沒有排除，也沒有所謂去中國化的問題」，而是更世界化，「中國文化也是台灣文化的一部分，現在已經是這樣」。

賴清德指出，過去歷史教學看到的只是一個側面、一半的故事，讓學生對歷史的認識不夠立體，跟今天生活的脈絡是斷裂的，新的歷史教學要讓學生看到故事全貌，對過去有完整的理解，才能更清晰的認識現在。

賴清德舉例指出，例如台南的大人物「開台聖王」鄭成功，過去只有從中國史觀去看，說鄭成功是民族英雄；但從日本人來看，鄭成功是中日混血，日本跟中國的跨國生命經驗代表；從荷蘭人來看，是Coxinga（荷蘭語的「國姓爺」），是武裝海商的霸主；從台灣島上的原住民來看，則又是另一個角色。

「要了解歷史的複雜性，才能清楚看懂如今台灣在世界舞台上的多元角色」，賴清德說，台南市火車站前有一座鄭成功銅像，原住民不斷要求台南市政府把銅像移走，因為他們認為鄭成功經略台灣時，對原住民有很多不公平和傷害人權的行為。未來的歷史課綱，將有助於更加立體、全面的看待台灣歷史。

他說，台灣是多民族國家，看待台灣的時候，的確應該要有世界觀，更立體、更全面，「這課綱的走向是好的」。希望未來孩子看待台灣歷史，是一個立體、完整的歷史，更有世界觀，而不是只從中國角度看台灣歷史。

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核稿編輯：楊士範