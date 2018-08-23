如何獲得更多邦交國？「台灣國」至少能解決一半問題

文：楊光舜（美國亞利桑那州立大學博士生）

最近台灣人又再度面對邦交國是否重要的問題。對這個問題可以從兩個角度切入：為什麼需要他們？又要怎麼獲得？我認為沒有邦交國，台灣不一定會完蛋。但是有愈多邦交國，做很多事會更方便。至於如何取得更多邦交國，就還是得回到老問題，就是台灣是否要獨立建國，或是要維持中華民國現狀的問題。因為這關乎其他國家承認台灣的利弊得失問題。

邦交國有那麼重要嗎？

任何政策都有其目標，任何外交政策都隱含著一個國家的國際戰略目標。一個國家最基本的戰略目標，就是自身生存。所有外交政策，都得為國家存亡此一目標服務。那麼台灣的生存會受到什麼因素威脅呢？外國的併吞。目前這個世界上只有一個國家，以併吞台灣為其國家戰略目標：中華人民共和國。所以台灣最基本的戰略目標只有一個：防止台灣被中華人民共和國併吞。任何能達成這個目標的都要嘗試；任何無法達成這個目標的外交政策都應該調整。

那麼維繫邦交國的政策能不能達成這個目標呢？我認為這個問題的問題意識本身就是有問題的。

首先，這個政策與其政策目標，在邏輯上就沒有絕對必然關係。一個被併吞滅亡的國家，自然沒有任何邦交國。但是一個沒有邦交國的國家，不代表會自動被滅亡。就像我今天如果把我的臉書帳號給刪掉，不代表我本人會自動死亡。只是你以後要找我就得打電話或者寄email了。但要是一個人死了，帳號或許還能留著，但是帳號的主人就不會去更新了，這個帳號最後就是一個歷史名詞的意義。

再者，邦交國與一個國家的存亡沒有必然關係。如果中華民國邦交國歸零，台灣島會沉下去嗎？台灣2,300萬人會立刻死亡嗎？不會。沉沒滅亡的只有中華民國在國際法上的法律地位。

但是今天世界絕大多數國家仍然與台灣有著非官方的往來，各種文件的簽署會具有法律效力。這都是各國在國內法上所賦予的拘束力，而不來自中華民國，更不來自外交關係。外交承認與關係，就是為了讓兩國之間，和其他將近200個國家相同的方式建立各種法律關係。你要用其他方式建立法律關係可以嗎？當然可以，但是就是比較麻煩。其他的國家就是得為了你，耗費較大的成本處理你這個特殊案例的法律地位問題，但不代表不能和你建立關係。

邦交國的必要性

照我前面這麼說，難道邦交國不重要？被人家承認為是國家也不重要嗎？當然不是。只是如果你不是國家，你在國際上的空間會比較小而已。白話文說，你的日子會比較辛苦，做任何事都比別人要耗費更大的成本。就像我今天如果要從台灣到美國，我可以坐飛機去，但也可以坐船去。坐船去美國不代表你的目的地不是美國，但是你要耗費的時間成本就是比坐飛機還大很多。如果你說我的目標是在24小時內到美國，還能在海上遊覽太平洋風光，那不好意思，這種事今天還做不到。

這裡說的還不只是加入聯合國或國際組織這種事，就是要和其他國家締結貿易協定、維護國民在外國投資及僑居安全，有邦交就是比沒邦交還要有保障。還有人說，有了國家身份可以避免一個政體被另一個國家併吞，這同樣是減少這個政體的生存成本，而不需要再去說服他國為什麼自己不應該被併吞。

這裡會出現兩個問題。第一，有人會說「台灣已經是一個國家了，只是名字叫做中華民國。」那麼既然台灣人已經有國家了，為什麼還活得那麼辛苦？我前面說過，國家身份能減少成本，但是不能違背基本邏輯，什麼邏輯？「一個中國」的邏輯。這個世界上沒有國家主張「兩個中國」，包括中華民國、中華人民共和國，以及這兩個政府的邦交國。既然兩個當事國都不主張兩個中國，那麼它們的邦交國就沒有立場另外創設兩個中國原則。那麼各國當然只能在法律上選擇承認一個中國政府。

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如何得到更多邦交國？

第二個問題是，如果中華民國行不通，難道用台灣就會有國家承認台灣嗎？這個問題可從兩個角度看。承認台灣國和承認中華民國的情境是不同的。承認中華民國是承認一個內戰交戰方。國際上的「不干涉他國內政」原則的一個明顯例子，就是不干涉他國內戰。就算中華民國政府已經單方面終止內戰狀態，但是中華人民共和國還沒有。

這就是為什麼如果要中華人民共和國終止內戰狀態，就得簽和平協議。這也是為什麼台灣有那麼多人反對與中華人民共和國簽和平協議，因為簽署的前提就是承認台灣屬於中國一部份。既然中華民國是一個內戰叛亂團體的概念，那麼承認這個團體本身就有介入他國內戰的味道，而這是在一般國際關係中不被鼓勵的。

正常情況下，外國會承認的政府就是那個有聯合國席次的政府。承認沒席次的政府是合法中央政府，要不是像梵蒂岡這樣基於宗教因素，要不然就等於說謊。要別人昧著良心說謊本來就得花大錢。出的錢要是沒有人家多，人自然會選擇說實話。

但要是情況變成承認台灣國，那情況就不同了。因為「一中一台」與「一個中國」的邏輯是不同的。一個中國是各國被迫只能選擇一個中國政府，一中一台就沒有在兩個中國間選擇一個的問題。一個中國背後是不干涉他國內政原則，而一中一台是民族自決原則。當然「民族自決」這四個字的意涵可以很廣。去殖民化運動、共產陣營解體，乃至分離主義運動都屬於廣義民族自決。我之前做過的統計就指出，分離主義運動是十分難受到各國承認的。但台灣獨立屬於何種性質，本來就是交由各國認定，而且也不是說凡是殖民地和前共產陣營就必定能獨立，分離主義運動就必定無法成功。

另外，一旦各國面對是否承認台灣國的狀況，就得考量承認的成本問題。最大的成本就是來自中國。今天許多人把中國想像得神通廣大，似乎中國一國可以制裁全世界。但人類歷史上不存在這種例子。1973年以阿贖罪日戰爭，也是各個海灣產油國共同制裁世界各個以色列盟國，造成第一次石油危機。但就是這樣，美國依然全力支持以色列。而就是美國這樣的超級強權，也無法對每個支持北韓、伊朗的國家實施制裁。

而且對美國這樣的國家而言，中國要用什麼樣的制裁才能讓美國相信，承認、保衛台灣是得不償失？對日本而言，中國什麼樣的制裁能讓日本相信，台灣海峽成為中國內海是成本較小的選擇？你對世界各國一個個做這種賽局分析就會知道，中國一國國力根本無法支撐它的制裁政策。

說了那麼多，或許你會問，台灣到底需不需要邦交國呢？我認為真正的問題是，台灣要怎樣獲得更多邦交國。對一個正常國家而言，根本不存在需不需要邦交國問題。因為就算與他國有無邦交無關乎一國生死，但有總比沒有好。如果你要邦交國，就得說服減低各國承認你的成本。

通過上面論述可以發現，承認中華民國對各國是一個成本很高的選擇；剩下17個邦交國就是證明。承認台灣國是否是一樣為各國造成高成本，這要由各國評估。最起碼你無法說中華民國只有17個邦交國，台灣國不會更好，因為兩者情況並不同。台灣國的情境是為各國減少了一個中國的問題，至少是一半的問題。

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