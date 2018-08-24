拜好兄弟要注意：19個中元普渡禁忌整理

文：飴-共同採訪編輯團隊

以下整理19個中元普渡的拜拜禁忌。

1、宜在戶外拜

普渡拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免招惹好兄弟進門。現在有許多住家及公司行號都在大樓裡，一定要在樓下門外拜拜，在自家陽台也算是在室內。

2、午後祭拜佳

由於午前陽氣過重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，大多會從下午一點過後直到黃昏，祭拜時間最好以一小時內最佳。

3、供品插柱香

每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用，這個動作俗稱孝孤，就是孝敬好兄弟的意思。

4、整箱拆開來

若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有的好兄弟整箱抱走或搶成一團。

5、鮮花要全開

祭拜的鮮花要全開，不可買劍蘭，會讓好兄弟不敢靠近。

6、放清水毛巾

祭拜前記得放盆清水以及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟擦嘴洗臉。但是要記得祭拜後的毛巾與臉盆，別拿回家使用，以免招來晦氣。

7、沖煞要迴避

當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。

8、生病祈康復

生病的人可以參加普渡拜拜，祈求好兄弟協助自己遠離身上卡到的陰。

9、生理期用手拜

婦女朋友如遇生理期，也可參加普渡，但按古禮僅可以雙手膜拜，不可拿香。

10、不可燃鞭炮

在鬼月放鞭炮是一項大禁忌，所以記得不要燃放鞭炮，以免因此嚇走好兄弟，讓它們無法超生，找不到回鬼門關的路。

11、不可說名字

一般祭拜神明時要說出自己的名字、出生年月以及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說名字。這是避免讓好兄弟找上門，僅以尊敬的心情祭拜即可。

12、紙錢繞三圈

拜拜之後要燒紙錢，應先燒給神佛，再燒給好兄弟。燒給好兄弟的紙錢，須於焚燒前繞拜好兄弟香三圈，才能讓在這裡享用供品的好兄弟得到紙錢。燒紙錢要打開後丟入金爐，因為一整疊金紙會造成好兄弟搶成一團。

13、酒水灑爐邊

祭拜結束、燒完紙錢後，要將敬拜酒杯內的水或酒在爐邊灑圓圈並繞三圈，代表圓滿結束及引孤魂至極樂世界。

14、艾草除晦氣

普渡完後，建議洗澡可放幾片艾草或芙蓉葉在浴缸中清洗身體，去除鬼月所帶來的晦氣。

15、服裝要端莊

祭拜時服裝宜端莊，勿著內衣褲就祭拜或赤身露背，女人應穿裙或長褲，勿著短褲。盡量穿鮮色明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色或是黑色的衣服，以免招來喪病之氣。

披頭散髮也是非常不好及不禮貌的。另外，洗衣晾衣等活動不要選在半夜進行，如果有想要回收丟棄或想要送人的衣服，也不要在這時候做處理。

16、切勿嬉戲

拜拜的時候，記得切勿嬉戲，更不應該讓未足歲的小孩靠近火爐。尤其在燃燒紙錢的時候，不可讓幼兒燻到煙味，以免有穢氣上身。而鬼月的一些祭祀活動，如「跳鍾馗」等，現場的煞氣會很重，如果在一旁觀看時，最好嘴裡能含一片榕樹葉，以免被煞氣沖到。

17、洗臉盆備齊

祭拜時，通常要準備好毛巾與洗臉盆，方便讓好兄弟擦洗乾淨。民間習俗相信清洗乾淨猶如可以洗心革命、重新開始。而好兄弟也能在這段中元普渡期間裡，好好放假輕鬆一番。

18、風鈴應收起

拜拜時，風鈴等會發出聲響的物品也盡量收起來，不要隨便放置在容易見到的地方。如果住家這時候正在裝潢，可以繼續進行，只要開工、完工不要在農曆7月即可。晚上在房間睡覺時，脫鞋不要放在床邊，更不要朝床頭擺放。

19、不可亂說話

在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠、尊神敬鬼的心情祭拜，謹言慎行。不可以亂說話，口不擇言是禁忌。

不要說「鬼」字，言必稱「好兄弟」。不要晚上夜遊，人少的地方也不要去，出門盡量結伴同行。看見有人在非特定場合燒冥紙時不可好奇觀望，因為燒紙錢時會招來好兄弟們搶錢，一個不小心就會招來池魚之殃。

本文經飴-關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航