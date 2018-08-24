中國計畫生育是「壞」政策帶來四點「好」的副作用，取消後會如何？

近日在中國，「計劃生育」政策再次引發爭論。遼寧省印發《遼寧省人口發展規劃2016－2030》要獎勵生育二孩的家庭。《人民日報》刊文主張：生娃是家事也是國事，鼓勵政策不能畫餅充饑。有傳中國擬取消所有生育限制，轉而推行「獨立生育」，即人民可以自行決定有多少個孩子。有地方對生育三胎的家庭罰款，一向強調「依法辦事」的官媒，反而砲轟地方政府「與人民對著幹」。《新華日報》更刊登專家文章，進一步呼籲建立生育基金制度，所有40歲以下的人都要繳納基金，用於支持二胎及以上的家庭。一時間，中國何時徹底廢除計劃生育，是否會提出全國性的鼓勵生育政策，成為社會焦點。

「二孩政策」成效不彰，挽生育率祭出獎勵

中國的「計劃生育」準確地說是「強制性的計劃生育」。其核心内容「一孩政策」，通過暴力或社會懲罰方式而限制國民生育權利。它粗暴地違反了最基本的人權（生育權），嚴重傷害婦女身體和尊嚴（比如婦女被迫墮胎和結紮），令無數大月胎兒和嬰兒失去生命，無數兒童被遺棄或以「黑戶」身份不能光明正大地生活，無數家庭因此被罰款得傾家蕩產，或被迫四處躲藏（以前叫超生遊擊隊），無法過正常生活。這些是無論如何也不能「洗白」的人道主義災難。

「強制性的計劃生育」從一開始就不應該有，現在也應該立即廢除。

中國先在2013年宣佈「單獨二孩」（即父母一方為獨生子女者可生第二胎），2015年宣佈全面放開「二孩政策」，到傳聞中的「獨立生育」，強制性計劃生育終於要被掃入歷史的垃圾堆，這當然是大好事。惟其背後的邏輯還是把人民天然享有的權利，變成「國家賦予給人民的權利」，這種做法也令人極厭惡。

更令人摸不著頭腦的是，中國前兩年才「二孩政策」，現在限制尚未去除，就已經出台獎勵「二孩或以上的家庭」，不合邏輯，自打嘴巴，矯枉過正。反映的是中國政府要精準控制人民的子宮，「黨叫你生幾個就生幾個」的霸道。

現在中國推行「獨立生育」，當然不是認為那套違反人權的做法有什麽不對，而是中國生育率不斷下降，現在只有1.5左右。要維持人口不變，生育率應在2.1。中國人口在未來下降在所難免。中國人口專家本來預期「二孩政策」一實施，生育率就會顯著提高，甚至有人擔心提高過快。實際上統計顯示，比最低估計的還低得多。中國要讓生育率急速提高才有這種政策出爐。

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「計畫生育」對婦女權利的四點促進

話說回來，如果撇除了「強制性」的部分，提倡計劃生育本身卻不是什麽壞事。歷史與政策是複雜的：「強制性的計劃生育」殘害婦女人權，但計劃生育本身對婦女權利也有巨大促進作用。這表現在幾個方面。

第一，計劃生育讓婦女擺脫了成為「生育機器」的命運。在實施計劃生育前（1970），中國婦女生育率為5.81，一家有四到六個孩子很常見。沉重的生育負擔令很多婦女被困於生育與撫養幼兒，嚴重損害身體。計劃生育把婦女從生育重擔中解放出來。

第二，在多孩家庭，父母更多地把教育資源放在男孩身上。多孩家庭如果只有能力供一兩個孩子讀書的話，被犧牲的總是女孩。在嚴格執行計劃生育的大城市，只有一個孩子，別無選擇，家長會（不得不）用心地栽培女孩，女孩獲得更多的教育機會。在初等教育上如此，高等教育上亦然。由於女孩在考試上有更多的優勢，她們在接受高等教育方面拉平了與男孩的差距，甚至還略有優先。

第三，計劃生育讓婦女擺脫了生育負擔之後，能有更多時間參與工作，在職場上劣勢減少，獲得財政獨立。

前一輪東京醫科大學爆出壓低女性入學考試分數線的醜聞，其解釋是「必要之惡」，即婦女生育後要休假甚至辭職，如果過多女醫生，則很可能出現無法填補的崗位空缺，對醫學界不利。這種做法當然是不對的，他們這麼做可能還有傳統的歧視因素，但其「必要之惡」的說辭也難說完全無理。

由於中國女性大部分只生一個，因懷孕而工作受影響的時間也少，用人單位也因此較願意聘請女工。女性有更多的入職機會，而且工作升遷也較少受到生育的影響。兩者結合提高了婦女在職場上的地位，幫助婦女獲得財政獨立，提高婦女的整體地位。

第四，一孩政策也粉碎了只能讓男孩傳宗接代的風氣，這從另一面提高了婦女的社會地位。

因此從提高中國婦女地位的角度，計劃生育又是功不可沒的。這種「壞政策帶來的好的副作用」並不罕見。

取消計畫生育，是否會影響壞政策帶來的好效果？

大家一直認為以前在美國南方的種族隔離政策是「壞的」，但它也帶來「好」效果。美國的種族隔離政策是「平等的隔離」。理想地說，是把白人與黑人的生活區隔開。如在火車上，設置白人車廂與黑人車廂，飛機上有白人頭等艙，也有黑人頭等艙。在背後的思維邏輯是不平等的，但至少在設計形式上，並非沒有嘗試平等地處理（當然實際上無法做到）。隔離政策的一個「好」效應，是把黑人生活隔離之後，幫助了一部分黑人在經濟上取得成功。因為白人不做黑人的生意，所以就留出生態位，培育出一批專注黑人需求的黑人企業家與專業人士。隔離也催生出大批黑人教堂與黑人社區，產生黑人領袖。現在美國的黑人社區能如此壯大，與以前的種族隔離有很大關係。

取消「強制性的計劃生育」當然越快越好。但如果從二孩政策，一下子跳到「鼓勵生三孩或更多」，很可能導致婦女地位的下降。至少在職場上，已經有很多公司因為擔心生育問題，重新開始不願意請女性。

專家提出的利用生育基金補貼婦女因生育而受損失，且不說這是否真能促進公司不歧視女性；即便可以，也無法保障婦女的工作升遷不受影響，更無法保證以上討論的其他婦女地位進步的成果不會逆轉。而且它帶來的重要爭議就是不公平。任何鼓勵生育政策的實質都是用不生育、少生育的人的錢，去幫多生育的家庭養孩子。不管有沒有生育基金都一樣。當然，中國專家說搞個生育基金，直接強迫人民交「不生育稅」，吃相更難看。

更深的憂慮還在於，中國政府這樣喜歡操控的政權很容易走向另一極端，出台其他政策損害婦女的權益，比如禁止婦女墮胎等。

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其實，當年設立計劃生育政策的初衷就是要人口減少，在資源有限的情況下，人口越少人均資源就越大。以中美國土面積大小相似，美國人口不到中國的四分之一。有人估算，中國的最佳人口是七億。現在中國的人口危機被誇大了。2017年，中國出生1,723萬人。每三年多生出一個英國的人口，與預期的人口頂峰還有一段距離。要自然下降到七億人這個「理想狀態」，還有漫長日子。

中國輿論對人口問題的逆轉是提出所謂「人口紅利」理論。該理論最早是說，中國因人口眾多，有源源不斷的廉價勞動力，所以在成本上可以長期比其他國家低，於是製造業能較長時間地留在中國。第二個出現的版本說，中國人口眾多市場大，巨大的消費市場帶來發展規模優勢，產品無論多劣質都有人消費，利用市場優勢也可以迫使其他國家「聽中國話」。第三個版本是中國人口多，所以樓市是剛需，一直有人「接盤」，人口不足，樓市恐怕會下滑。再新的版本是，人口下降會提早進入老人社會，未富未老，以後無人養老。總之，出發點都極為功利。

但按照這種説法，豈非人口必須一直增長，不能停下來？即便取消了強制性計劃生育，中國人的生育意願已經大大降低。中國人口減少將會是一個長期趨勢。中國只要硬扛過去人口老齡化與勞動力不足的階段，等到老年人一輩自然消逝（死了）之後，就可以達到新的較好的人口結構。即便現在中國有人口下降的風險，鼓勵少生還是值得堅持的方向。現在如果人口真能減少，不就是當年要達到的目的嗎？何必矯枉過正呢，再次人為干預呢？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航