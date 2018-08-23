想跟柯文哲「同框」的難度變高了，「柯P認同卡」上16項條件曝光

台北市長柯文哲最近為了年底選舉，話題不斷，先是拿房子去貸款2,000萬，上月底在12小時內獲得超過2萬筆小額募款，共募得了近4,100萬元。為了年底許多參選人喜愛找高人氣的他「同框」力求爭取曝光，柯文哲今（23）日則推出「柯P認同卡」，有簽名者才答應同台。

上月底的柯文哲的募資活動，在12個小時中還當機了3個鐘頭，總共獲得24,338筆，最後募得的40,931,360元整，也是台灣史上12小時內募到最高金額的一場募資。

而上週8月18日辦的「teamKP Let’s GO！活動」邀請有參加第一次募資的人參與首次大聚會，是免費活動。該場活動的演講，公開在社群上後，至今也獲得一萬多人分享，60萬人觀看。（演講逐字如下）

而對於近日不斷有友柯人士希望跟柯文哲同台，壯大選舉聲勢，但對象來自各黨各派，引發柯文哲「腳踏多條船」的質疑，選民也看不懂核心價值在哪，柯文哲昨天表示，已交代競選總部要擬出價值和主張，聲稱要簽「柯P認同卡」才能同框。

柯文哲表示他在思考，因為現在很多人要來照相之類，他要擬一個類似「進步價值、光榮城市」的政治上主張、價值，「如果你是認同我們的才來」、「如果你也不是支持我們的主張，我為什麼要跟你去做同框、照相？」

22日則有媒體詢問認同卡裡面會否列出「兩岸一家親」之類的？柯文哲當時連說「不會」，僅表示主要內容會像是對重陽敬老金的態度等，「我要寫一些比較特殊的。」媒體又問，簽這個認同卡會不會只是畫蛇添足、多此一舉？柯文哲只說，至少是一個障礙。至於此舉會不會變成自我設限？柯文哲表示，這就是減少一些麻煩。

而今天，柯文哲正式在臉書公布「認同卡」內容，總共有16項，包括「反對在負債情況下，發放重陽敬老金類型的一次性支出」、「反對佔用公共資源，支持必要的路邊停車收費」還有支持參與式預算、禁用一次性餐具等爭議不斷的政策。

柯文哲貼文中指出，「有很多候選人問我能不能一起合照，對我來說照張相沒有什麼問題，但我希望選民看到的不是我跟誰合照，而是誰願意跟我一起向大家許下承諾。我自己一直遵守這些價值與信念，我也期盼有更多人願意響應。」

對於這份認同卡，柯文哲的幕僚透露，經過內部討論後其正式名稱為「與公民一同改變政治文化之承諾」，且簽署對象是針對包括議員在內的所有市民。幕僚們說，就是「要選小學班長也可以簽」的意思。

對此，國民黨參選人丁守中對於「柯P認同卡」的說法回應指出，不要推出奇奇怪怪、五花八門的花邊事情，不要迴避辯論，首都市長選舉要把政績攤在人民眼前，經由公開辯論一起檢驗，別搞花邊新聞。

而民進黨選人姚文智則說，「看是認同什麼，是認同兩岸一家親嗎？是大家拿了這個卡，可以有通關密語，還是護身符嗎？柯市長要說明。」至於有沒有打算推「姚姚認同卡」？姚文智說，其實民進黨提名，包括幾位議員，這是台灣民主過去發展政黨政治，在過去威權體制下努力爭取來的目標，「提名就是一種認同」。

而日前傳出一直「為柯文哲說話」的民進黨現任議員高嘉瑜，被問到是否會簽「柯P認同卡」，她卻說不可能會簽，「這個認同卡沒有多大意義，就像結婚一樣，就算簽了也會離婚，不一定會同心，也可能貌合神離，簽這個只是形式，沒有什麼實質意義」。媒體追問，會不會簽「姚姚認同卡」？高嘉瑜也回應說，加入民進黨就是理念上認同。

Photo Credit: 中央社

對於被外界視為「友柯」的民進黨籍高嘉瑜、王威中表明不會簽。柯文哲受訪表示，他們這些現任的不用。針對外界質疑「柯P認同卡」是另類黨證，柯文哲只笑回一句「你看像嗎？」就沒有再多做回應。

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核稿編輯：楊士範