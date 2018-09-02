《第三者的誕生》：數位時代揭露外遇，感覺有如萬箭穿心

文：埃絲特・沛瑞爾（Esther Perel）

緊急反應

在婚姻故事中，婚外情曝光是一個關鍵時刻。發現後的震驚，會刺激我們爬蟲類腦的部位，觸動原始反應：應戰、逃跑、或蜷縮不動。有些人會嚇呆了，站著無法動彈；有些人會唯恐不及地逃跑，希望逃離這個混亂局面，重新在生活中取得某些掌控權。大腦邊緣系統啟動後，短期的生存原則將超越深思熟慮的決定。我通常會請他們注意，必須把對婚外情的感覺與對夫妻關係的決定分開處理，雖然在這個階段並不容易做到。常見的是，他們一時衝動的反應，雖然是出於防衛本能，足以在瞬間摧毀累積多年的良好婚姻資本。身為治療師，我也必須注意自己的反應。外遇故事會引發大量情緒，包括同情、妒忌、好奇、憐憫等，但也會出現批判、憤怒與厭惡。情緒受到影響是自然的，但是讓情緒投射出來卻於事無補。

我把婚外情發生後的療癒過程分為三個階段：危機期、建立意義期和願景期。吉蓮和科斯塔正處於危機期，這時要注意不應該做某些事，這與他們應該做的事同等重要。這是脆弱時刻，需要提供一個安全且不帶批判的容器，來安頓在他們內心和他們之間狂亂四竄的強烈情緒。這時，他們需要冷靜、清晰感與結構，也需要保證和希望。在隨後的建立意義期，我們將有時間探索婚外情如何發生，以及他們在故事中分別扮演什麼角色。在最後的願景期，我們要了解他們面對怎樣的未來，無論他們最終是合是離。然而，現在我們是身處急診室，需要進行急症分類，決定目前最需要關注什麼？誰可能有危險？比如涉及聲譽、心理健康、安全、子女、生計等。

身為第一個回應他們的人，我會盡力支持他們，有時會每天給予輔導。這有助於處理現代夫妻的孤獨感及外遇的恥辱，因為治療師往往是在事件發生初期唯一知道情況的人，因此能在他們崩潰時提供穩固的支持基礎。

一切都那麼紛飛凌亂，兩個人緊抓著一個事實，就是他們一直都生活在不同的現實之中，但是卻只有其中一人知道這個真相。在人生其他事件中，也許除了死亡與疾病之外，沒有一樣能具有如此巨大的毀滅力量。婚姻治療師米雪・賽因克曼（Michele Scheinkman）強調，現在必須設法維繫夫妻之間的經驗差異，這是他們兩人無法自行做到的。

我有個方法會在輔導中使用，也會在與案主通訊時使用，就是鼓勵他們書寫，以此作為一種抒發方式，無論是寫日記，寫給我，或寫給對方都可以。劄記書寫是一個安全的宣洩方式，也毫不受限。信函書寫則較需要細心謹慎並需要修改。夫妻可能需要分別接受指導以便能適當地遣詞用字。有時，我會在輔導時讀出他們的書信，有時他們會傳送給對方，並寄送副本給我。兩個受傷的心靈在互寄書信時，我身為見證者，往往深感親切動人。書信能提供一個截然不同的窗口，從中了解他們的婚姻關係，這是治療室內的輔導所無法看到的。

接著發生的事，我多少已經預料到。吉蓮和科斯塔對我說，自從發生這次事件後，他們做了多次極為深刻和誠實的交談，並常常談到深夜。他們坦誠說出過去的事，包括未能滿足的期望、憤怒、愛情及其他兩人之間的事。他們聆聽對方傾訴，為此哭泣、爭論，他們也做愛，做得也不少（因害怕失去而激發渴望，這顯得有點怪異）。正如我的同行特里・雷爾（Terry Real）常說的，他們再次彼此面對面生活，就如我們當年開始戀愛時那般，我們是在後來才改為肩並肩生活，忙碌於應付婚姻中的日常事務。

背叛之前曾有真愛

婚外情曝光足以耗盡心神，我們因而忘記在兩夫妻的漫長人生故事中，這只是其中一個章節。劇烈的創傷將退散，療癒過程必然會開始，無論這需要多長時間，也無論他們最終是合是離。震撼感具有一種收緊效果，就如肚子挨了一拳一樣。我的任務是協助夫妻喘一口氣，在他們更為寬廣的夫妻關係景觀中，重新找尋他們的位置。我的第一個步驟（有時甚至在第一次面談時就採用），就是請他們分享他們如何相遇的往事——這才是他們原本的故事。

吉蓮是在修讀法學院最後一年時，與科斯塔墜入愛河。當時他把電單車停在圖書館外，邀請她一同去騎車兜風。他個性大膽、豪爽、友善，還有一口異國情調的口音，深深吸引了吉蓮。她於是馬上跳上了車座跟他出發，連自己也不明所以。

她深情地形容他猶如一座「火山」，不害怕衝突和對抗，對生命也具有一種不加掩飾的熱情。她自認是個不愛爭吵的人，過度表現出實用主義的特質。她說，「科斯塔適合我，他鼓勵我拋開新英格蘭式的得體，盡量隨興一點。」

在結識科斯塔之前，吉蓮已經和克雷格（Craig）訂婚。克雷格是沃頓商學院培養的工商管理碩士，他將會接手家族生意。但是她一直猶疑不決，「克雷格需要我愛他多過於他愛我。」他們最終解除婚約，因為吉蓮覺得「我希望被愛」。

她的地中海男人愛她，也知道如何顯露他的愛意。為了這個自信、優雅和獨立的女人，他感覺受盡折磨。他解釋說，「我剛來美國不久，而她是百分之百美國人的特質。」她與他童年時代的女性截然兩樣，那些女人的丈夫在外拈花惹草，在家欺凌妻子，她們如果能承受丈夫一輩子的欺壓，就算是強者的表現了。

吉蓮提到，她一向認為前未婚夫克雷格具有絕對的自私心態，因此總有一天會對她不忠。他不是一個願意優先照顧別人需要的人，即使是吉蓮也不例外。她選擇科斯塔，最主要原因是她肯定科斯塔沒那麼自私。她的「直覺」如此認為。她信賴科斯塔的忠誠，她怎麼可能錯得那麼離譜呢？

他們在他家鄉帕羅斯島成婚，那裡有白色的牆，藍色的涼篷，紅瓦的屋頂，還有盛開的粉紅色九重葛。她看著頭髮修飾完美的媽媽步履蹣跚而快樂地跳著西塔基舞，她深深確定，放棄擁有一流學位和一流家世的男人，而嫁給一個一生都會愛護她的男人，是個正確的抉擇。她受到當時思潮的影響，不顧母親的擔憂，背離上一代人的模範婚姻，追求自己的理想伴侶。

當科斯塔的祕密戀情曝光之後，吉蓮感受到強烈的幻滅。這個事件不只傷害了她，也破壞她的整個信念系統，因為這事件完全違背今日婚姻所抱持的某些最重要假設。今日的婚姻是一個神話城堡，我們在裡頭可得到所想要的一切。婚外情把它摧毀，使我們感覺再無任何依靠。也許這在某個程度上足以解釋現代的外遇何以會造成巨大痛苦。它不是一般的痛苦，而是一種心理創傷。

數位時代揭露外遇

無論我們是毫無防備，或者一直都在注意各種蛛絲馬跡，都無法以充分的心理準備來應付事件的曝光。經過多年疑慮之後，吉蓮有一天見到科斯塔忘了帶電腦出門，她說，「我終得一看，而看了之後就再無法停下來。」

她把這天稱為「D Day」（譯註：軍事術語，指發動攻擊的日子）。她坐著仔細搜索整部電腦，那些圖片擊垮了她。數以百計的相片，來往電郵，向對方表達的渴望；科斯塔八年來的婚外情鮮明地展現在她眼前。若是在幾十年前，她發現的可能只是大衣口袋裡的一個電話號碼，衣領上的脣膏印，一個裝了書信的舊盒子，或者從某個多話的鄰居口中得知。萬一被抓到，科斯塔會向她解釋，特意隱瞞某些事實以保護她，或保護他自己。今天，拜科技的儲存能力所賜，吉蓮能接觸到丈夫隱藏的戀情，深入了解其中令人灼痛的細節。她能細細品嘗自己的屈辱，也能牢記一頁又一頁痛苦的電子證據。

數位時代的背叛事件，感覺有如萬箭穿心。她看見他們大嚼生蠔，在陶斯餐館裡開懷大笑，阿曼達還擺出誘惑的姿勢。還有一張是他們一同騎上他的山葉電單車的相片，阿曼達戴著吉蓮的頭盔，另外還有一封電郵是關於希臘浪漫之旅的行程表。電腦中無窮盡的文字，細細羅列阿曼達人生中的點滴片段。

吉蓮眼中所見已經夠多，但她所想像的更是無窮。他親吻她，手指戴著婚戒，一手置於她胸前。她回憶起去年聖誕聯歡會上，阿曼達看著科斯塔和她自己的眼神。她盡量不去想，自己其實「像個白痴」。她想起某晚科斯塔邀請她來家裡吃晚餐，阿曼達稱讚她做的巧克力慕斯蛋糕，而她則扮演熱情的主人，「我真笨。」現在她不免猜測，「當晚吃飯時他有沒有在桌子底下將手放在她膝蓋上？第二天工作時是否笑著談論這件事？」種種影像一再重複，未曾減弱，一個去了，一個又來。

我想應該可以說，今天大部分婚外情都是透過科技而被揭發的。現在的揭發，還會以生動的圖像呈現，有時還可即時看見其發生。吉蓮去查看科斯塔的電腦還算是有意圖的行為，另外還有一些情況卻是由科技自動傳送，在無意間發現。可能是妻子忘記把iPad 帶出門，讓本無疑心的丈夫看到她與正要見面的情人之間的文字對話；妻子帶了嬰兒去度週末提早回來，雖然手裡明明抱著嬰兒，但家裡的嬰兒監護器卻傳來難解的呻吟聲；男人安裝貓攝影機本是為了確保寵物平安，卻因此無意間看到女友與陌生人在喝醉酒後胡搞一通。

元旦凌晨時分，庫柏（Cooper）在柏林一家夜總會跳舞，手機螢幕突然亮起，出現他女友在紐約另一家舞廳和男人貼身熱舞的畫面。他的好友附上說明，「你好哇，只是告訴你一下，我剛好看見艾美（Aimee）和個不知什麼傢伙親熱喔。」

今天，任何人都可以當駭客。多年來，昂恩（Ang）都喜歡觀看色情影片，欣妮（Sydney）認為「這是他自己的事」。但是到了他明顯對她完全提不起興趣時，她覺得這事現在和她有關了。她某個女性朋友告訴她，有個間諜軟體可以用來追蹤男友的線上活動。「我就坐在電腦前看這些影片，知道他同時也在看，而且連看幾個小時。這把我惹火了，於是我開始學色情影片女郎的衣著和姿態，希望能贏回他的心。可是最終我卻感覺遭受背叛，不只是他背叛我，更是因為我背叛了我自己。」

你無須再僱用私人偵探，你口袋裡就有一個。也許是不小心按到發送按鈕，「為什麼老爸傳了張裸體相片給我？！」電話響起顯示情人來電，「怎麼背景中還有一陣喘息的聲音？」信用卡詐騙部門傳來「異常活動警示」，「可是我從來沒去過蒙特婁啊？」

而在這花樣繁多的科技舉報事件中，別忘了還有全球衛星定位系統這個奇蹟。塞薩（Cesar）對德魯（Drew）起疑心已經有段時間，認為他經常去健身房那麼久，未必是待在舉重室。「他如果都在舉重，應該會看見他身體多長些肌肉！我知道他還會去桑拿浴，但是他待那麼久不會融掉嗎？」由於他怕跟蹤他會被看見，於是就改而跟蹤他的手機。他發現那個小藍點只在健身房停留三十分鐘就離開，前往市區去了。

愛情的兩面

這些器材不只會透露祕密，還會儲存數位紀錄。吉蓮對我說，「這是一種執迷，接近病態。我不斷的讀這些電郵，希望全部讀完。他們一天可以發好幾百條簡訊，從清晨七點到半夜發個不停。這婚外情無時無刻不在，充滿我們的生活。他寫這些簡訊時，我是在做什麼？二○○九年八月五日，九點到十二點之間，我們在慶祝我五十一歲生日。他是否在為我唱生日快樂歌之前跑到廁所傳簡訊給她？或者是在唱完歌之後？」

外遇直接攻擊我們一個最重要的心理結構：我們過去的記憶。它不只奪走夫妻的希望和計畫，也對他們過去的歷史添加了一個問號。如果我們對過去的事無法肯定，又不知道將來會發生什麼，我們還能擁有什麼呢？心理學家彼得・法蘭克爾（Peter Fraenkel）強調，遭背叛的伴侶是「僵硬地受困於當下處境中，被一波又一波婚外情的殘酷真相所淹沒。」

我們明瞭未來是無法預知的，但卻期望過去是真實可靠的。遭所愛的人背叛後，我們因而喪失了一種「融貫敘事」（coherent narrative），按精神科醫生安娜・菲爾斯（Ana Fels）的定義，這是「協助我們預測與調節未來行動和感覺，〔從而創建〕一個穩定的自我意識的內心結構。」她在一篇描述各種關係性背叛的侵蝕效果的文章中指出，「奪走某個人過去的故事，也許是所有背叛行為中最為嚴重的一種。」

執迷於挖掘婚外情的每一個細節這種行為，其背後有一個祈求重新建立過去人生脈絡的存在需要。人類是創建意義的生物，我們需要依賴一種融貫性。各種詰問、幻象重現、循環不息的沉思、高度警覺，都是散亂的人生敘事力求完整拼合自身的表現。

吉蓮說，「我覺得自己破碎不堪。我的思維不斷來回變化，掠過整個時間線，調整記憶並將新的內容嵌入其中，這樣我才能重新與現實同步對齊。」

菲爾斯用兩個螢幕的影像為比喻：人們在一邊不斷檢視他們所記得的人生，另一邊則查看新發現的版本。一種孤立感也因此悄然滋生。他們不止對不忠的伴侶感覺生疏，也會對自己感覺生疏。

這種真相的危機，在電影《愛是您・愛是我》（Love Actually）有心酸的刻畫。艾瑪・湯普遜（Emma Thompson）飾演的凱倫（Karen）悄悄回到房間，細想為什麼她看見丈夫哈利（Harry）買的金項鍊並沒有在她剛打開的聖誕禮物中。她的禮物是一張瓊妮・密契爾（Joni Mitchell）的唱片。影片在播放其歌曲時，畫面切換到哈利的年輕祕書，穿著性感內衣，戴上項鍊，然後又回到淚痕滿面的凱倫，看著梳妝檯上的家庭照，回想著相片所展現的她的人生。瓊妮這時唱道，「我回想的是愛的幻象／我真的不知道愛為何物。」

吉蓮的雙螢幕經常是限制級的。「我們的性愛和他們的性愛比較。我的身體，她的身體。我所愛的他那雙手，正在撫摸著她，他的嘴脣親吻著她。他在她體內，用難以抗拒的聲音說她多麼性感。他們是否特別喜歡某些姿勢？他們的性愛有更好嗎？他是不是輪流和我們做愛呢？」

她的婚姻和她的記憶已經被滲透。婚姻和記憶曾是她舒適感和安全感的來源，現在卻變得不確實，糾纏不清。即使是快樂的時光，也無法溫柔地回憶，婚姻和記憶都已汙染。科斯塔堅持說，當他與吉蓮和孩子一起時，都是全心全意的，人在，情感也在。他肯定地說，他們同在一起的人生並非虛假。然而對她而言，感覺卻「有如哈哈鏡」。

科斯塔耐心回答她的問題，他們的對話有助她重建一個完整的人生年表。他試圖安慰她，多次表達心中悔恨。他是否將永遠受此折磨？他是否將愧疚一生？從他的觀點看，一切都很明朗，「我要與你重建關係，而不是不斷重複說這些事。」我向他解釋說，重複有助於重建融貫性，這是治療的本質。但是隨著時間一天天、一週週過去，他開始表現出不滿，吉蓮也一樣。

她對我說，「他求我忘掉過去，往前看，但我覺得他貶低了我的痛苦。我一直覺得我是在水車上，一會兒露出水面呼吸空氣，望見了未來；一會兒又被拉回水底，如果我不回到水面，我就會死掉。」

私通者雖然懊悔，可惜和解並不會那麼順當，破碎的心需要長時間才能復元。「你以為只要你肯負責任，道歉，說十次萬福馬利亞，你就算盡力了？」她說，「這對你行得通，對我卻行不通，我還是想要再聽。」許多夫妻都會落入這種處境中，我也向科斯塔解釋，在這個危機期，出現這種情況是意料中事。吉蓮這麼做，並非為了惹惱他。「你知道這件事已經八年，她卻是剛剛知道，她需要了解的事還有許多。」如果她在三年之後還是這般無休止地詰問他，那才算是個問題。

相關書摘 ▶《第三者的誕生》：當愛情與性慾分離時，男性渴望的是什麼？

書籍介紹

本文摘錄自《第三者的誕生：出軌行為的再思》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：埃絲特・沛瑞爾（Esther Perel）

譯者：洪保鎮

偶像級伴侶關係治療師兼暢銷書《情欲徒刑》作者埃絲特・沛瑞爾再度運筆，透過外遇鏡頭窺看伴侶關係，並提出爭議性觀點。

只要一場婚外情，就足以奪走夫妻之間的美好關係、幸福、認同感。如此普遍的行為，但人們對其理解卻十分膚淺。對於這個源遠流長，人們普遍避而不談，但卻都普遍奉行的禁忌行為，我們該如何理解？人為何會出軌——即使連幸福婚姻也難以倖免？婚外情為何傷害如此之深？每當我們說到「外遇」這個字眼時，我們到底說的是什麼？是否存在絕對不會發生婚外情的婚姻？我們可否在同一時間愛上好幾個人？婚外情是否可能有益婚姻？對婚姻抱有浪漫期待，會否反而導致我們背叛伴侶？沛瑞爾在本書中描述多個真實故事，並從心理與文化分析角度切入，格調明快而又引人入勝。

過去十年來，埃絲特・沛瑞爾周遊多個國家，輔導過數百對面臨婚外情變故的伴侶。她認為，背叛行為固然帶來傷害，但這是可以治癒的。婚外情也可能讓雙方再次建立新的婚姻關係。只要方法得當，夫妻都將能在這個猛烈的人生經驗中成長，無論他們最終是和解或分手。

沛瑞爾認為，婚外情讓我們對現代婚姻關係所學甚多——認識到我們在期望什麼，想要什麼，覺得自己應當得到什麼。婚外情打開一個獨特的窗口，我們從中可窺見自己內心與文化中有關愛情、誘惑與承諾的觀點。沛瑞爾從多個角度探討犯禁之愛，與讀者對形形色色的現代婚姻共同展開一場誠實袒露、啟迪人心及趣味盎然的探索之旅。

《第三者的誕生》充滿閃亮的智慧，並提出一個大膽的架構，讓我們對錯綜複雜的愛情與渴望有所洞悉。正如沛瑞爾所說：「愛都是糾纏不清的，外遇更是如此。然而，外遇也是一個無可比擬的窗口，讓我們能夠窺見人類心中的裂縫。」

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航