理專不告訴你的那些事（二）：為什麼基金業者不願意談風險？

文：黃琛為

如果你考過駕照，一定會知道去駕訓班第一天，絕不會把練習車開上路，會先在駕訓場永無止境的繞圈圈，學路邊停車（貼紙對到圈圈後方向盤左轉兩圈半），學在不同狀況時該如何應對，掌握處理狀況的能力後，才會讓你開上路，享受迷人的風景。

專業的駕訓班課程，絕不會只跟你宣傳路上的風景有多美、開車有多自由，然後不告訴你開車時可能遇到的狀況與排除方式，就把你一個人丟在馬路上。

為什麼基金業者不願意談風險？

其實，不管是學哪項技藝，都要先有處理危機的能力後，才能享受這個活動所帶來的樂趣。同樣的，在你學習投資前，也應該充分理解投資背後所帶來的風險與處理方法後，才開始享受投資所帶來的樂趣。

一個投資者不知道該如何處理風險，便帶著資金進入金融市場，就好像第一天去駕訓班時就直接把車子開到路上，連油門和剎車都分不清楚，在路上橫衝直撞，很可能就晚七天回家了。

那麼，我想請問，你在投資基金時，理專、銷售平台有沒有和你認真的談過「風險」這件事呢？

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為什麼沒有？這個問題的答案很簡單，只要你了解基金的運作方式就不難理解，也就是「手續費」。為什麼手續費收入會造成基金業者與客戶極大的利益衝突？ 因為現在計算基金業績與銷售獎勵計算的基礎，都是採「基金流量」而非「基金存量」。

什麼是基金流量？如果你用一大筆錢買了基金，你又頻繁進出（一、二個月一次，甚至時間更短），你一定是理專眼中的VIP。因為你一直在為他創造業績的新流量，這些新業績的手續費收入是計算責任額、業績獎金的依據。

基金存量的概念，就是你累積投資的金額，如果你買了基金不去動它，沒有買進贖回，那你可能不會太受歡迎。因為你的存量是有，但沒有流量，不會為理專帶來新業績。假設你買了一支基金，好幾年不買也不賣，基金業者就只收的到第一次的申購費與之後每年的管理費，再也沒有其他收入，那他們要賺什麼錢呢？

參與的投資人越多，他們的收入也就越多。因此，為何網路上的財經媒體如新筍般不斷冒出？因為要有內容去刺激投資人做交易，做投資人喜歡看的節目、喜歡看的文章，引誘投資人進入老王基金、小李股票等。

圖片來源：作者提供 看哪～騙局、騙局，到處都是騙局。

於是，為了使更多新投資者掏出資金、舊投資者頻繁交易，基金業者不斷宣傳哪支基金有更高的收益、有「專業分析機構」看好他、「獨門」基金投資法（數據複雜手續繁複，但目的都是讓投資人頻繁操作）。

這些方法都不到能保證你獲利，唯一能保證的，就是券商和理專的業績獎金。

既然他們不願意談，那你聽我說個故事

各位讀者朋友們，你以為他們在意你的獲利？他們更關心自己的。何況對每個客戶進行財商教育太辛苦了，又無利可圖，沒人想做吃力不討好的事情。

那為什我會不斷地寫文章告訴你們這些內幕？其實與其說是教育，倒不如說是經驗分享。我寫的每篇文章，都以自身的經驗出發，希望我能把投資上吃過的虧做系統化的整理，幫助投資市場的新手少走一點彎路，僅此而已。

前幾年台灣震驚全球的「外匯青年軍」就是打著高收益、低風險的套利交易來拐騙台灣民眾，成功圈錢200多億。人再崇高也還是人，會受到利益吸引。那些市場上肥美可口的報酬，都是引誘你入坑的誘惑。唯有投資人在進入投資市場時，不再受到報酬率的誘惑，而是先認清楚其中的風險，他的投資才會正確地踏出第一步。

唯有能抗拒誘惑；理性思考才能避開投資陷阱，專業的理財專家都不願意對民眾進行財商教育，唯有投資人主動認知，自立自強才有可能在投資市場上獲利。

投資的目的，不再於與他們比較報酬率，只要投資能符合自己的財務目標，我認為就是好的投資。

參考資料：《綠角基金8堂課》、商周財富網〈基金老是賠錢的真相〉

延伸閱讀：理專不告訴你的那些事（一）：破解基金業者話術的七個關鍵數據

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