斷交啟示錄（加勒比歐非篇）：說拔就拔，中國劍指美國後院

選在蔡英文總統出訪回來不到12小時，中國就拔掉薩爾瓦多這個邦交國。除了時機點聞得出濃濃的戰意，還需要更深一步去推測戰略意涵。薩爾瓦多絕對是打台灣給美國看的一步棋，這也預言了接下來中美貿易大戰，台灣必然夾在兩強之間的為難。

拔台邦交國薩爾瓦多，中國劍指美國後院

中華民國除了薩爾瓦多，還有17個邦交國。為什麼偏偏是薩爾瓦多？中南美洲總共有六個邦交國，去除薩爾瓦多，具有指標性的三個國家分別是宏都拉斯、瓜地馬拉還有尼加拉瓜，在人口與面積上都相對有影響力。瓜地馬拉的邦交更是早就傳出警訊，不但拒絕在國際場合幫台灣發聲，跟中國也有相當多往來。相對來說，瓜地馬拉的邦交絕對比薩爾瓦多緊張，但是中國挑選的卻是薩爾瓦多，這擺明了就是你以為安全的，我要拔就拔，你以為危險的就更不用說了。

中南美洲過去幾乎都是中華民國的邦交國，因為那裡是美國的後院。中南美洲上方就是墨西哥，隔著加勒比海往北就是美國佛羅里達，美國當初為了防止共產勢力滲透，千方百計扶持反共政府上台。因此各國態度上非常反共，才會拒絕跟中國建交，維持與中華民國的邦交。自從2017年巴拿馬改跟中國建交後，美國國務院就已經多次示警，美國在中南美洲的影響力正在下降，尤其是總統川普（Donald Trump）上任後，多次打擊中南美洲非法移民，都讓這些地區人民相當不滿。

中南美洲擁有關鍵的戰略地位，位處太平洋跟大西洋的交會地。這次薩爾瓦多改跟中國建交，其中就有港口投資計畫，位於薩爾瓦多東部的聯合港（Port of La Unión）。美國就曾示警，稱中國打算將其作為軍事用途，雖然一切還言之過早，不過將中南美洲地圖攤開，中國已經先拿下哥斯大黎加跟擁有運河的巴拿馬，之前還曾經一度大張旗鼓盛要參與尼加拉瓜大運河計畫，也是為了打通大平洋跟大西洋。

另外一再傳出邦交危殆的瓜地馬拉也是跨兩洋的國家，一旦與這些國家建立緊密的邦交，自然可以藉兩洋相通之便，舉得關鍵的地理、商業與軍事利益。

薩爾瓦多的港口一旦也由中國所用，對美國南部門戶就是威脅。當然現推估都還太早，畢竟就連古巴要不是一度有蘇聯運送飛彈，單憑傳統軍力對美國也不構成威脅，但是如果中南美洲跨兩洋的國家都改與中國友好，讓中國的勢力能夠深入中南美洲，對美國肯定都是芒刺在背。

Photo Credit:蔡又晴提供

教廷與史瓦帝尼，難以捉摸的利益偏好

除此之外，已經有一系列前文盤點過中華民國邦交國，還剩下歐洲的教廷、非洲的史瓦帝尼，以及加勒比海四個邦交國，海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞納丁。到底這些國家的邦交穩定性又是如何？中國已經點名史瓦帝尼，希望來個非洲大統一，這個威脅成真的可能性不低。

史瓦帝尼是個內陸國家，被南非跟莫三比克包夾住，雖然皇室風格奢華，但是民眾經濟水平並不高，平均壽命還不到40歲，貿易對象主要是南非，政治形態是君王統治。簡單講，這個國家就是國王一句話說了算，這樣的國家，中華民國有甚麼籌碼可以拉住它？除了極盡討好國王家族之外，幾乎毫無籌碼，其他民主國家，還可以從意識形態來下手，或是針對關鍵戰略利益來進行遊說，但是對史瓦帝尼集權的國王來說，只要滿足國王一個人的喜好，幾乎就等於拿下了史瓦帝尼了。

另外一個邦交國梵蒂岡教廷，也是很難判斷，主要是因為教廷是以宗教立國，它跟一般國家考量國防經濟不同，也因為它的利益不是傳統重視的戰略、經濟或是政治，反而讓人更難捉摸。

教廷的地理位置就在義大利當中，其他國家也不可能越過義大利侵略教廷，過去維持跟中華民國邦交的理由，主要是因為共產黨反對宗教，強調無神論。隨著中國境內宗教逐漸恢復，天主教徒正在大幅增長。相對之下，台灣缺乏籌碼去說服教廷維持邦交，尤其當中國同意對天主教徒給予更好的宗教條件，很難想像教廷會為了台灣放棄中國，畢竟邦交只是一個世俗的象徵，對教廷來說，站在宗教救贖的角度，還是需要能直接牧養中國的信徒，這才是教廷存在最重要的意義。

加勒比海四邦交國，仍須仰賴國際奧援

最後提到加勒比海的四個邦交國。海地也有專文討論過，因為本身天災人禍不斷，急需大量資金重振國家，台灣是否還有這麼豐裕的資金去協助海地，令人懷疑？

聖克里斯多福及尼維斯本身以離岸金融跟農業為主，人口只有五萬人，國土面積261平方公里，影響力有限，對台灣依賴度也不高。聖露西亞同樣也是小島國，以觀光與金融業為主，台灣雖有農業技術團支援當地，但是是不是能用這些援助綁住邦交，也需要再思考；畢竟中國還沒有正式對這些國家伸手。

聖文森及格瑞那丁最主要的產業為農業跟旅遊業，沒有軍隊。這些島國的共同特徵是缺乏關鍵戰略位置，因此不會得到大國的庇護，中國的經濟力自然會有很大的磁吸效果。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航