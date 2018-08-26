憂鬱症不是轉念就會好，把握黃金90天、規律服藥是關鍵

近日一宗接著一宗駭人聽聞的社會案件層出不窮，無論是民眾還是媒體，經常馬上懷疑兇嫌可能有精神上的問題，甚至直接與精神病患劃上等號。醫師表示，故佈疑陣、清理現場、製造不在場證明，其都遠超過自始的暴力，ㄧ般精神病人是無法做出如此縝密的犯案計畫，因此不該隨意把凶殺嫌犯與精神病患混為一談。

別把精神病與凶嫌化等號 汙名化恐使精神病成社會隱憂

中華忘憂草身心健康促進協會創辦人、林耕新醫師表示，廣義的精神病人是大家一眼即能看出，如喃喃自語、精神狀態不佳等精神狀況，其往往不是最大的問題。看不出的精神病患者，才是真正潛藏在我們生活周遭最大的隱憂。而當社會事件發生，大眾常常將事件與精神疾病作連結，不僅將精神病人汙名化，同時也讓更多看不出有精神疾病者，找到可循的方法，進而產生模仿效應。因此媒體在報導時，應呈中性且客觀，避免使用過於激烈的語言，且民眾平時應多關心身旁親友的情緒，才能預防憾事發生。

社會新聞案件中，經常有家屬不願讓憂鬱症患者持續服藥，使疾病未受控制而造成憾事發生。林耕新醫師說，憂鬱症患者多因無病識感、不曉得藥物作用，或者因藥物產生頭暈、噁心、嗜睡、注意力無法集中等副作用，部分甚至因感受不到藥物效果，所以導致服藥順從性差。另外，病人自認狀況穩定而自行減藥、甚至是停藥的例子更時有所聞。

林耕新醫師強調，憂鬱症的治療應把握黃金90天，若中斷治療是件非常嚴重的事，其五年內復發率高達九成，且容易產生血清素戒斷症，出現類似感冒的徵狀。直到病人跑遍各科別遲遲不癒，再度回到身心診，就得重頭開始治療。

Photo Credit：懶人經濟學 林耕新醫師指出，過往使用抗憂鬱劑，病人不僅容易出現頭痛、失眠、噁心等副作用，也易引發認知功能障礙。

新型抗憂鬱劑通過健保給付 助減緩生理不適、降低認知功能障礙

林耕新醫師指出，過往使用抗憂鬱劑，病人不僅容易出現頭痛、失眠、噁心等副作用，也易引發認知功能障礙，導致病人在工作、學習以及生活品質大受影響。而目前通過健保給付的新型抗憂鬱劑，能減緩生理不適，並降低認知功能障礙發生。

林耕新醫師分享，他曾收治過一名罹患憂鬱症的女性，一開始也是服用傳統的抗憂鬱劑，因長期飽受身心理的不適，使其病況加劇。經友人介紹至診所就醫，在服用低劑量新型抗憂鬱劑後，再度回診時，該名女性自述其腦袋變得更清楚，且病況改善效果相當顯著。現在每周也規律的前來回診，病情控制相當得宜。

不說鼓勵的話 陪伴就是最大的協助

當遇到情緒低落，或是罹患憂鬱症者，我們總會以「你要加油」、「你不要胡思亂想」、「要正向積極」、「你就是太閒」等來激勵他們。然而，林耕新醫師說，很多憂鬱症病人都已經過於努力地勉強自己，因此當我們自以為是鼓勵、關愛為出發點，告訴對方這些話，聽在憂鬱症病人的耳裡，其實都是指責及要求，進而使其更深陷在否定自我的情緒裡。因此在門診中，他不會問病人情緒低落原因，因為心理健康促進比憂鬱症防制更重要，而會詢問「你的生活有沒有發生什麼好事？」，來協助他們換個角度面對問題。

林耕新醫師說，憂鬱症儼然是現今社會的文明病，除了藥物治療外，透過快樂指數量表，讓病人每天早中晚做一件自己認為快樂的事情，並且將其記錄下來，讓自己從日常生活中治癒自己。而身旁的親朋好友，最重要的就是陪伴，讓他們知道自己並不是孤軍奮戰，且不需要立刻擺脫憂鬱，對憂鬱症病人而言就是最大的協助。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航