「他們沒人出現」為什麼不能寫成「All of them didn’t show up」？

《All’s well that ends well》是莎士比亞著名喜劇,中文譯成《終成眷屬》。這句話直譯是「事情結局好,之前的種種都算好了」,常用來安慰處於挫折中的人。

All一字當主詞很常見,例:All’s ready. We can set out on time.(全都準備好了,我們可以準時出發。)

看到這裡,可能會出現兩個疑點,

疑點一:為什麼一律縮寫成all’s,而不用all is呢?

解:一切淵源就是出自莎翁喜劇,大家後來都直接用縮寫的all’s了。

疑點二:all的後面的be動詞怎麼是用is,而非複數形式的are?

解:all在指事情或抽象概念時,視作單數;例句中的all指的是出發前要準備的行李,all將東西化為全體、視為一物,故be動詞用is。

All的用法地雷其實不少,一起看看。

地雷1:all…not ≠ 全都沒有

他們昨天全都沒有出現。 (X)All of them didn’t show up yesterday.

(O)None of them showed up yesterday.

全部都沒有出現,意即「沒有人出現」,用none of them很清楚;如果用all of them didn’t或not all of them表示,會變成「不是全部出現」,即有的出現、有的沒出現,意思不一樣。

地雷2:All +子句 + be動詞 + 原形 V

除了不斷地抱怨,他什麼也沒做。 (X) All he does is keeping complaining.

(O) All he does is (to) keep complaining.

這是錯誤屬於「高級錯誤」,也就是程度很好的人也可能會犯,因為它和我們一般文法直覺不一樣。

在這裡是強調用法,強調他什麼都沒做,只是一直抱怨,其中to可省略,這句也可以這樣說:「(To) Keep complaining is all he does.」強調意味明顯減弱。

這句子比較容易錯,再看一個例句:

All he has to do is apologize to your friend.

他要做的就只是向你的朋友道歉。(強調他最需要做的就是道歉,而非其他事。)

地雷3:All+所有格

我的祖父在這個小鎮住了一輩子。 (X)My grandfather has lived in this small town his all life.

(O)My grandfather has lived in this small town all his life.

中文裡我們會說他的所有人生、他的所有一切,但英文的詞序不一樣,要先說all,像all his life,all the people。

