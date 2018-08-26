【漫畫】年輕的普契尼為了買菸，連教堂管風琴都拆下來賣

文：洪允杓

Photo Credit：原點

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書籍介紹

《寫給年輕人的古典音樂小史：連乖戾的貝多芬都萌得不要不要》，原點出版

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作者：洪允杓

譯者：林芳如

Q版漫畫，連乖戾的貝多芬都萌得不要不要。讀古典音樂，精神好棒棒！

一點Q+一點幽默，學習沒在怕。不是沒有求知慾，不是沒有上進心，但將近300年的古典音樂史，真心需要一個讀了不厭世，甚至一不小心就愛上的新世代讀本。本書作者洪尹杓（Hong Yunpyo）為韓國大學漫畫創作系專業教授，他曾經是古典音樂麻瓜，在法國求學五年，接觸了音樂、建築、哲學等歐洲文化，立志要用對年輕人超有感的漫畫畫風，幫助大家進入無敵好聽的古典音樂世界。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航