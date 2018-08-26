- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
2018/08/26, 藝文
【漫畫】年輕的普契尼為了買菸，連教堂管風琴都拆下來賣
Photo Credit：原點
我們想讓你知道的是
本書作者洪尹杓（Hong Yunpyo）為韓國大學漫畫創作系專業教授，他曾經是古典音樂麻瓜，在法國求學五年，接觸了音樂、建築、哲學等歐洲文化，立志要用對年輕人超有感的漫畫畫風，幫助大家進入無敵好聽的古典音樂世界。
唸給你聽
powerd by Cyberon
文：洪允杓
書籍介紹
《寫給年輕人的古典音樂小史：連乖戾的貝多芬都萌得不要不要》，原點出版
．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。
作者：洪允杓
譯者：林芳如
Q版漫畫，連乖戾的貝多芬都萌得不要不要。讀古典音樂，精神好棒棒！
一點Q+一點幽默，學習沒在怕。不是沒有求知慾，不是沒有上進心，但將近300年的古典音樂史，真心需要一個讀了不厭世，甚至一不小心就愛上的新世代讀本。本書作者洪尹杓（Hong Yunpyo）為韓國大學漫畫創作系專業教授，他曾經是古典音樂麻瓜，在法國求學五年，接觸了音樂、建築、哲學等歐洲文化，立志要用對年輕人超有感的漫畫畫風，幫助大家進入無敵好聽的古典音樂世界。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『圖輯』文章 更多『藝文』文章 更多『精選書摘』文章