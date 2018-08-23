美中再對彼此5千億進口產品開鍘，要「休兵」有5大癥結

（中央社）

美國東部時間今天零時1分（台北時間23日中午12時1分）起，美國另對價值160億美元（約4927億台幣）的中國輸美產品加徵25%關稅，共計受影響產品增加到1000多項，受影響的年貿易額約500億美元。

中國的關稅反制措施，今天也已同步上路。《新華社》報導，根據「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國約160億美元進口商品加徵關稅的公告」，中國對美國約160億美元商品加徵25%關稅，23日12時1分正式實施。

中美在首輪貿易戰，互相向對方涉及500億美元商品加徵25%高關稅，並分為兩步走。第一步的關稅制裁於7月6日正式上路，涉及340億美元產品。第2步於8月23日實施，涉及160億美元產品。

美中受影響商品總額達1000億美元，占美中年貿易額的1/7。從代表性的哈雷機車（Harley Davidson）和波本威士忌，到機具、電腦處理器，美、中這全球兩大經濟體互對重要產品施加懲罰性關稅。

川普政府表示，加徵關稅意在對北京施壓，要他們改變政策，不再允許和鼓勵竊取美國技術及不公平地破壞美國生產商的政策。這些關稅劍指飛機零件和電腦硬碟等，華府認為這些是受益於不公平貿易措施的商品。

中國指控美國發動「經濟史上最大的貿易戰」。

最受衝擊的產品包括電腦、電子器材、機具，包括進口價值11億美元的電腦處理器以及同等價值的機械。其次則是價值7億美元的積體電路、價值5億美元的太陽能板、4億美元的電腦記憶體。

遭鎖定的中國前5大產品價值約90億美元，過去兩年來，已有數十項產品沒有進口或僅剩非常少量進口。太空船、直升機、微波管、核處理器零件、望遠鏡、翻新輪胎，都是要被課徵關稅，但實際上不會受影響的產品。

諷刺的是，根據經濟學家分析，美國鎖定報復中國的商品，大部分是跨國公司在中國製造、然後由美國製造商進口的半成品，而且這些產品清單也未列入中國公司。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）經濟學家說，目前美國對中國課徵的關稅，幾乎都是針對美國產業需要的半成品和資本設備。

中國商務部新聞辦公室今天表示，美方一意孤行，於8月23日在301調查項下對自中國進口的160億美元產品加徵25%關稅，明顯涉嫌違反世貿組織規則。對此，中方堅決反對，並「不得不繼續作出必要回擊」。

中國商務部強調，為捍衛自由貿易和多邊體制，捍衛自身合法權益，中方將在世貿組織爭端解決機制項下就此徵稅措施提起訴訟。

若想休兵有5大癥結待解

美中雙方本月底將舉行較低層級的貿易磋商，令外界對兩國化解升溫的貿易戰重燃希望。《彭博社》列出的5大癥結，直言全都有賴中國重新思考既有發展模式，問題才有解。包括：技術移轉、工業產能過剩、中國國有企業改革、產業政策衝擊美國、雲端運算。

1. 技術移轉 美中看法南轅北轍

從汽車到航太業，中國要求外國企業進入中國後成立合資企業，美國詬病這事實上是強制外國公司分享專門技術給中國企業。川普政府援引「1974年貿易法」第301條，威脅將對價值2500億美元中國貨加徵關稅。

但中方否認強迫技術轉移，強調合資企業對縮小與西方的差距至關重要。北京將這種作法視為2001年以開發中經濟體加入世貿組織（WTO）的一種權益保障。

2. 解決產能過剩 中國陷兩難

中國的國有企業一直藉與執政黨的關係及輕易從官方銀行取得資金而大舉擴張。隨經濟成長放緩，這些國企減少產能過剩的腳步遲緩，使產品湧入全球市場，帶給海外就業市場壓力。去年中國鋼材過剩的產量已超過德、法兩國相加的總產量。

中國雖已減少產量做為習近平「供給側結構性改革」計畫的一環，但若依美國要求的速度削減產能，恐使失業激增，引發民間對執政黨不滿。

3. 中國國企改革恐動搖國本

雖已擁抱資本主義市場，中共仍緊抓生產手段不放。國企仍持有全國工業資產約40%，其中不乏全球規模屬一屬二的銀行；中國也對川普政府所提市場改革與私有化的興趣不高。

國企「大而強」，是習近平拓展中國經濟影響力的重要環節，削減國企等於讓中共少了控制經濟的有力工具，且無法再以社會主義體制自詡。

4. 中國製造2025 美頭號眼中釘

中國的社會主義另一根基，是中央計畫的產業政策，把龐大國家資源聚焦戰略性目標。習近平藉力推像「中國製造2025」等系列政策，盼一舉把中國推上超級強權之列。相關政策直接補助包括飛機、新能源車輛及生物科技等10項關鍵產業。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）形容前述政策簡直是在刨美國的根，因為那會讓中國企業在對上從波音到英特爾等，都享有優勢。

5. 雲端運算管理

網際網路構成中共控管14億人民的重大挑戰，促使習近平頒布嚴格的「網路主權」舉措，加強管理國內外資訊交流，美國企業對此抱怨連連，尤其在雲端運算這部分。

中國去年要求涉及中國的數據應儲存在當地，還阻止外國企業在當地擁有或營運自有的數據中心，理由是保護隱私及智慧財產。美方要求中國取消這些限制，認為這會使像Alphabet、蘋果及亞馬遜（Amazon）等美國科技企業難在全球最大網路市場的中國取得合理市占率。

中國企業謀自救力圖減損失

貿易戰走到今天，中國官方民間都有心理準備這可能是一場持久戰。北京參考消息日前披露，中國企業也因此著手因應，以減少貿易戰對公司造成的損失。

報導以位在江蘇的中國企蘇美達為例指出，為了將損失降到最低，公司做了5方面的工作：

與美國客戶積極溝通，爭取所涉產品從最終徵稅清單中排除；

對存在收匯風險的業務，一律投保出口信用險或採取相應保障手段。

對擬加稅的對美出口商品，謹慎接單並爭取有利的加稅成本分擔；

對尚未擬加稅的對美出口商品，審慎簽訂貿易合約；

完善組織架構及業務流程規範，防範貿易戰在國際制裁等合規方面引發的災難性風險。

據報導，蘇美達主營業務包括大宗商品貿易與機電設備進口，園林機械、汽油與柴油發電設備、汽車零配件以及高鐵零配件等機電產品等。

談及企業自救，有專家建議積極開拓國際市場。官方數據顯示，今年上半年中國對中東歐16國進出口年增14.7%，高出全國整體增幅6.8個百分點。

值得注意的是，上海國際貿易中心戰略研究院執行院長姚為群分析，貿易摩擦對中國企業的實質性影響尚未完全凸顯，「加工貿易的利潤通常很薄，如果再加徵10%以上的關稅，企業則無利可圖。」姚為群認為，「在互徵關稅後，國家應該考慮救濟出口和進口受影響的企業。」

新聞來源：

核稿編輯：楊士範