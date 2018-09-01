《安傑爾之蝶》小說選摘：就當我們打從一開始就沒有爸爸，只能這樣了

文：遠田潤子

梅雨接近尾聲。雖然沒有大雨，但天氣依舊令人煩悶。

第一學期的期末考已經結束，開始進行升學就業面談。學校中午就放學了，但距離店裡的準備工作還有一些時間。藤太不回家，而是跑到秋雄家殺時間。

窗外不時傳來喝醉酒的人特有的笑聲。工廠的辦公室裡，大白天就照例辦起麻將大會。藤太正無所事事地發呆時，窗外有人聲。探頭一看，伊純撐著一把白傘站在路上。

「可以上去嗎？」

「可以啊。」秋雄神色突然開朗起來。「哦，妳那把傘是新的吧！好漂亮。」

新傘雪白得刺眼，傘緣有高雅的藍花圖案。

「啊，嗯。」伊純把頭垂下。

怎麼了呢？藤太心想，她不喜歡新傘嗎？

「妳先上來吧！」秋雄納悶地說。

伊純進來了。傘大概放在玄關。藤太直盯著伊純看。伊純垂下雙眼。

「怎麼了嗎？」

「沒有啊，什麼都沒有。」伊純露出有點不自然的笑容。但藤太對這硬擠出來的笑容生起氣來。她絕對有隱瞞。

「老實說啊，沒什麼好隱瞞吧。」

「被你用東京腔這樣講，感覺好可怕喔。」伊純又笑了。

「你們兩個是在講什麼啊。」秋雄聽得一頭霧水。

「不要再瞞了，伊純。」

藤太的口氣很凶，於是伊純沉默一會。然後，表情好像快哭出來。

「昨天我爸爸送了我這把傘。說上次對不起，把妳的弄壞了。」

藤太心裡有譜。幾天前，醉醺醺的父親痛罵伊純的父親一頓。運氣似乎走到伊純的父親那邊了。最近都是他一人獨贏。

「對不起。」伊純低下頭。

「為什麼是伊純道歉啦！」藤太又火了。

「可是，我爸爸贏了，就表示藤太的爸爸輸了，他心情一不好，又要喝醉酒打你。」

「那又怎麼樣？難得妳爸買給妳的耶？妳不必顧慮我。」藤太吼著。「不要一臉內疚的樣子。大大方方撐那把傘！」

「可是——」

「要是我爸打我，我就打回去。」

「怎麼這樣——」

「我說真的。怎麼能永遠只挨打不還手。我能打多狠就打多狠。」

不過就是傘，但伊純該有多高興啊！可是，她甚至不敢放手開心。藤太只覺怒火中燒。

「我說，藤太，」秋雄嚴肅地說，「我看你最近不太妙哦。」

「不太妙？」

「可能是我想太多，不過聽你用標準國語講起來就不像在開玩笑。總覺得——你好像真的會把你爸活活打死。」

秋雄一臉擔心，藤太對他笑笑。

「我倒覺得活活打死他也沒關係。」

「藤太！」伊純大聲說。「不可以開這種玩笑！」

「不是開玩笑。不過，打死他吃虧的是我。這我不會不知道。」

今天是藤太升學就業的面談日。本來應該是藤太、父親和級任三方面談。因為傍晚要開店，特地請老師安排在最早時間。但父親沒有來。打電話回家，也不在家。

級任只好放棄了，和藤太稍微談談就結束。但藤太認為父親沒來才是對的。如果來了卻醉醺醺地對級任出言不遜，或是在校內做出什麼低級的舉動，那還真是寧願他不要來。父親來了，一定會丟自己的臉。沒來學校的父親在秋雄家。那四個固定班底正在工廠的辦公室裡打麻將打得起勁。藤太已經連氣都不想生了。

這時，秋雄興起般說：

「吶，來放《新世界》吧。」

藤太回過神來發現自己散發出多麼令人不愉快的氣氛。

「哦，安傑爾啊。嗯，真好。」

看秋雄和伊純鬆了一口氣，藤太覺得很過意不去。

「你還真單純。」秋雄又好氣又好笑地說。「一放那首曲子心情就變好。」

藤太覺得不好意思，卻也沒否認。現在的確在谷底在最差的世界。但總有一天他一定會創造出全新的世界。一個再也不用對任何人感到自卑、再也不用對任何人相形見絀、能抬頭挺胸堂堂向前的世界。就像第四樂章那般昂然輝煌的世界。

「秋雄，大聲點。」

秋雄把音量調高兩格。藤太倚靠的牆微微震動。藤太閉上眼睛。聽著這首曲子，就能相信有新世界。他見到氣派的「松」。藤太是個年輕卻手藝出眾的大廚，身旁是膚色白皙、適合穿和服、令人印象深刻的老闆娘。店裡生意興隆，每天都被訂滿—

這時，門開了，秋雄的母親闖進來。她和她丈夫一樣都胖胖的，但長相與秋雄十分相似。雖然有點膽怯，但不是壞人。

「秋雄，你快來，快來幫忙！」

「怎麼了？發生了什麼事？」秋雄匆匆起身。

「他們在辦公室裡吵翻了！」秋雄的母親朝著藤太和伊純喊。「就是你們的爸爸！」

藤太他們趕到工廠一看，事務所前鬧成一團。三個男人圍成一圈，一個男人跪在圈內。

「這可不是道歉就算了！」父親吼道。

「做人，有些事絕對不能做的，你難道不知道嗎？」秋雄的父親也非常生氣。

「抱歉，真的很抱歉。我沒有惡意。」

頭點在紅鏽飛揚的地上道歉的，是伊純的父親。

「騙誰啊！天底下存在沒有惡意的老千嗎！」父親紅通通的一張臉俯視著伊純的父親。「我就覺得奇怪。技術超差卻又是老千。但想說你不可能會做這種事，相信你的結果就是這樣！給我幹這種好事！」

「我、我只是一時鬼迷心竅。我再也不敢了。原諒我啊！」

「我說，你這樣耍我們，你以為我們會摸摸鼻子就算了嗎！」秋雄的父親雙臂環胸，激動得口沫橫飛。

伊純鐵青著臉佇在那裡。秋雄驚慌失措，看看這個人又看看那個人。

「森下先生，」和尚冷靜開口，「在賭的世界裡耍老千有多嚴重，你知道嗎？還好我們幾個都是正派人，你要是在別的地方做同樣的事，可要賠上小命的。」

藤太打了個冷顫。這個人如此冷靜，反而最危險。顯然伊純也這麼想。只見她身體抖了一下，就要跑向她父親。然而，藤太抓住她的手把她拉回來。伊純回頭瞪藤太。

「藤太，放手。」

「別去。小孩出面也沒用。」

他能理解伊純擔心父親。見到自己的父親向別人下跪磕頭，比自己下跪磕頭更難受。但現在出去會更難堪。即使維護父親，父親也不會感謝你。反而會回過頭來恨你，認為你讓他更丟臉。這是藤太過去的經驗。

這時候，和尚朝他們這邊瞄一眼又面向其他三人說：

「孩子都在，別提這件事了。太可憐了。既然森下先生都說不會再犯，那就算了吧。」

「話是這麼說，但我這口氣就是嚥不下。」秋雄的父親不肯罷休。

「當然，錢的方面要請森下先生好好給個交代。老千的部分也要重新算。」

「可是啊——」秋雄的父親似乎還無法接受。

和尚穩健地說服他。

「要是逼得太緊，這種人就會亂來。我可不想被牽連啊。」

「就是啊。他很可能會搶銀行啊。」父親不屑地說。「到頭來一毛錢都沒搶到的那種。」

「抱歉，真的很抱歉。」伊純的父親再次磕頭。「我一定會還錢的。」

伊純再也看不下去，轉過身，快步離開工廠。藤太默默跟在她身後。

伊純越走越遠。藤太走在她身後不遠的地方。應該叫她嗎？還是應該讓她一個人靜靜？藤太拿不定主意，只是跟在一個勁快步走的伊純身後。

伊純每遇到人，就往沒有人的路走。走著走著，便穿過住宅區來到倉庫街。風送來水果的味道。是香蕉嗎？鳳梨嗎？甜味此刻只讓人心煩。

伊純繼續走。穿過保稅倉庫林立的大馬路，安治川高高的堤防便出現在眼前。到處都有堆高車來回移動，卡車進進出出。然而，卻完全沒有人聲。

堤防上有扶手生了鏽的石階。伊純默默爬上石階越過堤防。下了另一邊的石階，那裡是避風港，停著小型船隻和駁船。四周散亂著廢棄輪胎和繩子等物。有股混濁的死水味。

河很靜。沒有上流的湍急，也不像海會有海浪一陣陣拍上來。就是一大片水。

伊純在水邊停下腳步，放聲大哭。

「我受夠了！」

藤太默默地注視著伊純。他知道這時無論說什麼都沒意義。他能做的，就是陪著她、默默聽她說。

「做那麼丟臉的事，他一點都不覺得羞恥嗎？我不能理解。」伊純說，眼淚撲簌簌地掉下來。「我知道，還有很多更糟糕的父母。甚至有父母虐待孩子把孩子虐死了。我爸爸只是喝酒鬧事、打牌耍老千向別人下跪而已。我想他一定算還好的。可是，我已經受夠了。藤太你覺得呢？你覺得自己的爸爸怎麼樣？有那種爸爸你也能忍受？」

伊純臉色慘白，只有眼睛通紅。一雙纖細的腿用力站著，支撐著不讓自己倒下。

「我也無法理解。」藤太發現自己也好想哭。但不能在這時哭。一定要設法安慰伊純才行。

「我爸連壞人都不是。他既沒殺人，也沒犯什麼大案，就只是下流低級而已，只是邋塌懶散而已，只是喝酒打牌賭錢，會打我出氣而已。一生氣就打，一不順心就踢。因為喝醉了，因為心情鬱悶，因為打牌輸了，因為遇到紅燈，因為下雨了！」

可惡！藤太想，應該要讓伊純平靜下來才對。應該要成為伊純的力量。可是，卻換我說這種喪氣話，這樣豈不是反過來了嗎。

「只不過就是這樣。而且，還一點花樣都沒有。純粹是單純的暴力。什麼都沒想，低級下流卑賤醜陋骯髒，總之就是個爛人。我爸就是這種人。」

「那我們該怎麼辦？有這樣的父親，我們該怎麼辦？」伊純流淚哽咽，繼續追問。

「不能怎麼辦。世界上就是有這種人。我們就是運氣不好，不巧出生在這種人家裡。」

「這是運氣嗎？不巧嗎？」

「對，就只是這樣而已。」

「可是——」伊純還想反駁。

「就只是這樣而已！」藤太再也忍不住地吼道。「就是這樣、就是這樣而已！再怎麼想都沒有用！」

伊純嚇得僵住。但藤太無法控制決堤的情緒。

「想了只會讓自己更悲慘。不要理他。想自己的事就好。」

藤太不知道自己為什麼要吼伊純。心裡早就應該對父親死心了才對。應該什麼都不在乎了才對。可是，現在他如此激動，如此混亂。可惡！明明就完全當自己沒父沒母了啊。

「就當沒有這個人。打從一開始就沒有爸爸。只能這樣了。」

書籍介紹

本文摘錄自《安傑爾之蝶》，獨步文化出版

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作者：遠田潤子

譯者：劉姿君

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破滅系女王 遠田潤子

殘暴書寫醜惡的人性謎團及最純淨的愛戀

藤太、秋雄和伊純從兒時起就是青梅竹馬，伊純也是藤太和秋雄的初戀，三人飽受家暴折磨，只能相互扶持。然而，國中後卻不再聯繫，因為在最後一個暑假，他們各自擁有了無法告訴彼此的巨大祕密……



長大的藤太在港邊經營破舊居酒屋「松」，客人都是人生失敗組，他也渾渾噩噩度日。一個暑假夜晚，不似尋常酒客、西裝筆挺的男人牽著十歲小女孩上門，藤太認出他是失聯多年的好友秋雄，原來他成了優秀的律師，自己卻是卑微的小店老闆。秋雄面對無語的藤太，笑著丟出一枚震撼彈：「伊純死了。」

眼前的孩子正是伊純的女兒芳純，秋雄不多說明便將芳純與一個波士頓包交給藤太後離開，而藤太在包裡發現數百萬圓和將芳純託付給他的信。他百思不解突如其來的一切，隔天卻在新聞上看到噩耗——

秋雄的住處遭人放火，現場沒找到任何屍體，但秋雄一夜間音訊全無，連警方也找不到他。

芳純大受打擊，相信秋雄仍活著，並會在暑假結束時來接她，但秋雄始終沒現身。一日，出現一名奇特的客人，自稱是芳純的親生父親、秋雄是誘拐小女孩及拆散別人家庭的騙子、而伊純，她其實還活著……

自稱是芳純父親的可疑男子，將會牽扯出什麼事端？

秋雄究竟涉入什麼事件，又如芳純所相信的還活著嗎？

伊純——藤太一直無法忘懷的女人，真的死了嗎？

一切的源頭，都藏在三人最黑暗的祕密之中……

Photo Credit: 獨步文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰