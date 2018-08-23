2018/08/23, 生活

釀成南部暴雨的「熱帶低氣壓」一路往北，23日晚上停班停課整理

Photo Credit: 報天氣 - 中央氣象局
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目前低壓中心約在「雲嘉」一帶，緩慢往北移動，因為低壓移動速度很慢，影響時間將長。也因為低壓往北移動後，強降雨區域也整個拉上來，目前「中部」都已經被雲雨覆蓋。

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（中央社）
因熱帶性低氣壓挾帶龐大雨量來襲，中南部部分縣市根據中央氣象局預報，擔心豪雨恐有致災之虞，宣布今（23）日晚間停止上班、停止上課。至於明天是否停班停課，台南市政府決定在晚上9時宣布。

中央氣象局表示，熱帶性低氣壓影響，今日嘉義以南地區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，台中至雲林、南投、台東、澎湖地區及苗栗山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹地區、苗栗平地及新北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

以下為停班停課縣市一覽表：（停班停課資訊以人事行政總處網站為主）

台中市：今天晚上停止上班、停止上課。
彰化縣：今天晚上停止上班、停止上課。
雲林縣：今天晚上停止上班、停止上課。
南投縣：今天晚上停止上班、停止上課。
嘉義市：今天晚上停止上班、停止上課。
嘉義縣：今天晚上停止上班、停止上課。
台南市：今天晚上停止上班、停止上課。
（台南市北門區錦湖國民小學：今天下午03:30起停止上班、停止上課。）
高雄市：今天晚上06:00起停止上班、停止上課。
屏東縣：今天晚上停止上班、停止上課。

此外，中央氣象局統計至8/23 16:55:03累積雨量前10名為：

  1. 高雄市六龜(4) 377.0 mm
  2. 高雄市六龜 361.0 mm
  3. 屏東縣泰武(1) 329.0 mm
  4. 高雄市新發 328.5 mm
  5. 高雄市美濃(2) 325.0 mm
  6. 高雄市旗山(4) 323.0 mm
  7. 高雄市大津 322.0 mm
  8. 屏東縣尾寮山 310.5 mm
  9. 高雄市御油山 307.5 mm
  10. 高雄市旗山 306.0 mm

天氣即時預報」下午四點指出，目前低壓中心約在「雲嘉」一帶，緩慢往北移動，因為低壓移動速度很慢，影響時間將長。也因為低壓往北移動後，強降雨區域也整個拉上來，目前「中部」都已經被雲雨覆蓋，隨著低壓更往北，早上在南部降下大雨的雨帶，也會隨之影響中部，提醒中部「入夜後」特別注意。

今（23）日的下午～晚上：

  • 南部、南台東、澎湖：風雨持續，但最大將逐漸過去（台南因靠中部，雨勢仍持續大，減緩幅度小）。
  • 中部：風雨開始，愈晚風雨將愈大，並持續整晚。
  • 北部、宜花、金馬：無大影響，偶有陣雨，桃竹苗因沉降，較悶熱。

而明（24）日低壓仍在台灣附近，全台有陣雨（含外島），其中「中南部」雨勢仍較大。這次低壓影響的顯著時間，為「今明兩天」，最受影響的區域為「中南部」。未來天氣，至月底（31日）台灣仍未脫離大低壓帶，天氣無法完全穩定，各地仍容易下雨。

核稿編輯：楊士範

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