釀成南部暴雨的「熱帶低氣壓」一路往北，23日晚上停班停課整理

（中央社）

因熱帶性低氣壓挾帶龐大雨量來襲，中南部部分縣市根據中央氣象局預報，擔心豪雨恐有致災之虞，宣布今（23）日晚間停止上班、停止上課。至於明天是否停班停課，台南市政府決定在晚上9時宣布。

中央氣象局表示，熱帶性低氣壓影響，今日嘉義以南地區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，台中至雲林、南投、台東、澎湖地區及苗栗山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹地區、苗栗平地及新北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

以下為停班停課縣市一覽表：（停班停課資訊以人事行政總處網站為主）

台中市：今天晚上停止上班、停止上課。

彰化縣：今天晚上停止上班、停止上課。

雲林縣：今天晚上停止上班、停止上課。

南投縣：今天晚上停止上班、停止上課。

嘉義市：今天晚上停止上班、停止上課。

嘉義縣：今天晚上停止上班、停止上課。

台南市：今天晚上停止上班、停止上課。

（台南市北門區錦湖國民小學：今天下午03:30起停止上班、停止上課。）

高雄市：今天晚上06:00起停止上班、停止上課。

屏東縣：今天晚上停止上班、停止上課。

此外，中央氣象局統計至8/23 16:55:03累積雨量前10名為：

高雄市六龜(4) 377.0 mm 高雄市六龜 361.0 mm 屏東縣泰武(1) 329.0 mm 高雄市新發 328.5 mm 高雄市美濃(2) 325.0 mm 高雄市旗山(4) 323.0 mm 高雄市大津 322.0 mm 屏東縣尾寮山 310.5 mm 高雄市御油山 307.5 mm 高雄市旗山 306.0 mm

「天氣即時預報」下午四點指出，目前低壓中心約在「雲嘉」一帶，緩慢往北移動，因為低壓移動速度很慢，影響時間將長。也因為低壓往北移動後，強降雨區域也整個拉上來，目前「中部」都已經被雲雨覆蓋，隨著低壓更往北，早上在南部降下大雨的雨帶，也會隨之影響中部，提醒中部「入夜後」特別注意。

今（23）日的下午～晚上：

南部、南台東、澎湖：風雨持續，但最大將逐漸過去（台南因靠中部，雨勢仍持續大，減緩幅度小）。

中部：風雨開始，愈晚風雨將愈大，並持續整晚。

北部、宜花、金馬：無大影響，偶有陣雨，桃竹苗因沉降，較悶熱。

而明（24）日低壓仍在台灣附近，全台有陣雨（含外島），其中「中南部」雨勢仍較大。這次低壓影響的顯著時間，為「今明兩天」，最受影響的區域為「中南部」。未來天氣，至月底（31日）台灣仍未脫離大低壓帶，天氣無法完全穩定，各地仍容易下雨。

核稿編輯：楊士範