用「石虎米」帶動社區經濟的生態好生意

環境資訊中心特約記者 廖靜蕙苗栗報導

石虎保育也能帶動社區經濟發展。苗栗通霄楓樹社區今年以「石虎米」獲得國際扶輪基金會全球獎助金32000美元挹注，理由是這項計畫結合生態保育並促進地方經濟發展。這是台灣扶輪社首次將保育與社區發展連結，並認可了生態系與生物多樣性所創造的經濟效益。

這項全球獎助金計畫是由楊梅梅蘭扶輪社向國際扶輪基金會提出，目的是藉由無毒耕種的經濟作物，促進社區經濟發展，附加吸引年輕人回鄉發展的價值，藉以推動社區、消費大眾與生態和諧共榮。募得款項全數捐贈社區，用於採購揀米機、碾米機、冷藏庫、選色機、烘乾機等設備，助小農一臂之力。

楊梅梅蘭扶輪社、通霄楓樹窩社區與台灣石虎保育協會，3日於苗栗通霄的楓樹國小舉辦捐贈典禮，近百位扶輪社友參與。

生態保育帶動社區發展 展現經濟潛力

全球獎助金的意義是行善天下，捐出去的錢可以在全世界看不到的角落行善。國際扶輪3501地區總監黃慶瑄指出，雖然國內扶輪社要募集一百萬元並不難，但申請全球獎助金是將我們捐出去的錢，一部分取回用以支持我們的社區。

「只要注重環保、生態，經濟就來了，只是有沒有想透這一點，就像石虎米以保育獲得扶輪社全球獎助金一樣的道理。」

苗栗副縣長鄧桂菊致詞時捐贈典禮致詞時表示，楓樹社區獲獎是苗栗之光。對於原本期待此會期通過「石虎保育自治條例」遭縣議會退回，他表示將持續努力溝通，希望獲得民意支持。

出在苗栗後龍的梅蘭社長蔡鈺珊表示，2016年起就關注環境保育議題，一開始想進行雲豹保育，不幸的是太遲了。透過雲豹研究者姜博仁博士介紹，認識了台灣石虎保育協會理事長陳美汀，得知石虎是下一個受脅貓科動物，以及楓樹社區的小農如何以無毒耕種實踐保育。

促成這項計畫的推手梅蘭扶輪社長蔡鈺珊 | 攝影：廖靜蕙

蔡鈺珊說，為了石虎保育，不使用化學資材的無毒耕種，不僅是友善土地，還可促進地方經濟，讓年輕人回鄉發展的好方法。

2017年，梅蘭社先申請地區獎助金，購買撿米機、成立社區服務團，今年進一步申請全球獎助金，也順利通過。蔡鈺珊說，金額雖然不多，卻是富含心意。

「做保育的人，若未進入社區，和居民好好的溝通，似乎無法瞭解問題在哪裡、解決問題。」在楓樹社區蹲點十年以上的台灣石虎保育協會理事長陳美汀，對於此次獲獎，他非常感動。提到願景，他說，期待能打造楓樹里成為石虎保育示範點。

石虎即使面臨瀕臨絕種的處境，卻因入侵雞舍、擋住開發，對當地人而言，似乎弊大於利。因此他開始思考，如何使石虎可以和社區居民共存，進而讓社區居民獲得好處、社區生活變得更好。

陳美汀接觸社區了解後，認為如果農產品能以無毒的方式生產，一來可藉由石虎名氣讓消費者來購買石虎米，讓農民得到合理的報酬；再則，對於石虎棲地和消費者健康都有好處，甚至提撥一部分收入用來解決因石虎入侵所造成損害，讓養雞戶不那麼討厭石虎；一方面也希望居民感受到一起生活的石虎，並不那麼令人討厭，甚至是可愛的物種。

讓保育石虎 成為美好世代符號

然而，知易行難，實踐過程困難重重；不但耕地面積只有2甲地，金錢上的回饋也不多，農民仍無法靠務農維生，多的是需有靠另外的工作支撐，務農只是其中一部分。農民無法靠務農維生，有一部分原因出於器具設備無法更新、耕種場域常改變，這些因素無法克服，也使得石虎米的耕種受限。

因此，陳美汀努力推廣石虎米，期待賣得好、更多人支持石虎米，讓農民願意以務農維生、擴大生產面積，並藉由活動當中導入遊客，購買當地居民生產的農產品。

監測照相機拍攝到田區內的石虎 | 圖片來源：新竹林管處

石虎米運作五年多，他看到越來越多居民融入這個氛圍中。居民樂於拿出家裡生產的農產品一起賣，收入雖不多，但多少還能貼補家用。此外，社區的人也喜歡藉由石虎米舉辦的活動，和外界溝通交流，這為純樸的生活增添不少色彩，也得以認知外界的想法，並讓外界多了解他們。

看似保育了石虎，實則保育了好環境，包括我們餐桌上的飲食、土壤、水資源，以及居民的身心靈。支持石虎米等同於為自己的健康負責，也為農民、環境、石虎保育盡一份心力。「這是多贏、互相蒙利的農產品和活動。」陳美汀說。

扶輪社在此時提供農機具設備，無啻是久旱後的甘霖，幫助社區跨出第一步，讓這個夢想得以持續。這些器具設備不會只有石虎米可用，陳美汀進一步說明，希望這些機器設備是鼓勵社區的人，願意改以無毒耕種，所以只要是以無毒耕種的稻穀都可使用。

不過使用者須付一些費用，支付維修費用，以及累積就業機會，讓年輕人返鄉，透過販售石虎米，或者是後續其他農產品。若能如此，社區就會活絡起來。而這個夢想，他希望能在所有有石虎的地區實現。

對於最近苗栗縣政府石虎保育自治條例被議會退回，陳美叮表達遺憾，但不會放棄持續推動。「石虎不是只會偷吃雞、對經濟完全沒有貢獻的物種，而是可以共存共榮的物種！」他希望苗栗人知道，有石虎是一件美好的事情，無論是對自己或後代子孫都是。這種美好世代藉由石虎傳遞到全台灣，並為珍惜自己土地的人致敬。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航