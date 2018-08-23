當林昶佐稱聲不當立委也要台獨，他跟「兩岸一家親」的柯文哲是友是敵？

（中央社）

時代力量立委林昶佐今（23）日澄清所謂「惜柯論」完全不是事實，並強調反對「兩岸一家親」，他並說，自己是台獨運動者，可以不當立委，不能不當台獨人。

林昶佐近日在臉書上連發兩篇千字文，內文提到台北長柯文哲的兩岸一家親說並非支持九二共識，柯文哲因而被貼統派標籤不盡公平，被部分媒體解讀為「惜柯論」，引發爭論。

先是在16日的一文中，林昶佐提到，「長年來，台灣政治場域是『台灣是中國一部份』中國國民黨 vs.『認同台灣』民進黨，進行著國家認同的競爭。即使是現在的立法院，中國國民黨無論在哪個委員會、討論任何議題，仍三不五時就又緬懷起九二共識一個中國。但哪有一個國家的政黨政治不斷在辯論自己是不是另一個國家一部份？」

而林昶佐認為，台北市長柯文哲雖然說了「兩岸一家親」，卻也從未認同九二共識、台灣是中國一部份。「因此，若把過去習慣用來批評國民黨的『統派』、『深紅』標籤來貼在他身上，這不但不公平、未必有效，也無助於台灣民主的向本土陣營良性競爭來推進。新階段的台灣民主，當然也必須討論跟中國的關係。但這討論的定錨，應該從統獨國家認同的爭辯，進化到台灣面對中國壓迫、首都應該扮演的角色。」

緊接著，在21日林昶佐再度貼文解釋，時代力量曾多次公開反對柯文哲用用「兩岸一家親」來詮釋對中關係。即便柯文哲的回應都說其對中國是「見人說人話」，還說了「台灣目前太虛弱，無法對抗」的委屈。但林昶佐認為，首都市長除了同表委屈以外，還得帶領台北逐漸脫離這種委屈，從過度依賴中國走向新的國際佈局。

「中國國民黨認為台灣是中國的一部份，既然是中國的一部份，就沒有過度依賴中國的問題，也沒有委屈問題。因此馬郝擔任市長期間，其國際佈局就是全力強化與中國城市的交流，並在這樣的策略下推動了台北上海的雙城論壇。而2014的太陽花學運讓全世界都看到了台灣人民反對過度傾中的意志，柯文哲市長在該年年底當選上任，我想他應該有責任要清楚向市民說明：

您接手郝龍斌開辦的「台北-上海雙城論壇」後，做了怎樣的檢討與重新定位？ 與中國城市的交往，不能造成生活價值，包括自由與人權被犧牲。過去馬郝時代並不在乎。但您接手後，是否加強了管控與把關？ 台北從馬郝市長時代強力推動與上海乃其他中國城市的交流，您接手四年來，是否進行了新的策略調整？哪幾個國際都市是台北新的重點結盟都市？ 未來四年城市外交與國際佈局的願景是什麼？」

林昶佐今天上午偕同時代力量台北市議員參選人士林北投區的黃郁芬、內湖南港區的蕭新晟接受廣播節目專訪，節目一開始，主持人問林昶佐到美國募款拿獨派的錢，回台後竟然幫柯文哲緩頰，林昶佐表示­：「完全不是事實」。

林昶佐說，在臉書的近日兩篇文章是過去一年多在海內外演講的內容，不管是年輕或老人、友柯或反柯，他們都可以接受，因此決定將演講內容濃縮成文字發表。

他表示，台獨運動現在遇到很大的困境，與年輕人的連結疏離，「我們也反對兩岸一家親，但怎麼讓年輕人有感」，不能遇到問題就罵年輕人是網軍、印度帳號、笨，甚至把年輕人變成統派。

他說，這樣從事台獨運動是把年輕人往外推，面對與柯文哲立場不同，為了台獨運動的未來，他很急要想出新的論述吸引年輕人，台獨運動已進入一個新階段，「尤其現在年輕人都是天然獨，那我們要怎麼讓天然獨知道，我國跟中國的關係是對生活有影響的。」

他指出，過去運動過程中提出建國、制憲、正名以及台灣國家正常化等等，都是運動者一直再用新的論述、新的名字，吸引更廣泛的人支持，而現在他要做的事情也是同理。

林昶佐說，距離選舉投票還有3個月時間，可以告訴年輕人「兩岸一家親是不對的」。至於是否簽署柯文哲認同卡，林昶佐說，應該不用。

「我是台獨運動者，我可以不當立委，不能不當台獨的人」，林昶佐兩度強調並說，兩岸一家親是錯的、他反對，也不能接受用中華民國台灣，因為英文還是有CHINA、會亂掉。

他說，希望有一天民眾不需要被道歉、市長出去不用委屈要講兩岸一家親。林昶佐重申，他反對兩岸一家親，但他也不要讓大家再進入意識型態的辯論，而是改由檢視柯文哲的市政績，看他每年1700億的經費，是不是有讓台灣產業重新布局，慢慢脫離對中國的依賴關係。林昶佐稱，這才是務實的作法。

此外，美國伊利諾州立大學教授李中志也在〈林昶佐與獨派的困境〉一文中指出，獨派如何不繼續被柯文哲現象侵蝕，恐怕才是林昶佐要這個社會去深思的議題。

台灣一日不法理獨立，藍綠就不可能消失，何來超越？藍綠的劃分上層是統獨，下層才是各種利益。上層綠大於藍，下層則藍大於綠。但一個人的行為是上下層思考的綜合，他在政治光譜上的藍綠穩定性，取決於他上下層思考的比重。 當柯文哲的「兩岸一家親」被賦予政治內涵時，遇到綠的就裝無辜，遇到藍的就洋洋得意。可以當他為投機份子，但筆者同意林昶佐，不要把他當統派來打。柯文哲有更根本的問題，否則就是打稻草人，讓真正的統派躲在後面，用醬缸文化包裝統一，還可利用機會向柯送暖，進一步說服他利益的所在。

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核稿編輯：楊士範