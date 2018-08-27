Airbnb想在台灣合法化，最該負責的是「平台」而不是房東

Airbnb自2013年開始經營台灣市場，迄今在台灣擁有一萬多位台灣活躍房東，經營3萬多間房源，其中又以旅館房間、類似日租套房的Private Room比例最高，整棟出租形式、Entire Home次之。前交通部長賀陳旦曾說，旅館業者應與日租套房「共存共榮」，這說法讓不少飯店業者對交通部頗有微詞，更質疑觀光局長周永暉，賀陳旦的想法是否就是觀光局的立場？觀光局在6月12日舉辦「非法歸零、合法旅宿」記者會現場，全國旅館業者、國內OTA及旅行業者，均出席這場抗議。

共享經濟風潮興起

2008年8月，Airbnb網站上線，至今全球已有三億人體驗過Airbnb提供的訂房服務。就觀光局公佈2017年8月到2018年7月數據來看，全國觀光飯店、一般旅館及民宿，總計住宿人數約為6048萬人，對比Airbnb網站平台顯示，上述期間在台使用Airbnb訂房為145萬組，以台北市每組訂房平均4.7人，2.4晚比例恐怕不止2.4％。

日本頒布「民泊法」的源由

日本規定民泊必需註冊登記，出租限定180天，且需親自到地方政府辦理註冊。日本頒布「民泊法」規範短期租屋，一來應該是少子化造成其空屋率所致。根據日本野村總合研究所2015推算指出，2018空屋率是16.9%，達1075萬戶，2023年是21%，2033年則達30.2%，達2150萬戶，事實上日本這幾年因為業者鼓吹當房東及節稅，加上負利率，蓋房子狀態異常，空屋率會比2年前評估的更高。

二來近幾年來日本外國旅客人數每年破新高，2017 年訪日外國旅客人數達2,869 萬，與前一年相較成長19.3%，這迫使日本在2017年頒布規範短期租屋的「民泊法」。

日本「民泊法」有條件開放Airbnb，而Airbnb應對辦法是先配合下架80%房源，投入3000萬美元輔導房東走完程序，目前Airbnb在日本重新上架房源還不到下架的50%。揆諸世界各國也只有日本有超高空屋率及超高觀光人數成長率，舖陳民泊法出台。

反觀台灣空屋率，據營建署公布2018全台新建餘屋量僅為7.3萬戶，且台灣觀光人數2017年陸客人次再度下滑77.9萬人、來到273萬；東北亞來台表現雖成長，韓國來台成長近2成，不過台灣強勁的出境需求也稍稍擠壓日本旅客來台的機位；新南向市場人次雖然開始發酵，但2017 年也只成功達標200萬來台人次。自從2015年來台旅旅客數達1043萬9785人次水準後，近3年似乎已呈現停滯狀態。

飯店供過於求又逢日租套房搶佔市場

2015年，中國來台旅客人次為418萬，占當年度所有旅客的40％，是史上最高峰。建商、藝品業從馬政府時代就押注陸客，競相投入旅宿業，導致飯店數量暴增。政府當時未能總量控管，恐怕是最大失策。據觀光局統計，近3年總住宿家數增加21.7％。2017年全台灣增加了7間觀光飯店、128間旅館和756間民宿，年成長8.7％，但實際入住旅客總人次卻僅成長1.8％。今年前6個月，全國一般旅館的住用率僅為46.7％。

2017 年在多方因素交錯影響下，中國大陸全年人次為2,732,549，比2016年的3,511,734再下降近78萬人次，年減率達22.19％。大陸以減少陸客的方式，對台灣進行政治施壓；旅遊業估計今年陸客來台將跌到200萬人次。雖然東南亞市場2017年來台旅客總計為2,109,874人次，與2016年的1,635,158相比，成長了有29.03％，但旅客大都集中在北部都會區，對其他地區飯店業者助益有限。

面對Airbnb「官方說法」，政府立場為何？

Airbnb為其在全球所引發的一連串公共政策不斷辯護，Airbnb遇到的政策挑戰大致為鄰里關係、稅收、法規以及資料公開問題。

Airbnb台灣暨香港公共事務經理馬培治：「目前台灣觀光相關法規中，僅有觀光飯店、合法旅館與民宿三大分類，但Airbnb上多數住家分享的特色，是非專業、非常態的行為，並不適用傳統旅宿產業規範。」但根據Airbnb的網站分析報告指出，台北市與房東分享（shares room）只佔總體數量8%，其餘92%都是套房出租、整層出租的房源。可見根本不是真正的分享經濟。試想，591網站將租期改為一天以上均可，這能成為共享經濟網站？Airbnb所言，顯然只是避重就輕罷了。

行政院政務委員張景森對此回應：共享經濟大原則是對的，但要真共享、不要假共享，像房東不住這裡，那就是另一種旅館而已，就要用旅館管理辦法來管。新型態不適用傳統定義方式，各國都有管理方法，不過合法還是有個界線，這原則不會變。

觀光局在8月3日邀集地方政府和業者開會，研擬修正《發展觀光條例》第55-1條條文。除加重開罰非法日租套房，最低罰則擬從三萬提至六萬，還會首度增訂「Airbnb條款」，針對刊登非法房源的訂房平台會裁罰六萬至三十萬元，若不改善或下架非法房源，得連續處罰，NCC等主管機關可阻斷網站平台IP。

Airbnb其實可以這樣管理、這樣課稅

其實對於Airbnb共享房源，在法規面其實已有規範，例如根據內政部《公寓大厦管理條例》第36條第5款：「住戶違規情事之制止及相關資料之提供。」第48條：「管理負責人、主任委員或管理委員無正當理由違反利害關係人於必要時，得請求閱覽會計憑證、會計帳簿、財務報表，管理負責人或管理委員會不得拒絕。違反者直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣一千元以上五千元以下罰鍰。」這對專業房東與社區管理委員會，地方政府已有要求公開住宿人資料與帳目收入權利。更有利於住宿名單追縱治安查緝。各地方政府管理當地的公寓大厦管理法規，應該與觀光單位，併肩防堵非法日租房源在公寓大厦流竄蔓延。

根據Airbnb自己新聞稿提到130萬人次入住、每次2.4晚。如果以2200概估，那就是68.64億台幣。我們不禁要問，合法的旅館需要繳納營業稅、營業所得稅、個人所得稅、地價稅、房屋稅等。以營收68.64億的旅館，國稅局能徵收到稅額是多少？針對Airbnb國稅局是否已徵收到相當稅額？根據報載，國稅局官員曾指出，Airbnb報繳營業稅後，有助國稅局掌握金流資訊，進而掌握全台日租套房與民宿的營業狀況，若發現銷售額達營業稅起徵點，卻未辦理營業登記的日租套房，除補稅處罰外，還會輔導其合法化，有助減少違法日租套房亂象。試問國稅局迄今是否已讓未辦理登記的日租套房補稅？並輔導其合法化？究竟減少多少違法日租套房亂象？根據立法院公報第105卷第101期委員會記紀錄，財政部提到台灣跨境電商稅率，看起來應該也是5%，只是不知道國稅局最後用甚麼數額當成基數？

Airbnb對合法飯店旅宿業者影響甚鉅

況且如果沒有非法日租或共享房源，以台北市住房率為例，預估將提高到16%；若以130萬人次入住、每次2.4晚、試以80%住房率概估，為249.6萬／年，相當於每天6,838／晚(1300000ｘ2.4ｘ0.8÷365)。以目前台北市合法旅館房間數約42,000間，如果6,838都改住合法旅館，台北市旅館住房率可以上升16%（6838÷42000），這對法規要求要保障旅客安全、維持社區安寧、維護租稅公平的合法飯店，權益影響是何其鉅大？

而且Airbnb標榜住家分享（Home-sharing），但依據房源分析網站AirDNA資料顯示，卻是由專業房東所把持，甚至一人多屋專業經營。從台北市政府的查緝案例數據分析也是如此。試想，如果如果連台灣的591租屋網站所有租屋都改為短租，這也稱為共享經濟嗎？答案顯然是否定的。

Photo Credit： kyler kwock @Flickr CC BY ND 2.0

台灣可以有條件開放Airbnb平台

台灣政府長期對觀光產業重視度不足，主管機關層級偏低；在旅宿業大環境不景氣下，Airbnb爭議再度浮上檯面，筆者以為主管機關可師法新加坡，訂定對非法屋源屋主處以六萬元新加坡幣（約新台幣135萬元），刑期最重一年，並且要求Airbnb平台必需投入相當資金，輔導房東無論在公共安全、消防設備、汙水排放，環境衛生與旅客保險上，走完符合台灣法規程序。

因為依《發展觀光條例》第55-1條條文，開罰非法日租房源，將最低罰則三萬提高到六萬，連續處罰不改善，罰鍰太少起不了嚇阻作用；至於NCC等主管機關阻斷網站平台IP裁罰手段，適法性尚待釐清。（舉台北市觀傳局為例，對Airbnb、Booking、Expedia要求下架率達90%-100%）

畢竟訂定適宜的法規，來保障目前合法的飯店旅宿業者權益與生存空間，維持觀光品質與秩序以及推動台灣觀光產業的發展，政府責無旁貸。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航