《解讀民粹主義》：只有一部分的人民是真正的人民

文：揚—威爾納・穆勒（Jan-Werner Müller）

我建議的是，民粹主義是一種特別的政治道德想像，是一種認知政治世界的方式，這個思想的設定是，讓道德高尚和完全統一的民眾（但我認為這最終是虛構的），來對抗腐敗或是在其他方面道德較差的菁英。為了要成為民粹主義者，批判菁英是一個必要條件，但不是充分條件；否則，在任何國家，每一個批評掌權者或是現狀的人，在定義上都是民粹主義者。

除了反菁英以外，民粹主義者經常是反對多元主義的，民粹主義者主張，他們（而且只有他們）代表人民。在尚未掌權時，民粹主義者會說，其他政治競爭者只是不道德和腐敗菁英的一部分；在入主政府時，他們將不承認任何合法的反對者。民粹主義的核心主張也暗示，任何不是真正支持民粹政黨的人，一開始就可能不是適當人民的一分子。用法國哲學家克洛德・萊福特（Claude Lefort）的話來說，真正的人民一開始應該是從實際的公民全體當中所「萃取」出來。然後這群理想的人民會被假設為道德高尚，並且全體意志一致。

隨著代議民主的引進，才出現了民粹主義，因此民粹是民主的陰影。民粹主義者嚮往政治理論家南希・羅森布倫（Nancy Rosenblum）所說的「整體論」（holism），他們認為政體不應該再分裂、人民可能成為一體，而且所有的人能有一個真正的代表。因此民粹主義的核心主張是反多元主義的道德化形式。不效忠這個主張的政治行動者，就不是民粹主義者。

民粹主義需要一個部分替代整體（pars pro toto）的論點，以及一個具有排他性代表地位的主張，這兩點都不是基於經驗，而是道德意義上的理解。換句話說，如果沒有以全體人民名義代言的人，就不會有民粹主義。看看喬治・華萊士（George Wallace）就任阿拉巴馬州州長時惡名昭彰的演說：「奉曾經踩踏在這片土地之上的偉大人民之名，我在塵土上畫上界線，在暴政腳前下戰帖……我宣布……立刻要種族隔離……明天要種族隔離……永遠都要種族隔離。」種族隔離沒有永遠持續下去，不過，華萊士的言論永遠敗壞了他的名聲，因為這顯然是種族主義。

然而，透露出華萊士是民粹主義者的這段聲明，是聚焦在他談到「曾經踩踏在這片土地之上的偉大人民之名。」究竟是什麼人賦予阿拉巴馬州長代表全體美國人發言的權利，很顯然，這必須刪除「暴政」的擁護者，當然這就代表甘迺迪政府，以及其他每一個正在努力終結種族隔離的人？另外，是什麼人允許他宣稱「真正的美國」，就是他所稱的「偉大的盎格魯—撒克遜人的南部？」很顯然，美國的每一件美好和正統的事物都是南方的，或者當華萊士如此呼喊的時候似乎正是如此：「你們懷有古老英格蘭堅定愛國主義的土生土長的兒女們……偉大堅毅的中西部本地人……以及懷有大西部自由開拓熾熱靈魂的後代，我們邀請你們來與我們一起……因為你們擁有南方的心靈……南方的精神……和南方的哲學……你們也是南方人，是與我們一起並肩作戰的弟兄們。」演講趨近尾聲時，華萊士還宣稱，所有開國元老實際上都是南方人。

這就是民粹主義的核心主張：只有一部分的人民是真正的人民，想想奈傑爾・法拉奇慶祝脫歐投票時宣稱，這是屬於「真正的人民的勝利」（這讓反對英國離開歐盟的48％英國選民不那麼純正，或者，更直接地說，質疑他們身為政治社群適當成員的身分）。或者，想想川普一次沒被注意到的發言（因為這個紐約億萬富翁發表粗暴和唐突言論的頻率相當高），在五月的一場競選集會裡，川普宣布說，「唯一重要的是人民的統一，因為其他人不具有任何意義。」從希臘和羅馬時代以來，「人民」的使用至少有三個意義：第一，人民全體（也就是說，政體的所有成員，亦曾被稱為「政治實體」〔thebody politic〕）；第二，「平民百姓」（common people，共和體制由平民組成的部分，或者用現代的語彙來說：被排斥的、受壓迫的以及被遺忘的人）；還有第三，整個國家（明顯是文化意涵上的理解）。

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所有訴諸「人民」的論述就是民粹主義，這種說法顯然是不妥當的。將人民理想化（想想俄國思想家巴枯寧〔Bakunin〕說的，「人民是道德真相的唯一來源……我心裡想到的是惡棍、人渣，以及沒有被資產階級文明污染的人」）不一定就是民粹主義，雖然19世紀晚期的俄國民粹派，正是以這種方式理解民粹主義。比較不明顯的是，就算有明確的批評菁英言論，支持「平民百姓」或是被排斥的人，也不是構成民粹主義的充分證據。

要成為民粹的政治行動者或運動，就必須主張部分的人民才是人民，而且只有民粹主義者可以真正辨識和代表真正和真實的人民。用源自古羅馬的話來說，為了「平民百姓」（plebs）的利益而戰，並不是民粹主義，但是說只有平民百姓（相對於羅馬貴族，不必理會奴隸）才是羅馬人民（populus Romanus），而且只有特定的人民適當地代表正統的人民，才是民粹主義。依照相同的脈絡，在馬基維利（Machiavelli）的佛羅倫斯，為了人民（popolo）與權貴（grandi）對抗，不會自動變成民粹主義，但是不論他們說什麼或做什麼，說權貴不屬於佛羅倫斯，就是民粹主義。

民粹主義者通常是以工作和腐敗的角度來思考政治道德，導致一些觀察家將民粹主義與不同的「生產者主義」（producerism）意識形態相連結。民粹主義者挑出高尚、無辜，並且永遠在勤奮工作的人民，對抗沒有真正在工作的腐敗菁英（除了為自己謀取更多利益以外），右派民粹主義也反對社會最底層的人（那些也是沒有真的在工作，依靠別人工作而活得像寄生蟲的人）。

在美國的歷史裡，想想總統安德魯・傑克森（Andrew Jackson）的追隨者，他們反對上層的「貴族」和美國原住民，以及底層的奴隸。右派民粹主義者的典型主張是，要認清沒有真正歸屬的菁英，以及與人民不同的邊緣族群，兩者之間的共生關係。在20世紀的美國，這些團體通常有一方是自由主義菁英，另一方則是少數族群。

關於巴拉克・歐巴馬（Barack Obama）出生證明的爭議，突顯了這個邏輯的荒謬和刻板：在右派人士眼中，總統同時是「活躍在東西兩岸的菁英」，也是非裔美國人，兩者都不屬於美國本土。這也解釋了「出生地懷疑派」（birthers）超乎尋常的執著於證明，歐巴馬不只是象徵性地為不合法的公職人員，也明顯是個不合法的人，因為他是一個「非美國」人並在偽造的假裝之下，篡奪了這個國家的最高位。（這個執著甚至超越了1990年代右派人士的趨勢，他們稱呼比爾・柯林頓〔Bill Clinton〕為「你的總統」，但他們批評政府最高首長基本上不合法的根本衝動是類似的。）

你也可以想想後共產主義菁英和種族團體，例如中歐和東歐的羅姆人（Roma，按：通稱的吉普賽人），或是義大利的「共產主義者」和非法移民（根據西爾維奧・貝魯斯柯尼〔Silvio Berlusconi，按：前義大利總理〕的講法）。在前者的例子中，自由派的後共產主義菁英與外部政權共謀，例如歐盟，並且支持與真正的祖國不相容的信念，因此並不屬於適當的人民。而羅姆人是歐洲受歧視最嚴重的少數族群，在國內並沒有適當的歸屬之地，例如，匈牙利極右派的民粹政黨尤比克（Jobbik），總是將「政客犯罪」與「吉普賽犯罪」相類比。

民粹主義者提出的政治道德概念，顯然是依靠一些標準來區分道德和不道德、高尚與腐敗、重要的人，以及——依川普的說法——那些「沒有任何意義的人」。但是這個區分關鍵不必是工作或不工作。如果「工作」變得不確定，種族標記（ethnic marker）就會隨時派上用場（當然，種族主義思想經常把種族與懶惰畫上等號，但不會讓這種表述方式看起來很明顯：沒有人會想像福利女王〔welfare queen〕是白人）。

然而，認為民粹主義最後總是會變成民族主義或是種族沙文主義，這種想法是錯誤的。民粹主義者有很多的方式來區分道德和不道德，在道德高尚的人民與他們的對手之間，總是必須存在某些差異。高貴人民的假設也將民粹主義者和其他反對多元主義的政治行動者做了區分，例如，列寧主義者和極度偏執的宗教人士並不認為，人民是道德高尚而且意志一致的——不是每個反對多元主義的人都是民粹主義者。

相關書摘 ▶《解讀民粹主義》：民粹主義和「專家治國」如何互相襯托？

書籍介紹

本文摘錄自《解讀民粹主義》，時報文化出版

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作者：揚—威爾納・穆勒（Jan-Werner Müller）

譯者：林麗雪

美國總統川普、英國脫歐領袖法拉奇、法國反移民大將勒龐、

前委瑞內拉總統查維茲、土耳其總統艾爾多安——民粹領袖在世界各地崛起。

但我們真的了解民粹主義嗎？為何它是如此迷人又危險的存在？

每一個批評體制內菁英的人，就應該被稱為民粹主義者嗎？民粹政治行動者都是右派嗎？民粹主義讓政府更接近民眾？「真正的人民」到底是誰，誰又可以為人民發聲？在自由民主制度正面對風起雲湧挑戰的當下，探究這些問題從未像現在這麼具有急迫性。

現今的民粹主義者正嘗試運用符合民主價值的政治語言，實現一個公然反對民主的政治理想。透過《解讀民粹主義》書中極具啟發性的論點，我們不僅可以認識民粹對民主制度的威脅為何，並促使大家反思該如何修正失能的民主代議制度。自由民主人士究竟該如何應對民粹主義者，特別是在當他們宣稱專為「沉默的多數」或「真正的人民」而發聲的時候。本書不僅為讀者釐清民粹主義的樣貌和特徵，也幫助讀者進一步理解這個民粹主義當道的時代。

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航