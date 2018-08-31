避免違章工廠就地合法，先從中高污染的開始拆

違章工廠除了不斷新增之外，中高污染違章工廠，更是危及農業生產和食品安全的重大課題。然而，經濟部在2008年《工廠管理輔導法》修法加入「違章工廠就地合法」條款時，反而是優先納管「低污染違章工廠」，然後再逐步清查盤點所有的違章工廠。

十年過去了，有權有勢的違章工廠，都想辦法擠進「低污染違章工廠」的認定標準，但真正轉進工業區的僅只31間，農地上的違章工廠還不斷暴增，而經濟部對於中高污染違章工廠的數量，依舊說：還不清楚。

甚麼是中高污染違章工廠？

從環境工程的立場來看，並沒有甚麼是低污染，因為得透過劑量效應評估以及曝露量評估的綜合考慮，掌握風險特徵，所以環保署一直認為，經濟部應該掌握所有工廠的生產產品並掌握製程，而作為末端環境風險控管的環保單位，才能更易於防範。

但經濟部卻是抓緊這個盲點，並強勢的自行訂定了50項「非屬低污染」（就是中高污染）事業，並在2011年3月15日，將這個50項變成36項，於是較有權有勢的輪胎製造業、玻璃纖維、瀝青混凝土、金屬鑄造業，通通在這一波變成低污染事業。

作為民間團體，並不會囿限於相關的科學界定，而是透過走訪，並比對相關裁罰資訊，利用既有經濟部訂出的中高污染標準，要求先行處理，而能逐步改善此項嚴峻課題。

中高污染違章工廠在哪裡？

全台灣的中高污染違章工廠，由於經濟部長期未作任何實質統計，所以民間只能在茫茫的政府開放資料中，找尋蛛絲馬跡，在「中華民國萬萬稅」的天羅地網下，環境資訊協會利用製造業稅籍以及無廠登的資料勾稽，經統計後發現2016年的違章工廠數量，已從2008年的8萬間暴增至12萬5千間，而其中約有8,400間中高污染違章工廠。請看看這份資料：

新北市是全台灣最多中高污染違章工廠的縣市，這與新北市政府不斷將工業區劃成都市計畫住商區，卻缺乏產業用地配套有關。更令人驚訝的是台北市中高污染違章工廠，竟然比起高雄市、台南市還要多，對照目前許多染整大廠，其實都是早期大同區的工廠，強盛、南染、大統染等⋯⋯，極有可能是實際生產廠區位於新北市，後續還要比對稅籍才會得到真相。相對的，彰化縣則在中區督察大隊密集稽查電鍍工廠偷排，甚至以公共危險罪裁處，並以彰濱工業區收攏電鍍工廠，讓總量有明顯下降的現象。

而從產業別來看，各種產業類型都存在著中高污染違章工廠，這代表政府長期對於產業的輔導、管制，實在做得一塌糊塗，而最大宗的是金屬表面處理業，共有3,559家，占比達39%，其放流水重金屬危害，對農地產生不易回復的後果，讓環境生態與人民的飲食安全付出高昂的代價。

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本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航