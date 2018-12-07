​​​​​​​他逃學又逃家，卻逃不開「衣服」的束縛

「我主張在公共空間全裸除罪化」， 1名皮膚黝黑、身材精實的男子，近乎全裸的站在舞台上，他是2018年台北藝術節的某互動舞台劇的「演員」之一，也是台灣目前唯一公開倡議「全裸合法化」的行動者蔣誼劭，為了推廣理念，他個人身體力行，經常裸體出現在公共場合，除了裸體外，他也力推性解放、教育改革、在許多看似離經叛道的行徑背後，他想傳達的究竟是什麼？

約訪的那天下午，蔣誼劭光著上半身，只穿1件紅色短褲出現在咖啡店，引人側目，面對好奇的眼光，他只說「這麼熱為什麼我一定得穿衣服？」從很小就意識到自己「不喜歡穿衣服」走到公開倡議裸體除罪，這是1場始於青春期，超過十年的漫長探索和抗爭。

去年穿著1件特製的「C字褲」騎車環島讓曾他躍上媒體版面，蔣誼劭回憶環島旅行中，每隔1段時間就有人邀他合照，一路許多店家都熱情招待他，他覺得其實台灣人沒那麼反對公然裸體，只有1次遇到1台車不斷逼車並對他按喇叭，後來他停在路邊，主動和對方提出乾脆報警處理，並強調裸露但並未有猥褻行為的話並未觸犯《社會維護法》，對方才悻悻然離去。

「我不想穿衣服，這是漸漸嘗試後越來越確定的，先是褲子越穿越短，然後衣服的布料越來越少，一開始在房間內裸體，然後到客廳、飯廳面對家人，接著在家附近或無人街道短時間裸體，然後只穿褲子半裸出門搭公車、火車。」

在裸體環島前，蔣誼劭從14歲開始，就在他的日常生活範圍中「步步推進」，他曾光著上身去吃牛排，和餐廳保全爭執仍堅持用完餐，也曾在台北捷運站因為只穿了日本的「越中褌」進站，被捷運警察勸離。

逃學又逃家，從小就「叛逆」

14歲的他開始發現自己難以認同學校中的許多規定像是髮禁、制服等，常和老師、教官起衝突，也遭到同學排擠，蔣誼劭開始常翹課在校外閒晃，還有1次在台中中友百貨前，只穿著1條丁字褲溜直排輪讓他上了電視；種種叛逆行徑讓師長家人們都頭痛，15歲國中畢業後，他就再也沒有好好「上學」了。

當多數同學都進入高中，他經歷重考又休學，成了1個騎單車、溜直排輪到處晃蕩的「中輟生」，在尋求認同的驅使下，蔣誼劭開始接觸許多性別團體；17歲時遇到「人本教育基金會」，發現自己可能更適合的是體制外的學校，但當時家人並不支持，一滿18歲他就選擇離開家，靠著在離家前存的1筆錢和打工維生，走訪全台各地的實驗教育機構像是全人中學、華德福學校，其中他也參與了反國光石化、同志平權、反核等社會運動。

後來，他以同等學歷考上私立大學的應用心理系，開學1個月後，他又再次受不了老師上課的方式過於「死板填鴨」，決定不再去上課。就這樣一直遊走在各個體制外的教育機構、社運組織和不同大學科系裡修學分班或旁聽，對他來說能自由吸收自己想要的知識，比擁有學歷更重要。

小時候的他，其實本來和家人、親戚關係都不錯，到了青少年時期因為逃學、中輟又離家出走，和家人逐漸變得疏離，18歲以後只有過年會回家。直到近幾年他才開始比較常和家人聯絡，試著和媽媽重新相處，讓媽媽知道自己在想什麼、做什麼。

最難的關卡在「家人」

從倡議公然裸體合法以來，蔣誼劭一直都用真名和全臉示人，他說「我沒什麼厲害，只是很幸運、有條件這樣做的人」，裸體除罪化的團隊中還有法律、學術等不同背景的7位夥伴，但由於議題敏感，唯一以真名對外進行倡議行動的只有他。

他坦言，推動這樣的議題最困難的關卡就在家人和職場，因公然裸體上過幾次媒體後，家族裡的親戚都知道他在做什麼，支持他的人會主動告訴他，所幸不認同的也沒有跟他正面衝突；他16歲時就對媽媽出櫃，媽媽當時接受，但不去上學、參與各種社運和裸體等行徑讓媽媽十分頭痛，過去選擇離家的他，現在則決定和家人對話。

「我媽有時候會不讓我講話，這樣不公平，如果他講1分鐘，那她也應該要聽我講1分鐘」後來他用計時器，跟媽媽溝通時兩人輪流，媽媽講太長，他就追加自己的時間，媽媽不給他講，他就直接走人，還錄影回播和親戚告狀，不過即使如此，談話間能聽得出來蔣誼劭現在和媽媽關係並不差，「就算價值觀不同，我還是很感謝她生養我到這麼大」。

沒有固定工作，平常以各種肢體演出、裸體模特兒、溯溪、直排輪教練等維生的蔣誼劭說，他也沒有太多來自職場的壓力和限制，「這是另一個幸運」，加上他現在常在共學、自學團體、實驗學校講課，「我這輩子工作賺錢的地方會遇到的同事，大多都是可以認同我的理念的，不過某些企業恐怕連面試機會都沒有吧！」

他也舉例，去年登上媒體引發熱議的台北車站全裸小女孩事件，就是他們「教育改革」社群中的夥伴，「那些共學團的爸媽都比我還堅持」。

Photo Credit:蔣誼劭臉書 蔣誼劭2016年僅穿著日式越中褌參加同志大遊行

「為什麼要裸體？」「為什麼不？」

「為什麼要裸體？」聽到這問題的蔣誼劭立刻反問「為什麼不能？」，最初只是單純覺得穿衣服不舒服、不想穿，後來他才漸漸認知到，在「不允許裸體」的社會文化背後，是把裸體和性聯想在一起，覺得性是髒的，裸體也「見不得人」，才會對不同觀念有壓迫和限制，對他來說，這是「必須反抗」的關鍵，

我們有選擇穿衣服的自由，當然也享有裸體的自由。 裸體是舒服自然美好的事，我認為人有選擇是否要裸體、要穿衣服、要裸多少、要穿多少的權利，我不強迫別人裸體，也不強迫自己裸體，我不強迫別人穿衣服，也不強迫自己穿衣服，相對的，我也期待別人不要強迫我穿衣服或裸體，我期待這世界是每個人都可以自由自在、真實且如其所適的生活；而非被非理性權威所建構的道德判斷與教條所框架。 我相信當我們擁抱一切裸露與穿著的可能時，人才會有更大的空間作選擇，並在經歷各種嘗試、錯誤、修正、再嘗試的反覆過程中，逐漸靠近自己，接近自己想要的選擇和生活，成為自己的主人，自在優游於各種選擇與自由的空間中，活的開心一點點，這是「選擇權」的意義。

除了裸體，蔣誼劭在「性解放」上，也有1套自己的實踐觀點和參與方式，他從青春期意識到自己的性慾望開始，就會主動對喜歡、看對眼的人提出性邀請，至今曾與上千人發生過性關係，他認為性和裸體一樣，是自然而美好的事，不需要扭扭捏捏，「如果沒有傷害人何錯之有？」，對他而言，這些事都不需要壓抑或避諱，更沒有難以啟齒的地方。

不過蔣誼劭也坦言，推動裸體除罪和性解放這些議題，也讓他落入現實生活中「交不到男朋友」的困境，他自嘲表示，「我在男同志社群中大概名聲很差，和這麼多人發生過關係，被這麼多人看過裸體，如果走在路上隨便遇到1個路人就對我男朋友說，欸我搞過你男友他很不錯！這樣一般人可能很難接受吧？」

捍衛自己的「選擇權」同時，蔣誼劭仍希望找到能在精神上互相理解、陪伴和支持的伴侶，甚至在臉書上發許願文，期許自己早日「脫單」，雖然聽起來可能有些天真，就像他想透過各種打工、接案存錢，終有一天能建立人與自然共存共榮、可以自然裸露身體、也能接受「多元成家」的「生態村」一樣。

蔣誼劭說，這世界上過於理所當然、單一的價值觀，包括所有人都一定得穿衣服、將自己打扮得合宜、言行表現符合社會標準，才算「尊重」自己和他人、獲得認同和肯定，也才能被愛；這個「沒得商量、就非得怎樣不可」是一種社會壓迫，壓迫了想要不同的人，想要不穿衣服、盡情享受性愛，或是想要擁有開放、多元關係的人，都變得無法做真實的自己。

而他想要的，是多種不同的選擇也能被接受和尊重，在這個「終極理想」還未實現前，蔣誼劭笑著說，就是繼續努力吧。

核稿編輯：羊正鈺