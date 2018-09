《解讀民粹主義》：民粹主義和「專家治國」如何互相襯托？

文:揚—威爾納・穆勒(Jan-Werner Müller)

本書提出的分析帶有一種含意:我們需要把國家社會主義和義大利法西斯主義理解為民粹主義運動,儘管如此,我要趕緊補充說明,他們不只是民粹主義運動,同時還表現出未必是民粹主義本身元素的特徵,例如種族主義、美化暴力,以及激進的「領導原則」。

在1930至1940年代走過極權政治的最高潮之後,西歐現在的一個特點就是:戰後的政治思想和政治制度都有深刻的反極權主義印記。政治領導人、法學家以及哲學家,都試圖設計某種以防止過去極權主義復興為最重要目標的秩序。他們靠的就是一種把過去視為混亂時代的意象,那個時代的特徵是無限的政治活力、不受約束的「大眾」,以及打造完全不受限制的政治主體的企圖,例如經過淨化的德國民族共同體(Volksgemeinschaft)或「蘇聯人民」(Soviet People,以史達林的形象創造出來,並在1936年的「史達林憲法」〔Stalin Constitution〕中正式生效。)

因此,戰後歐洲政治發展的整體方向,一直是以強化民主本身為名義,朝向分化政治權力的目標(從制衡或甚至某種混合憲法的角度而言),以及賦權給未經選舉產生的機構,或超出選舉責任的機構,例如憲法法院。這個發展根據的是,歐洲菁英在20世紀中期的政治災難中,以正確或錯誤的方式學到的教訓:戰後西歐秩序的建立者看待人民主權的理想時,充滿了不信任;畢竟,要人怎麼信任曾經把法西斯主義者推上權力巔峰,或和法西斯主義占領者廣泛合作的人民?其中較不明顯的是,菁英對議會主權的想法,特別是主張要為由國會授權的整體人民說話與行動的政治行動者,也有很深的保留。

因此,他們才會贊同凱爾森曾經批判的後設政治錯覺。畢竟,這些合法的代議機構,不是在1933年與1940年,分別把所有權力都交給了希特勒(Hitler)和維奇法國(Vichy France)的領導人馬歇爾.貝當(Marshal Pétain)了嗎?因此,在戰後,歐洲的議會權力被有系統地削弱了,並加強了制衡的力量,另外,沒有選舉責任的機構(再一次,憲法法院是主要的例子),被賦予的任務不只要捍衛個人權利,還要保障整體的民主制度。

簡單說,對於不受限制的人民主權,或甚至是不受約束的議會主權(parliamentary sovereignty,有個德國憲法律師曾把這稱為「議會絕對主義」〔parliamentary absolutism〕)的不信任,可以說已經植入戰後歐洲政治的DNA中了。在20世紀後三分之一時期,那些能夠擺脫獨裁統治並轉向自由民主的國家,幾乎都會採用這些基本原則。我在其他地方曾經把它們稱為「受限的民主」(constrained democracy)。舉例來說,一開始是發生在1970年代的伊比利半島,然後是1989年以後的中歐和東歐。

需要強調的是,在限制民眾意志的全面企圖中,歐洲整合是不可或缺的一部分:它在國家限制中增加了超國家(supranational)的限制。(不過這並不是說,這整個過程可以被任何人在幕後操縱,或可以順利地發生。)當然,這些結果會視情況而定,和誰在特定的政治鬥爭中佔據優勢有關。舉例來說,國家法院和歐洲法院(European Court of Justice)互相競爭擔任保護個人權利的角色時,尤其可以清楚看出這一點。一開始,這個邏輯在某些機構中更明顯,例如歐洲理事會(Council of Europe)和《歐洲人權公約》(European Convention on Human Rights)。不過,隨著1970年代在南歐發生的民主轉型,想「鎖定」(lock in)自由民主承諾的渴望,在歐洲聯盟(也就是1993年前的歐洲經濟共同體〔EuropeanEconomic Community, EEC〕)的具體例子中,亦變得更加明確。

現在,這個簡短歷史補充的結果就是,基於對人民主權的不信任而建立的政治秩序(如果你願意,也可以說是一種露骨的反極權主義秩序,以及一種含蓄的反民粹主義秩序),面對以整體人民名義發言的政治行動者,在對抗看起來是最少民眾參與的制度設計時,一定會顯得特別脆弱。從本書的討論中應該已經很清楚了解到,民粹主義並不是真的想呼籲更多的政治參與,更不要說實現直接民主。但是它可以號召提出這些呼籲的運動,因此乍看之下有某種合理性,因為戰後的歐洲秩序根據的就是讓「人民」保持一定距離的觀念。

為什麼大約從1970年代中期以後,特別是最近幾年來,歐洲變得特別容易受到民粹主義行動者的影響?有些答案或許很明顯,包括福利國家緊縮開支、外來移民,以及近年來最重要的問題——歐元危機。然而,不論是經濟、社會,或政治上的危機,都不會自動產生本書所探討的那種民粹主義(或許,只有當舊的政黨體制瓦解時除外)。相反地,民主體制可以說是不斷在製造危機,但同時也有自我矯正的資源和機制。就目前在歐洲的民粹主義浪潮而言,我會說這是處理歐元危機的特殊方法(簡單說,就是專家治國〔technocracy〕),要了解目前民粹主義的興起,這一點至關重要。

民粹主義和專家治國以一種新奇的方式互相襯托。專家治國堅持,只有一種正確的政策解決方案;而民粹主義則主張,只有一種真正的民意。最近它們也變得有交易性(trading attribute),專家治國變得講求道德,例如「你們這些希臘人,以及其他人,都必須彌補自己的罪過!」在過去,罪過就是指浪費揮霍的意思;而民粹主義卻變得像生意人,想想貝魯斯柯尼,以及捷克共和國的巴比斯(Babiš),巴比斯承諾會以經營自己公司的方式來治國。對專家治國者和民粹主義者來說,民主辯論都沒有任何存在的必要。

說來奇怪,在某種意義上,兩種思想都對政治不感興趣(apolitical)。因此,假設一方會為另一方創造條件,這種說法也是說得通的,因為兩方都有理由相信,實際上沒有分歧的空間。畢竟,兩方各自都堅持,只有一種正確的政策解決方案,而且只有一種真正的民意。注意到這個相似之處後,我們就可以更清楚一點了解,在民粹主義政黨與運動,以及反對緊縮措施與自由放任經濟方案但在其他意義上一點也不像民粹主義者的政治行動者之間,介於兩者真正的差異。

在芬蘭,讓「正統芬蘭人黨」(True Finns,最近該黨又簡稱為芬蘭人黨〔TheFinns〕)成為民粹主義政黨的關鍵,並不是他們批評歐盟,而是他們主張只有自己代表真正的芬蘭人。在義大利,格里羅之所以讓人擔心他是民粹主義者,並不是因為他抱怨義大利的政治腐敗,而是因為他主張,因為其他競爭者應當都是腐敗又不道德,所以他領導的運動企圖(而且值得)獲得議會100%的席位。根據這種邏輯,格里羅最後就是純正的義大利人民,而我先前曾經提到的,五星運動中的那種道德獨裁,也因此成了正當的行為。

在今天的歐洲,要辨識真正的民粹主義者,並把他們和那些雖然批評菁英,卻不採用部分代替整體的邏輯(例如西班牙的憤怒者〔indignados〕)的政治行動者區分開來,是研究民粹主義理論最重要的工作。相對於民粹主義者,某些觀察家所說的「民主運動者」(democraticactivist),首先會推動某些特定政策,不過到了必要採用人民論述(people-talk)的時候,他們的主張不會是「我們,而且只有我們才是人民」,反而是「我們也是人民」。

對於企圖選擇性地利用民粹主義者的想像,來反對新自由主義霸權的左派策略,抱持懷疑態度也很重要。重點不在於,對後者的批評本質上就是民粹主義(這符合民粹主義是一種「不負責任的政策」的理解)。真正的麻煩之處在於,那個似乎深受阿根廷政治哲學家厄尼斯特.拉克勞(Ernesto Laclau)名言啟發的計畫。拉克勞說:「激進政治的主要任務就是建構人民。」這個計畫的目的是把現在的主要政治衝突,描繪成被統治的人民,以及「市場人民」(market people)之間的衝突,後者就是以投資經理人為形式的實際統治者。這種對抗實際上能夠動員「人民」嗎?不太可能。能夠導致真正民粹主義政治概念的問題嗎?有可能。

因此,在歐洲許多地方,需要某個特定的「左派民粹主義」以反對緊縮政策(或甚至反抗右派民粹主義的興起),要麼很多餘,要麼很危險。如果只是為了提供可靠的左派替代方案,或改造過的社會民主主義,就是多餘的。為什麼不談談建立新的多數派,而不是象徵性地「建構人民」呢?人民究竟是什麼?然而,如果左派民粹主義的意思,真的如同本書定義與主張的那種民粹主義,顯然就很危險。

替代方案是什麼?應該是一種試圖引入目前遭排除在外的人(某些社會學家有時稱他們為「多餘的人」),同時避免富豪和權貴選擇退出這個制度的方法。事實上,這只是說我們需要某種新的社會契約的另一種方式。在南歐國家中,這種新的社會契約需要獲得廣泛的支持,而且這種支持只能透過訴諸公平來建立,而不只是訴諸財政正義(fiscal rectitude)。無可否認,高尚的訴求還不夠,必須要有一套授權這種新協議的機制。實際上這種機制可能會在選舉期間,以大聯合政府的形式得到授權。或者,各個社會可以正式重新協商它們的憲政協議,就像冰島和愛爾蘭嘗試過的那樣(後者採取的是比較溫和的做法),雖然最後並不是很成功。

