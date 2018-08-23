李智凱「完美落地」拿下亞運體操首金，郭婞淳的舉重也「完全制霸」

雅加達亞運會個人體操鞍馬項目，台灣「鞍馬王子」李智凱以拿手的湯馬士迴旋完美演出，不負眾望拿下鞍馬項目的金牌，這也是台灣在亞運體操史上的首面金牌。此外，女子58公斤級、世界排名第1的台灣女力士郭婞淳也確定如願摘金，彌補她4年前仁川亞運因傷沒能奪金的遺憾。

其實李智凱昨天在團體賽進行鞍馬項目時，現場進行項目的其他各國選手，全部都暫停下來觀看他的鞍馬動作，待他完成後才繼續進行比賽，之後中國選手孫煒在鞍馬項目獲得15.150分稍微高過他，但李智凱依舊霸氣表示：「個人賽場上見真章。」

李智凱今天排在第五順位上場，前兩名中國選手鄒敬園、孫煒分別拿下15.100分與15.075分的高分，包辦前兩名，但李智凱無懼壓力，「鞍馬王子」在決賽的全套動作幾乎都是招牌的「湯瑪斯迴旋」，華麗的開腿動作引起現場一陣陣驚呼，完美落地後也和啟蒙教練林育信深深擁抱，重演去年世大運慶祝畫面。

最後大螢幕秀出李智凱成績，他的完成分數9.100分，總分15.400分超越自己世大運締造的紀錄（去年台北世大運以15.300分摘下我國體操史上首面世大運金牌），也一舉擠下兩位中國選手，拿下我國在亞運體操項目上首面金牌。

中華隊過去在亞運體操比賽獲得的7面獎牌全部都是銅牌，唐嘉鴻今天稍早在體操地板項目決賽，以14.425分獲得銀牌，締造隊史在亞運的最佳紀錄，但隨即被李智凱改寫。

在唐嘉鴻地板奪銀、李智凱鞍馬戴金後，台灣男子體操隊選手陳智郁，隨後也在個人吊環項目以14.600分拿下銅牌，台灣今天在體操項目大進帳，金銀銅牌都入袋。

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去年台北世界大學運動會金牌得主郭婞淳，其實在2013年達到顛峰，當年包辦亞錦賽、世錦賽、世大運3大賽事金牌，但卻在仁川亞運前因槓鈴鬆脫，不慎擊中大腿，造成右側大腿肌80%斷裂，靠著積極治療與復健，最後雖如願趕上亞運，最後僅名列第4。

這次雅加達亞運的女子58公斤級共7人參賽，最後就剩下郭婞淳和泰國蘇甘雅Sukanya Srisurat（里約奧運金牌）PK抓舉，蘇甘雅第3次試舉成功舉起103公斤，給了郭婞淳壓力，

幸好台灣女力士郭婞淳，在抓舉項目開把重量就是100公斤，最終第3次試舉以105公斤穩居第一。

亞運女子舉重從1990年開始列入正式項目，我國倪嘉萍在1990年北京亞運拿過1面銀牌，但當時是56公斤級，而從1998年後改為58公斤級，郭婞淳不但是台灣在這個量級首度奪金，也是相隔28年後再度有獎牌進帳。

中華代表團目前累積獎牌數：5金、6銀、9銅（統計至2018.8.23. 19:40）

射擊：10公尺步槍混合團體賽—林穎欣、呂紹全

射擊：不定向飛靶—楊昆弼，50發中48發創紀錄（金牌）

跆拳道：女子53公斤級 蘇柏亞（金牌）

體操：鞍馬—李智凱，台灣體操在亞運首金（金牌）

舉重：女子58公斤級—郭婞淳（金牌）

自由車：下坡賽—江勝山（銀牌）

射擊：不定向飛靶—楊昆弼、林怡君（銀牌）

保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜（銀牌）

划船：女子單人雙槳—黃義婷（銀牌）

輕艇：女子C1級曲道標竿賽—陳瑋涵（銀牌）

體操：男子個人地板—唐嘉鴻（銀牌）

武術：男子長拳—蔡澤民（銅牌）

武術：女子52公斤級散打—陳暐婷（銅牌）

射擊：10公尺步槍男子組—呂紹全（銅牌）

跆拳道：品勢—陳靖（銅牌）

跆拳道：品勢女團—陳以瑄、陳湘婷、林侃諭（銅牌）

羽球：男子團體—周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪（銅牌）

跆拳道：男子63公斤級—何嘉欣（銅牌）

輕艇：女子K1級曲道標桿賽—張筑涵（銅牌）

網球：女子單打—梁恩碩（銅牌）

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核稿編輯：楊士範