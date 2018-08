「公主病」、「口是心非」，這些令人抓狂的特質如何用英文表達？

明明在交往前一切都很夢幻,但隨著時間推進,另一半的一些小毛病開始浮上檯面啦!其中什麼特質最讓你受不了,甚至常常抓狂呢?是「公主病」、「口是心非」,還是不只對你暖,而是對大家都暖的「中央空調」?今天希平方要告訴大家這些毛病要怎麼用英文表達,改天跟外國朋友閒話家常抱怨另一半的時候,不用怕支支吾吾說不出來囉!

Riley is a good girlfriend in general, but she suffers from Princess Syndrome a bit.(Riley 大致上來說是個不錯的女友,但她有點公主病。)

Syndrome是指「症候群」的意思,前面加上 Princess「公主」之後,Princess Syndrome就是驕橫、以自我為中心的「公主病」啦,另外也可以用Princess Complex來代替。那如果性別對調,要表示「王子病」的話,可以用Prince來替換Princess,變成Prince Syndrome / Complex喔!

A: I can never understand what my boyfriend wants. He always says yes when he means no!(我永遠搞不清楚我男友到底要怎樣。他老是口是心非!)

B: What do you mean?(這麼說是什麼意思?)

A: He said I can decide whether to go to the party with my friends. But when I decided to go, he got mad at me.(他說我可以自己決定要不要跟我的朋友去參加派對。但當我決定要去了之後,他就對我生氣。)

...say yes when he or she means no字面來看是指「當他 / 她意思是不要的時候,卻偏偏說要」,那其實這就是中文很常講的「口是心非」。這種毛病真的讓人永遠摸不著頭,想直呼「你到底想怎樣啦!」

I’m so fed up with my boyfriend! He is always so wishy-washy!(我真是受夠我的男友了!他老是這樣優柔寡斷!)

舉個例子好了,你有沒有過這個經驗:另一半老是拿不定主意到底要吃什麼,而在你提出一個建議之後,又反駁你說「不要」,或甚至一直三心二意,老是做不出一個結論?這個小毛病真的會讓人心很累啊。而這種拿不定主意、沒有定見的人就可以用wishy-washy來形容喔,或者簡單一點也可以用indecisive。

My boyfriend tried to date Kate before he met me. So I always get jealous when he has any contact with her again.(我男友在遇見我之前試著要追 Kate。所以每當他又跟她有任何接觸我就會吃醋。)

形容詞jealous是指「忌妒的」,用在感情當中就是中文所指的「吃醋」囉!可以運用片語:be / get jealous of...。

I can’t stand my girlfriend anymore! She’s a complete control freak!(我再也忍受不了我的女友!她完全就是個控制狂!)

Freak是指「有怪異舉動的人」,老是想要控制一切的「控制狂」就叫做control freak喔。

My boyfriend is too nice and kind to everyone around him, which really makes me insecure.(我男友對身邊所有人都太好、太友善了,那讓我十分沒有安全感。)

吹送冷暖氣的叫「中央空調(air conditioner, AC)」,但另一半是這種對大家都呵護備至,對身邊所有人皆很暖的那種「中央空調」,自己可是會頭很痛、又很沒有安全感的啊!那要帶有一點負面態度表示「太...」的話,可以用too這個字喔。



以上提供給大家聊天的時候可以怎麼跟朋友描述這些讓你受不了的另一半特質,希望大家可以在日常對話的時候派得上用場。那我們下次見囉。

