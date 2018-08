職場英文不NG：為什麼「我知道了」不能說I know？

大家有沒有覺得,中文實在跟英文差太多了,每次只要中式思考,講出來的英文十次有九次是錯的,真的好困擾啊!今天我們來深入探討兩個用法,一起看看辦公室又發生了甚麼糗事吧!

情境對話

最近有一批客戶購買了公司的產品,產品今天已全數寄出,老闆要John轉達David,請David寄信給客戶通知,因此John這樣和David說:

Hey, David. Don’t forget to send an email to each of our clients as a reminder. Thank you.(嘿,David。別忘了寄信給每個客戶提醒他們。謝謝。)

忙碌的David匆匆回答:I know.

John卻一臉錯愕,想說David幹嘛那麼不耐煩。Lizzy趕緊過來打圓場,說David不是這個意思。

David也一頭霧水,搞不清楚自己哪裡說錯了,大家想一想,到底哪裡不妥呢?

破解NG英文

其實問題就是出在I know.這句話,這句話其實語氣不對就很可怕喔!要表達「我懂了、我知道了、我理解了」,其實不能說:I know. (X)

這句話其實是帶有點不耐的口吻,也有點不禮貌,其實意思是表達「我早就知道了,幹嘛還跟我講?!」

若語氣又不小心比較差,聽的人會覺得:你是在兇屁喔。

那上面的情境該怎麼回答比較好呢?

I got it.(沒問題、收到、了解。)

前面John說:

Hey, David. Don’t forget to send an email to each of our clients as a reminder. Thank you.(嘿,David。別忘了寄信給每個客戶提醒他們。謝謝。)

David想要表達「沒問題、收到、了解」這種語氣,就可以說:

Sure, I got it.(沒問題,我知道了。)

Okay, I got it.(好,瞭解了。)

I see.(原來是這樣、我懂了、我明白了、我知道了。)

如果別人告訴你一件你本來不知道的事情,你聽到後要表達「原來是這樣、我懂了、我明白了、我知道了」,就可以說:

I see.(我明白了。)

例如這樣的情境:

A: Hey, Jill. You spelled “believe” without the “i.”(嘿,Jill。你 believe 這個單字少寫了一個 i。 )

B: Oh, I see. Thank you.(喔,我知道了。謝謝。)

I understand.(我理解。)

如果是要表達對於某件事情的理解與接受,就可以用I understand.表示。例如:

A: Sorry I didn’t email you yesterday. My son was sick, and I had to take him to the hospital.(抱歉我昨天沒有傳電子郵件給你。我兒子生病了,我得帶他去醫院。)

B: It’s okay. I understand.(沒關係的。我理解。)

看完之後,是不是更加理解了呢?所以記得,I know.可別亂用。

從高中、大學、甚至到職場上,都不乏有上台報告的機會,報告完大家總是會說:Thank you for your listening.,但這個說法正確嗎?是最自然的講法嗎?

情境對話

Lizzy昨天下午用英文流暢地報告完新的行銷點子,主管大大聽得很滿意,結束報告時,Lizzy 開心地說:

Thank you for your listening.

大家都拍拍手,覺得Lizzy報告得很好,但Lizzy瞥到John老師竟然皺了一下眉頭。報告結束後,Lizzy趕緊去問John老師,是不是哪裡說錯話了?

大家來找碴!一起想一想這句話哪裡錯了?

破解NG英文

報告完之後,大家都會說「謝謝聆聽」,但英文說Thank you for your listening. 其實是文法錯誤的句子,在外國人耳裡聽起來非常奇怪。因為我們都很想表達「謝謝『你們』的聆聽」,所以會加上一個your,但其實這是錯誤的表達方式。

在這個句子中,your後面只能接上一個「事物」,而不能接上「動作」,所以這個用法是錯的。如果要運用動作,要用這個句型:

Thank you for doing something.

那「謝謝聆聽」到底要怎麼說才對呢?可以用這些說法:

Thank you.(謝謝。)

Thank you very much.(非常感謝。)

Thank you for listening.(感謝聆聽。)

Thank you for your time.(謝謝撥冗聆聽。)

Thank you for being here.(謝謝您到場。)

Thank you for your attention.(謝謝您注意聆聽。)

Thank you for your time and attention.(謝謝您花時間注意聆聽。)

Thank you for your patience.(謝謝您的耐心。)

※小提醒:

有注意到上面的句子都是用Thank you開頭嗎?其實可以替換:

Thank you for...

= Thanks for…

這個句型用Thank you或者Thanks開頭都是正確的,惟Thank you比Thanks正式一點,用Thanks比較口語化,正式報告的時候可以用Thank you開頭喔!

今天的說明有沒有解決你多年來的疑惑呢?看完之後,就知道下次報告完畢後不能說Thank you for your listening. 囉!祝大家報告順利,我們下次見!

